17 Jahre später: So sehen die Stars von "O.C. California" heute aus

Wer war dein Liebling aus "O.C. California"? Egal ob Marissa oder Summer, Seth oder Ryan, es lohnt sich, die vier im Auge zu behalten. Denn alle vier O.C-Stars sehen heute noch fantastisch aus.

Anzeige

"O.C. California" jetzt auf Joyn streamen: Schau dir alle Staffeln der ikonischen Y2K-Serie auf Joyn an!

Was würden wir nur ohne Instagram und Co. tun? Denn ohne Social Media würden wir unsere liebsten Serien-Stars von damals immer noch nur als Teens kennen. Den Socials sei Dank, können wir aber live mitverfolgen, was Ryan und Marissa, Seth und Summer heute so treiben und vor allem, wie die vier jetzt aussehen.

Während du "O.C. California" jetzt auf Joyn streamen kannst, haben wir schon mal die Accounts der vier O.C-Stars für dich gecheckt und festgestellt: Sie sehen vielleicht sogar noch besser aus als damals!

Anzeige

Anzeige

Mischa Barton ist immer noch das Fashion-it-Girl

Während ihre Rolle als Marissa Cooper in "The O.C.", ihr weltweite Bekanntheit brachte, hatte Mischa Barton danach Schwierigkeiten, an diesen TV-Erfolg anzuknüpfen. Das lag zum einen eventuell daran, dass sie kurz nach ihrem Ausstieg bei "O.C. California" in Rechtsstreits mit ehemaligen Managern geriet. Zum anderen musste sie als damaliger Mega-Star ihre gesundheitlichen Probleme unter den Augen der Öffentlichkeit durchstehen. Selbst ein Nervenzusammenbruch und ihre anschließende Einweisung in eine psychiatrische Klinik wurden 2009 intensiv von den Medien verfolgt.

In den 17 Jahren seit dem Staffelfinale von "The O.C." versuchte sie, sich von ihrem früheren Teen-Star-Image zu lösen und erwachsene, reife Rollen zu übernehmen. Sie war sogar in einigen Theaterstücken zu sehen. Aber ihre Rollen in einer Reihe von Indie-Produktionen und B-Horrorfilmen brachte ihr nicht mehr den Erfolg aus den 2000er-Jahren zurück. Dafür fand sie neue Projekte und Möglichkeiten, um sich kreativ zu verwirklichen. Ihr einzigartiger Look schien ihr dabei zu helfen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mischa war während und nach "The O.C." ein gut gebuchtes Modell. Außerdem lancierte sie 2012 ihre eigene Mode- und Taschenkollektion unter dem Namen "Mischa's Place". Sie eröffnete dazu sogar einen eigenen Laden in London.

Mischa nutzt außerdem bis heute ihre Social-Media-Kanäle, um mit ihren Fans in Kontakt zu treten oder für Outfitposts, Beauty-Inspiration und Lifestyle-Content. Sie ist und bleibt bis heute eine Stilikone.

Scrollt man durch ihren Instagram-Account fällt zwar auf, dass ihr Look - von den Haaren bis zu den Outfits - schon deutlich erwachsener und reifer geworden ist. Aber in ihr scheint immer noch das Beach-Girl von damals zu schlummern.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ben McKenzie jagt Verbrecher und Krypto-Bros

Als Ryan Atwood war er der umschwärmte Bad-Boy - jetzt ist Ben McKenzie zwar Familienvater, aber immer noch ziemlich süß. Nach dem Aus von "O.C. California" arbeitete Ben an diversen Film- und Theater-Produktionen mit und etablierte sich weiter als vielseitiger Künstler und Schauspieler. Seine größten beruflichen Erfolge feierte er nach dem Teen-Drama als Serien-Polizist. Zunächst übernahm er die Rolle des Officers Ben Sherman in der Serie "Southland" und begann 2014 die Krimiserie "Gotham" zu drehen.

Die Show erzählt die Vorgeschichte des Superhelden Batman, als vor ihm noch der Polizist James Gordon in Gotham City für Recht und Ordnung kämpfte. Für seine Rolle des moralisch aufrechten Polizisten erhielt Ben viel Lob von den Kritiker:innen. Trotzdem schlug er danach erst mal einen neuen Weg ein und verabschiedete sich aus dem Showbusiness.

Anzeige

Anzeige

Hier siehst du den Serien-Liebling in seiner Rolle als Polizist: Joyn Streame jetzt "Gotham" mit Ben McKenzie kostenlos auf Joyn an

2023 veröffentlichte er ein Buch über Kryptowährungen, in dem er die Risiken und den Hype darum kritisch beleuchtet. Ben positionierte sich damit ganz klar als Krypto-Kritiker und teilt seine Gedanken zu dem Finanz-System auch auf Instagram. Dort hat er vor Kurzem außerdem angekündigt, dass er auch einen Film zu dem Thema veröffentlichen wird.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In den 17 Jahren als Serien-Polizist und Sachbuch-Autor hat sich Ben auch optisch zu einer deutlich reiferen Version von Ryan entwickelt. Trotzdem ist in seinen Selfies, die er auf Social Media teilt, auch immer noch der charmante Teenager von damals zu erkennen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Rachel Bilson bleibt die Glam-Queen

Bereits im Verlauf von "O.C. California" hat sich Summer Roberts vom oberflächlichen Teen zur tiefgründigen Erwachsenen entwickelt. Trotzdem hing Summer immer ein Hauch von Glamour an. Den scheint Rachel Bilson persönlich ihrem Charakter eingeflößt zu haben.

Rachel wurde schon während ihrer Zeit bei "The O.C." zu einer Stilikone und hat später noch ihren Einfluss in der Fashion- und Beauty-Welt verstärkt. Neben ihren TV-Projekten wie der Hauptrolle in "Hart of Dixie" und diversen Nebenrollen in "How I Met Your Mother" oder "Nashville" gründete sie Schuhlinie ShoeMint. Sie war Teil diverser Mode-Kampagnen und tauchte in Fashion-Magazinen auf.

Anzeige

Anzeige

Erlebe Rachel Bilson als Chirurgin in der Serie "Hart of Dixie": Streame jetzt alle Staffeln "Hart of Dixie" kostenlos auf Joyn!

Ihr aktuell neuestes Projekt ist der Podcast "Broad Ideas". Gemeinsam mit ihrer Co-Moderatorin Olivia Allen spricht Rachel über Themen wie Beziehungen, Familienleben, Karriere, Selbstfindung, Mental Health und persönliche Entwicklung. Dabei gibt sie oft persönliche und tiefgründige Einblicke in ihr Leben als Schauspielerin und alleinerziehende Mutter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Trotz der unzähligen, vielseitigen Projekte und Erfolge, hätte sie nicht vor Kurzem ihren 43-Geburtstag mit einem Selfie bekannt gegeben - man könnte meinen Summer Roberts ist keinen einzigen Tag gealtert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Adam Brody ist der echte Seth Cohen

Schon gewusst? Rachel Bilson und Adam Brody waren während ihrer gemeinsamen Zeit bei "O.C. California" tatsächlich ein Paar. Nach der Trennung lernte er Leighton Meester, die selbst durch ihre Rolle als Blair Waldorf in der Serie "Gossip Girl" bekannt wurde, kennen und gründete mit ihr eine Familie.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Heute blickt Adam auf eine beachtliche Karriere als Schauspieler und Produzent zurück. Er hat nicht nur in weiteren erfolgreichen Serien wie "Single Parents" und "Nobody Wants This" mitgewirkt, sondern auch in Filmen wie "Mr. & Mrs. Smith" oder "The Oranges".

Allerdings ist ebenso wie sein Charakter Seth auch Adam Brody nicht besonders am Luxusleben und dem Glamour Hollywoods interessiert. Er und seine Frau legen sehr viel Wert darauf, ihr Familienleben und ihre Beziehung so privat wie möglich zu halten. So gibt es von Adam - anders als von seinen Co-Stars - leider keine selbst veröffentlichten Selfies oder Videos.

Das jetzige Foto-Material, das wir von Adam haben, stammt also meist von öffentlichen Auftritten mit Leighton. Wenn die zwei nicht gerade auf Filmpremieren oder Awards-Gala-Abenden unterwegs sind, dann verbringen sie viel Zeit am Strand. Beide sind leidenschaftliche Surfer und werden hin und wieder von Paparazzi am Beach abgelichtet. Vor allem Adam sieht abseits des roten Teppichs dann aus wie ein echter Surfer-Dude.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Weitere interessante Themen für dich: