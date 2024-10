4 ikonische Horror-Filme, die auf jede Halloween-Watchlist gehören!

Alle auf Joyn: Ghostface, Jigsaw, Jason und Michael gehören zu unseren Liebling-Horror-Schurken.

© picture alliance / PictureLux/Paramount/ The Hollyw | Courtesy of Paramount Pictures and Spyglass Media Group. G; picture alliance/United Archives | United Archives / kpa Publicity; IMAGO / United Archives; picture alliance / PictureLux/Ryan Green/Universal | R4820; MD_adobe.stock.com