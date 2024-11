5 Serien-Highlights für junge Teenager, die wir auch gerne schauen

Als Jugendliche:r durchlebt man vermutlich das größte Emotions-Chaos seines Lebens. Wie lässt sich nur all der Stress handeln? Serien können helfen, die eigene Gefühlswelt zu verstehen und andere Perspektiven einzunehmen. Laufen diese 5 Evergreens, ziehen Eltern keinesfalls den Stecker.

Anzeige

Im Alter von zehn bis sechzehn Jahren ist das Leben so aufregend, abwechslungsreich und verwirrend wie in kaum einer anderen Phase. Erster Liebeskummer, permanenter Noten-Wahnsinn und aufreibende Klassen-Chats durchwirbeln den Alltag von Teenies und Eltern. Eins ist sicher: Herzschmerz lässt sich besser verdauen, wenn die Lieblings-Serienfigur ähnliches durchmacht. Und so drehen sich die Storys unserer Serien-Charaktere um Freundschaft, Sozialdruck und Hormone in Aufruhr.

Serien für Jugendliche zwischen 10 und 13

Anzeige

Anzeige

"iCarly": Carly Shay als Influencerin der ersten Stunde

Die amerikanische Sitcom "iCarly" war ein riesiger Erfolg und wurde nicht nur siebenmal für die Kids Choice Awards nominiert, wovon sie fünf Preise absahnen konnte, sondern auch viermal für die Emmys.

Darum geht es: Die 13-jährige Carly Shay (Miranda Cosgrove) startet ihre eigene Web-Show. Die moderiert sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sam (Jennette McCurdy), nachdem durch einen dummen Zufall ein amüsantes Video der zwei im Netz landet - und ein voller Erfolg wird. Damit ist die 2007 produzierte Serie ihrer Zeit voraus und etabliert die ersten Influencerinnen der 2000er-Jahre. Insgesamt warten sechs Staffeln mit 109 Folgen auf die Fans.

Direkt hier streamen Ganze Folgen von "iCarly" kostenlos streamen

Anzeige

Anzeige

Einfach magisch: Simsalabim Sabrina

Die Serie "Sabrina - Total verhext" kennen viele aus den 90er-Jahren, als die Folgen im TV ausgestrahlt wurden. Mit der Comic-Adaption wurde aus der unterhaltsamen Show die perfekte Serie für junge Teenies.

Mit ihrem 13. Geburtstag darf Sabrina Spellman endlich auf die Hexenakademie. Dort angekommen merkt sie aber schnell, dass sie es als Halbhexe (ihr Vater ist Hexenmeister, ihre Mutter nicht-magisch) nicht leicht hat. Ihre etwas schräge Familie und vor allem der sarkastische Kater Salem sorgen für Lacher. Die Zeichentrickserie ist nicht nur unterhaltsam, sondern bietet auch immer wieder Lehren über Freundschaft und das Erwachsenwerden.

Lass dich verzaubern von Sabrinas magischer Welt Die Trickfilmserie jetzt auf Joyn streamen

Anzeige

Anzeige

Serien für Teenies zwischen 13 und 16

Für Groß und Klein: "The Middle"

Anders als bei "Gossip Girl" sind bei "The Middle" nicht nur optisch perfekte Figuren aus der Upper Class zu sehen. Die Geschichte handelt von der Mittelstandsfamilie Heck, die in Indiana lebt. Die Hauptfigur ist Tochter Sue (Eden Sher), die Mittlere von drei Kindern - daher auch der Serienname. Sie trägt nicht nur eine auffällige Zahnspange, sondern scheitert immer wieder an den Versuchen, bei schulischen Aktivitäten aufgenommen zu werden. Sie zählt nicht gerade zu den "Cool Kids". Und trotzdem bezaubert ihr Charakter durch einen unbezwingbaren Optimismus, von dem man sich eine Scheibe abschneiden kann. Auch ihr kleiner Bruder Brick (Atticus Shaffer) ist ein Sonderling und manövriert sich trotz seines Andersseins erfolgreich durch den Schulalltag.

Anzeige

Amüsanter Familien-Trubel und jede Menge Chaos stehen bei der Heck-Familie an der Tagesordnung Auf Joyn kannst du neun Staffeln "The Middle" streamen!

Beliebter Klassiker: "Gossip Girl"

Seit der Erstausstrahlung 2007 bleibt "Gossip Girl" eine der beliebtesten Serien unter Jugendlichen - und wenn wir ehrlich sind - auch unter den Millennials. Die Liebesgeschichte zwischen Chuck (Ed Westwick) und Blair (Leighton Meester), die komplizierte Freundschaft zwischen Blair und Serena (Blake Lively), inspirierende Fashion-Momente und die Frage, wer hinter der anonymen Bloggerin "Gossip Girl" steckt, die immer wieder brisante Geheimnisse postet, begeistert auch beim zehnten Durchsuchten der Serie. Die Geschichte spielt auf der luxuriösen New Yorker Upper East Side und behandelt Themen wie Herzschmerz, Freundschaft, Ausgrenzung und Selbstfindung. Ein Klassiker, der nicht alt wird.

"Gossip Girl" jetzt auf Joyn streamen: Schaue jetzt alle Staffeln kostenlos

High School Drama: "One Tree Hill"

Wer kennt die Geschichte um die beiden Halbbrüder Lucas (Chad Michael Murray) und Nathan Scott (James Lafferty) noch von früher? Bis ist die 2003 erstmals ausgestrahlte US-amerikanische Serie ein Highlight. Während Nathan als gefeierter Star des Basketballteams gilt, ist Lucas ein echter Außenseiter - und verliebt sich auch noch in die Freundin seines Bruders. Dramen sind vorprogrammiert! Es geht um Themen wie Freundschaft, Liebe, Verlust und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens, während sich die Figuren durch Höhen und Tiefen sowie die teils schwierigen Beziehungen zueinander navigieren.