6 fesselnde Psycho-Thriller fürs Wochenende, die dich in Atem halten

Liebst du das prickelnde Gefühl von Aufregung? Und die Spannung, was gleich passieren wird? Dann aufgepasst: Wenn du noch nicht weißt, was du am nächsten Filmabend schauen sollst, bist du hier richtig! Wir haben sechs super spannende Thriller für dich zusammengestellt, die du kostenlos auf Joyn streamen kannst.

Manchmal sehnt man sich nach einer leichten Liebeskomödie. Dann wieder nach einem tiefgründigen Drama. An anderen Tagen aber ist einem nach einer fesselnden und spannenden Story. Ob du nervenaufreibende Momente erleben, atemlos mitfiebern oder in historische Thriller eintauchen möchtest, die auf wahren Begebenheiten basieren - unsere sorgfältig ausgewählte Filmpalette deckt jeden Geschmack ab. Mit einer Vielfalt von Subgenres, von Horror über Action bis zu Drama, und mit Stars wie Daniel Craig und James McAvoy, bieten wir etwas für alle Thriller-Fans.

"Archangel"

Der ehemalige James Bond in einer neuen Rolle. Daniel Craig spielt als Dr. Fluke Kelso einen englischen Historiker. Er stolpert während eines Archivbesuchs in Moskau über entscheidende Informationen über das geheime Tagebuch von Josef Stalin. Diese Entdeckung zieht ihn in ein Netz aus Verschwörung und Gefahr, das ihn bis nach Archangelsk führt, wo er nicht nur seine eigene Vergangenheit, sondern auch die dunklen Geheimnisse der sowjetischen Geschichte aufdecken muss. Spannung pur!

➡ Schau dir den Film "Archangel" jetzt auf Joyn an!

Perfekt für: Liebhaber:innen von historischen Thrillern, die eine fesselnde Mischung aus Geschichte und Spannung erleben möchten.

Genre: Thriller, Drama

Dauer: 117 min

"Split" Im Film 'Split' erlebt der Zuschauer eine beklemmende Reise in das komplexe Innenleben von Kevin, der 23 verschiedene Persönlichkeiten beherbergt und drei junge Mädchen entführt hat © picture alliance / AP Photo

Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung und trägt 23 verschiedene Persönlichkeiten in sich. Jede Persönlichkeit hat unterschiedliche physische und psychische Eigenschaften. Als eine seiner Persönlichkeiten drei Mädchen entführt, beginnt ein düsteres Spiel, das zu einem Kampf um Leben und Tod eskaliert, während eine noch bedrohlichere 24. Persönlichkeit zu erwachen droht.

➡ Schau dir den Film "Split" jetzt auf Joyn an!

Perfekt für: Fans psychologischer Thriller, die eine packende Erzählweise schätzen.

Genre: Thriller, Horror

Dauer: 113 min

"Long Weekend" Im Film 'Long Weekend' kämpft ein Paar mit den Folgen ihres respektlosen Umgangs mit der Natur während eines scheinbar idyllischen Ausflugs, der sich schnell in einen übernatürlichen Albtraum verwandelt. © picture alliance / Everett Collection

Ein junges Paar versucht, seine Beziehung an einem abgelegenen Strand wiederzubeleben, ignoriert jedoch die Naturgesetze. Ihre rücksichtslosen Handlungen führen zu übernatürlichen Ereignissen, die sie zwingen, sich mit den Konsequenzen ihres Verhaltens zu konfrontieren. Dieser atmosphärische Thriller kombiniert Elemente des Übernatürlichen mit einer kritischen Betrachtung menschlicher Arroganz gegenüber der Umwelt.

➡ Schau dir den Film "Long Weekend" jetzt auf Joyn an!

Perfekt für: Naturliebhaber und Thriller-Enthusiast:innen

Genre: Horror, Thriller

Dauer: 85 min

"Trapped: In der Falle"

Nach einem Taliban-Hinterhalt in Afghanistan sind Denis (Pascal Elbé) und Murat (Laurent Lukas) die einzigen Überlebenden ihrer französischen Patrouille. Während sie sich durch die Wüste kämpfen, stoßen sie auf einen verlassenen Laster voller Heroin. Murat wird von einem Scharfschützen getroffen und Denis ist auf sich allein gestellt. In einem Moment der Unachtsamkeit tritt Denis auf eine alte russische Landmine. Gefangen in der unerbittlichen Wüste, kann jede kleinste Bewegung tödlich sein.

➡ Schau dir den Film "Trapped: In der Falle" jetzt auf Joyn an!

Perfekt für: Alle, die Nervenkitzel und Spannung in einem Kriegsfilm suchen.

Genre: Thriller, Drama

Dauer: 75 min

"Kap der Angst" Im Thriller 'Kap der Angst' entfaltet sich ein spannungsgeladener Kampf um Gerechtigkeit und Vergeltung, als ein entlassener Sträfling seinen ehemaligen Anwalt und dessen Familie terrorisiert, um eine alte Rechnung zu begleichen. © picture alliance/United Archives

Max Cady (Robert De Niro), ein entlassener Sträfling, sucht Rache an seinem ehemaligen Anwalt Sam Bowden (Nick Nolte), den er für sein Unglück verantwortlich macht. Er nutzt seine neu gewonnenen Kenntnisse und psychologischen Tricks, um Sam und seine Familie zu terrorisieren. In dem packenden Thriller bringt die gefährliche Katz-und-Maus-Jagd die Familie an ihre Grenzen und stellt ihre moralischen Werte auf die Probe.

➡ Schau dir den Film "Kap der Angst" jetzt auf Joyn an!

Perfekt für: Fans klassischer Krimi-Thriller, die eine Neuinterpretation eines Klassikers mit meisterhaften Leistungen von Robert De Niro und Nick Nolte erleben möchten.

Genre: Thriller, Krimi

Dauer: 123 min

"Die Verführung - Das fremde Mädchen"

Im luxuriösen Anwesen an der kroatischen Adriaküste genießen der ehemalige Modefabrikant Manuel (Christoph M. Ohrt) und seine Geliebte Viktoria (Bettina Zimmermann) das Leben. Doch ihre Ruhe wird jäh gestört, als Maniche (Xenia Georgia Assenza), eine verführerische 17-Jährige, unerwartet auftaucht. Zunächst widerwillig aufgenommen, enthüllt Maniche bald brisante Wahrheiten, die das Leben der beiden Erwachsenen auf den Kopf stellen. Die Geschichte entwickelt sich rasant, und Geheimnisse kommen ans Licht, die bis zum explosiven Showdown führen, wobei der Plot immer wieder überraschende Wendungen nimmt.

➡ Schau dir den Film "Die Verführung - Das fremde Mädchen" jetzt auf Joyn an!

Genre: Thriller, Drama

Dauer: 91 min