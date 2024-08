7 "jerks."-Momente, bei denen wir uns am liebsten vor Scham unterm Sofa verkrochen hätten

So schlimm, dass es schon wieder gut ist: Die unbändige Lust am Fremdschämen macht die Comedy-Serie "jerks." zum Kult. Hier für dich die Tabu-Brüche, die besonders schwer zu ertragen sind.

Anzeige

Du diese Momente zum Fremdschämen mit Christian Ulmen und Fahri Yardim sehen? Joyn Schau dir die Serie "jerks." jetzt auf Joyn an! Bei Christian und Fahri wird aus jeder noch so banalen Alltagsfrage eine Frage der Moral und Grenzüberschreitung. Was sie unzertrennlich macht.

Anzeige

Anzeige

Sind wir nicht alle ein bisschen peinlich?

Politische Korrektheit in allen Ehren - hin und wieder braucht es eine Extra-Ladung Cringe, um das Leben in dieser verrückten Welt zu ertragen. Da kommt eine Serie wie "jerks." gerade recht: Wenn die mehr oder weniger sich selbst spielenden Freunde Christian Ulmen und Fahri Yardım in einer semi-fiktiven Welt mehr schlecht als recht und stets höchst peinlich durchs Leben stolpern, hat das Zusehen etwas erfrischend Kathartisches. Und, wenn wir tief in uns hineinhören, auch etwas Entlarvendes, denn: Sind wir nicht alle ein bisschen peinlich?



Auf Joyn kannst du derzeit alle fünf Staffeln - noch einmal - schauen und dich dabei unter anderem auf diese herrlichen Fremdschäm-Momente freuen:

1. Der Tagespapa

Christian erfährt, dass sein Vormieter als Tagesvater arbeitet. Daraufhin überlegt er laut, dass die Nachbarschaft sich ja wundern könnte, wenn man als Mann lauter kleine Kinder um sich schart. Schließlich lese man ja immer und überhaupt … Freundin Emily (Emily Cox), versucht, die Situation zu retten: Der Mann sehe ja gar nicht so aus … Das geht gehörig schief: Sexualstraftäter seien "meistens genau die, die harmlos aussehen", redet Christian sich komplett ins Fettnäpfchen, bis der Mann ihn und Emily schließlich vor die Tür setzt. Autsch!

Anzeige

Anzeige

2. Die Samenprobe

Um seine Zeugungsfähigkeit testen zu lassen, muss Christian eine Samenprobe abgeben, was sich aufgrund seines früheren Kollegen und schmierig-kumpeligen Arztes Karsten Speck in der Praxis als schwierig erweist. Aufgrund einer Verkettung von Komplikationen landet er schließlich mitsamt einer von Fahri geliehenen Porno-DVD im Kinderzimmer von Fahris kleiner Tochter. Leider findet Fahris Freundin Pheline (Pheline Roggan) die in ihren Augen frauenverachtende DVD wenig später im Kinder-DVD-Player und stellt die beiden Männer zur Rede …

3. Der Flüchtling

Überzeugt davon, dass Palina Rojinski und ihre Schwester Vivienne Rojinski ihn für einen Dreier eingeladen haben, steht Fahri vorfreudig mit einer Flasche Champagner vor ihrer Tür - nur um kurz darauf zu erfahren, dass sie etwas ganz anderes im Sinn haben: Sie helfen illegalen, politischen Flüchtlingen und bitten ihn um einen sechswöchigen Unterschlupf für einen verfolgten tibetischen Journalisten (Kevin Shih Hung Chen), den sie ihm auch gleich vorstellen. Als sie mit Blick auf den Schampus das Missverständnis erahnen, redet sich Fahri heraus und gibt der Bitte nach. Freundin Pheline ist von Fahris vermeintlichem Engagement begeisterter als gedacht, woraufhin der sich von ihr prompt sexuelle Gefälligkeiten erhofft …

Auch interessant: Das Beziehungs-Outing von "jerks."-Star Jasna Fritzi Bauer mit ihrer Freundin findest du hier.

Anzeige

Anzeige

4. Der Lebensretter

Christians Töchter geraten beim Baden in einen Strudel, ein Mann (Peter Sikorski) rettet ihnen das Leben. Nachdem sie den Namen des Retters herausgefunden haben, bringen Christian und Fahri ihm einen extrem teuren japanischen Whisky und überreden ihn, diesen gemeinsam mit ihnen zu leeren. Später laden sie noch zwei prollige, junge Nachbarinnen dazu ein. Er habe eigentlich gleich noch eine Lesung, erwähnt der Retter. Zu der geht die betrunkene Fünfer-Combo schließlich gemeinsam - und das Buch entpuppt sich als Lebensbeichte eines trockenen Alkoholikers. Der Auftritt gerät zum Desaster - und Fahri und Christian machen sich aus dem Staub …

Anzeige

5. Das Ferienhaus

Christian, Emmy, Fahri und Pheline möchten gemeinsam ein Ferienhaus kaufen. Da es dafür 27 Bewerber:innen gibt, möchten sie beim Besitzer (Rainer Egger) beim Probewohnen natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Man ahnt: Das wird peinlich! Während Emily - ermuntert von Christian - ihre weiblichen Reize einsetzt, macht Fahri durch einen vermeintlich antisemitischen Witz beinahe alles zunichte. Denn Herr Weinberg ist Jude … Die Rettung: Christian behauptet, Fahri sei selbst Jude. Der erfreute Hausherr lädt ihn daraufhin zur Familienfeier ein, wo Fahri in gewohnter Manier von einem Fettnäpfchen ins andere stolpert …

6. Der Partnertausch

Emily hält sich und Christian als Paar für zu langweilig und möchte Neues ausprobieren - auch im Bett. Prompt bekommt sie auf Phelines Geburtstagsparty die Gelegenheit, denn dort kommt es zum frivolen Flaschendrehen. Das Ziel: Paare für einen Partnertausch zu erdrehen. Wen trifft es natürlich? Unsere vier Freund:innen. Augen zu und durch? Ermuntert von den anderen Gästen verschwinden Pheline und Christian im einen und Emily und Fahri im anderen Zimmer - wo es zu höchst verkrampften Dialogen und zu noch verkrampfteren Annäherungsversuchen kommt …

Im Clip: jerks. - Sexgeschichten

7. Die Politikerin

Christian lernt im Park die attraktive Astrid (Pina Kühr) kennen, landet mit ihr im Bett - und ist von deren Kunstgriffen dort schwer begeistert. Dumm nur, was sich kurz darauf herausstellt: Bei seiner neuen Flamme handelt es sich um die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende! Sein Geist ist daraufhin willig, die frisch begonnene Liaison wieder abzubrechen - allein: Sein Fleisch ist schwach … Zu blöd, dass er bald von seiner Teenie-Tochter Kala (Hannah Schiller) beim Knutschen erwischt wird, diese die Politikerin erkennt und sofortiges Schluss-Machen fordert. Wenig hilfreich ist da Kumpel Fahri, der Kala zu erklären versucht, dass man(n) einer gutaussehenden "Finger im Po"-Künstlerin nur schwer widerstehen kann. Und das ist noch nicht alles …

Selber-schauen lohnt sich!

Natürlich ist das nur ein Bruchteil all der grandiosen Peinlichkeiten, welche die mehrfach ausgezeichnete Serie zu bieten hat. Am besten schaust du sie einfach selbst und suchst nach deinen eigenen Lieblings-Cringe-Momenten …