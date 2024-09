79 Tote: Dieser Charakter aus "The Walking Dead" hat die meisten Menschen auf dem Gewissen

In der legendären Serie "The Walking Dead" ging es vor allem den Untoten an den Kragen. Aber es blieben auch viele Menschen auf der Strecke. Eine Figur hat alleine 79 Menschen auf dem Gewissen und somit den höchsten "Body Count". Und es ist nicht Sheriff Rick ...

"Screen Rant", ein kanadisches Kinoportal, machte sich einen morbiden Spaß. Das Team zog sich alle elf Staffeln der kultigen Zombie-Serie "The Walking Dead" rein und zählte nach, welche Serien-Figur im Laufe der 177 Episoden die meisten Menschen auf dem Gewissen hat. Richtig gelesen: Es geht nicht um eliminierte untote "Walker", sondern um menschliche "Überlebende".

Die akribische Zählung ergab eine Überraschung. Denn es kommt nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, Sheriff Rick Grimes (Andrew Lincoln) auf den höchsten "Body Count", also die Anzahl der Toten der gegnerischen Seite im Krieg (übrigens im Slang auch für die Anzahl von Sexualpartner:innen verwendet).

Nur Nummer zwei: Sheriff Rick Grimes stieg zu früh aus

Rick Grimes kommt "nur" auf 54 Tötungen, was immerhin für Platz zwei reicht.

Hätte er die Serie nicht in Staffel neun verlassen, wäre er sicher ein Kandidat für den Spitzenrang gewesen, zumal zum Zeitpunkt seines Ausscheidens niemand eine höhere Kill-Effizienz bewiesen hatte.

Wenn er töten musste, setzte Rick nicht nur seine Magnum, sondern auch Flinten, Messer und sogar seine Zähne ein! Besonders düster war es, als er seinen einst besten Freund Shane (Jon Bernthal) umbringen musste, um das Leben in der von ihm geführten Gruppe zu retten.

Nach seinem Ausstieg wurde Rick im Spin-off "The Walking Dead: The Ones Who Live" nochmals aktiv. Da löschte er neun weitere Menschenleben aus. Nicht gezählt die rund 2.500 Soldaten, die bei einem von Rick und Michonne verübten Attentat ums Leben kamen. Die zählte "Screen Rant" nicht mit, weil es sich nicht um direkte Tötungsakte gehandelt habe.

Tödlicher als die meisten Männer: Carol Peletier

Auch die Nummer drei auf der "Kill-Liste" ist eine Überraschung. Wer hätte auch denken können, dass sich die anfangs total verschreckte Carol Peletier (Melissa McBride) vom Opfer häuslicher Gewalt zur gnadenlosen Killerin entwickeln würde. In zehn Staffeln (sie stieg erst zur zweiten Staffel ein) löschte sie 52 Leben aus, darunter das ihrer Pflegetochter Lizzie.

Es erstaunt zudem, dass es kein einziger der größtenteils atemberaubend brutalen Bösewichter auf das "Siegerpodest" schafft.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) ist von den Bösen der schlimmste Finger: Er tötete 45 Menschen, darunter auch den absoluten Fan-Liebling Glenn (Steven Yeun), bevor er sich radikal zum friedliebenden Menschen wandelte.

Im Spin-off "The Walking Dead: Dead City" wurde er vom Anta- zum Protagonisten und musste da bisher "nur" zwei Menschenleben auslöschen. Allerdings nutzte er für einen Mord, besonders eklig, eine Käsereibe. Ob noch mehr Tote auf sein Konto kommen werden, wird Staffel zwei (2025) zeigen.

Morgan Jones: Vom Pazifisten zum Killer

Auch die Schurken Alpha (Samantha Morton) und der Governor (David Morrissey) bleiben mit einem Body Count von 21 und 20 eigentlich hinter den Erwartungen zurück und erreichen nur die Plätze sieben und acht. Wobei beide nur zwei Staffeln lang dabei waren.

Auf den Plätzen fünf und sechs finden sich Morgan Jones (Lennie James) und Michonne (Danai Gurira), zwei treue Weggefährten von Rick, die 31 beziehungsweise 23 Menschenleben auslöschten.

Während bei Michonne, immerhin ausgebildete Schwertkämpferin, die eher niedrige Zahl überrascht (einer ihrer wichtigsten Morde war der am Governor), ist es bei Morgan die Höhe seines Kill Counts. Denn eigentlich lehrte Morgan den Pazifismus - bevor ihn der Tod seines Sohnes an den Rand des Wahnsinns - und zum ersten Mord - trieb. Im Ableger "Fear the Walking Dead" meuchelte Morgan 20 weitere Überlebende.

Daryl Dixon: Der Mann mit der Armbrust tötete 79 Menschen

Die unangefochtene Nummer eins aber ist der Mann mit der Armbrust, Daryl Dixon (Norman Reedus). Hauptsächlich seinen Pfeilen oder seinem Jagdmesser fielen 79 Menschen zum Opfer. Einer davon war sein Freund Dale (Jeffrey DeMunn). Daryl tötete ihn in einem Gnadenakt, denn er bewahrte Dale von einem "Leben" als Untoter, nachdem Dale von einem Walker gebissen worden war.

Auch für Daryl gibt es ein Leben nach "TWD". In der Spin-off-Serie "The Walking Dead: Daryl Dixon" steht er im Fokus.

In Staffel eins tötete er bereits zehn Menschen.

Ende September startet Staffel zwei. Darin bekommt Daryl aber Konkurrenz. In "The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol" kehrt Carol Peletier an Daryls Seite in den Mittelpunkt - und den tödlichen Überlebenskampf - zurück.

Auf Joyn gibt es alle elf Staffeln des längst legendären Zombie-Abenteuers.

