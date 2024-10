80er-Nostalgie mit "Knight Rider": Hier siehst du David Hasselhoff in seiner ersten großen Rolle

Die Serie "Knight Rider" verhalf David Hasselhoff zum Durchbruch. Mit seinem Wunderauto K.I.T.T. macht "The Hoff" Jagd auf Schurken und Verbrecher. Neben spektakulärer Auto-Action bietet die Serie dir die Gelegenheit, in das Lebensgefühl der 1980er-Jahre einzutauchen.

Wer seine Kindheit in den 1980er-Jahren verbracht hat, wird sich mit ziemlicher Sicherheit gut an "Knight Rider" erinnern. Die Serie löste damals einen Hype aus, obwohl es das Wort im deutschen Sprachgebrauch noch gar nicht gab. "Hol mich hier raus, Kumpel!", flüsterten Grundschul-Kinder plötzlich in ihre Armbanduhren, während etwas ältere Serien-Fans davon träumten, ihr Auto mit einem rot leuchtenden Scanner-Licht in der Motorhaube zu tunen.



Das Wunderauto K.I.T.T. und sein von David Hasselhoff gespielter Fahrer Michael Knight kämpften im Auftrag der "Foundation für Recht und Verfassung" in vier Staffeln mit insgesamt 90 Folgen gegen böse Verbrecher und fiese Schurken. Schon der Vorspann war legendär, die ikonische Titelmelodie wurde später immer wieder gesampelt, unter anderem von Busta Rhymes für den Song "Turn It Up/Fire It Up".



K.I.T.T. düst dazu bei Sonnenaufgang durch die Wüste, später durch eine nächtliche Stadt. Er springt über einen LKW und durchbricht eine Wand. Dabei erklingt eine Stimme aus dem Off: "Er kommt. Knight Rider. Ein Auto, ein Computer, ein Mann. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht."

Die technischen Gadgets von "Knight Rider" sind heute Realität

In den USA startete "Knight Rider" 1982, in Deutschland 1985. Die technischen Spielereien und die Faszination für die damals noch nicht alltägliche Computer-Technik machte einen großen Teil des Erfolges aus. Ein selbstfahrendes Auto, dessen Digital-Cockpit mit einer sprechenden KI ausgestattet ist, war damals pure Science-Fiction.



Mittlerweile sind solche technischen Gadgets in vielen Autos verbaut - Siri und Alexa gehören genauso zum Alltag wie die Smartwatch, mit deren Vorläufer David Hasselhoff in der Rolle des Michael Knight nicht nur Grundschüler:innen beeindruckte.



Science-Fiction ist "Knight Rider” in unserer heutigen digitalisierten Welt nicht mehr, dafür aber ein wunderbares Stück 80er-Nostalgie. Vor allem der junge Hasselhoff verkörpert in seiner ersten wirklich großen Rolle den Zeitgeist perfekt. Der zum Start von "Knight Rider" 30-jährige Schauspieler beeindruckte als Michael Knight mit einer spektakulären Frisur: Die dauergewellten Haare waren zu einem angedeuteten Vokuhila frisiert.

Hasselhoff wurde durch "Knight Rider" zum Sexsymbol

Unter der Lederjacke trug "The Hoff" oft weit aufgeknöpfte Hemden, im Gesicht eine riesige Sonnenbrille, wie man sie in 80er-Jahren hatte und in Hipster-Kreisen auch jetzt wieder sieht. Die Rolle des Michael Knight machte Hasselhoff zu einem männlichen Sexsymbol. Nicht zuletzt, weil er in der Serie sein Playboy-Image ausgiebig pflegen und flirten durfte, was das Zeug hält.

Was für eine Sonnenbrille! David Hasselhoff in der Rolle des Michael Knight im Cockpitt von K.I.T.T. © imago images/Ronald Grant

Oft genug ist es K.I.T.T., der die Liebeleien seines Partners kommentiert. "Ich fürchte, die Kleine wird uns fehlen", sagt K.I.T.T., nachdem Michael Knight sich von einer seiner unzähligen Bekanntschaften verabschiedet hat. So etwas kann bis heute (glücklicherweise) kein echtes Auto.



Was selbstverständlich auch für die Action-Szenen gilt, die alle handgemacht sind und auch ohne aufwendige Effekte aus Computer-generierten Bilder (CGI) auskommen. K.I.T.T. kann in verschiedenen Modi betrieben werden - im Super Pursuit-Mode schafft das Wunderauto Geschwindigkeiten von bis zu 200 Meilen pro Stunde (rund 320 km/h). Im Ski-Mode fährt es auf zwei Reifen durch enge Passagen. Der Turbo Boost ermöglicht es K.I.T.T., über Hindernisse hinwegzufliegen.

Das Zusammenspiel von K.I.T.T. und Michael Knight ist das Erfolgsgeheimnis der Serie

Dass K.I.T.T.s Karosserie kugelsicher ist, ist fast schon eine Selbstverständlichkeit. Und wie bereits erwähnt, kann K.I.T.T. mit Michael Knight über dessen Uhr kommunizieren. "Hol mich hier raus, Kumpel!" - vor allem das Zusammenspiel zwischen dem cleveren Wunderauto und seinem lässigen Fahrer macht den Charme der Serie aus.



Während K.I.T.T. später auch in Spin-Offs, Hörspielen und Computer-Games zu sehen war, öffnete "Knight Rider" für David Hasselhoff die Tür zu seiner Karriere als Schauspieler und Sänger. Der nächste Halt für Hasselhoff war "Baywatch", wo er in roten Schwimm-Shorts zur Bademeister-Ikone der 90er-Jahre aufstieg.



Dass Hasselhoff als Sänger mit seinem Song "Lookin for Freedom" vor allem im deutschsprachigen Raum einen Hit landete und sogar bei der deutschen Wiedervereinigung eine kleine Nebenrolle spielen durfte, ist eine andere Geschichte.

"Knight Rider" verkörpert das Lebensgefühl der 1980er-Jahre

Für die, die damals schon dabei waren, bietet "Knight Rider" neben der spektakulären Auto-Action vor allem die Möglichkeit, die Erinnerungen an die 80er-Jahre wieder aufleben zu lassen. Für viele, die heute in ihren Vierzigern oder Fünfzigern sind, ist "Knight Rider" ein nostalgischer Teil der Kindheit. Eine Erinnerung an eine Welt, die vielleicht noch etwas überschaubarer und weniger hektisch war.



Und für alle, die in den 1980er-Jahren noch nicht geboren oder zu jung zum Fernsehschauen waren, bietet die Serie "Knight Rider" die Chance, K.I.T.T. und seinen Fahrer Michael Knight auf ihren Abenteuern zu begleiten und gleichzeitig in das Lebensgefühl eines Jahrzehnts einzutauchen, das längst Kult ist.

