Ab in den Ring: Geniale Box-Filme auf Joyn, die du nicht verpassen solltest

Boxen fasziniert und begeistert. Doch nicht nur als Kampfsport ist es beliebt. Schon Rocky hat bewiesen, dass hinter den Faustkämpfen noch sehr viel mehr steckt, als reine Muskelkraft. Welche Box-Filme du auf Joyn streamen kannst, erfährst du hier!

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Rocky"

Spannend und tiefgründig - "Rocky" war der erste Kult-Film von Sylvester Stallone. © picture alliance/United Archives| -

🥊 Rocky Balboa (Sylvester Stallone), ein unbekannter Amateurboxer aus einem heruntergekommenen Stadtteil in Philadelphia, erhält plötzlich eine einmalige Chance: der Schwergewichtschampion Apollo Creed (Carl Weathers) sucht einen Ersatzgegner für seinen nächsten Kampf und wählt ihn aus. Jetzt liegt es an Rocky, sich endlich zu beweisen. Doch dafür braucht es eine Menge Disziplin, harte Arbeit und Unterstützung von seiner Freundin Adrian (Talia Shire).

1976 schlüpfte Sylvester Stallone erstmals in die Rolle des Ricky Balboa und bescherte uns mit einem der größten Kult-Filme aller Zeiten. Dabei geht es in diesem Sportdrama um mehr als Boxen. Der Film thematisiert den Kampf gegen Widrigkeiten, persönliche Entwicklung und den Glauben an sich selbst.

"Rocky" ist ein inspirierender Film über Durchhaltevermögen und den unaufhörlichen Streben nach Erfolg.

Lust auf einen Kult-Klassiker? Hier kannst du "Rocky" streamen: "Rocky" - jetzt bei Joyn PLUS +

Anzeige

Anzeige

"Rocky II"

Familie oder Kampfsport? In "Rocky II" muss sich Rocky für eines entscheiden. © picture alliance/United Archives| United Archives/Impress

🥊 Rocky Balboa (Sylvester Stallone) mag den Kampf gegen den Weltmeister Apollo Creed (Carl Weathers) zwar verloren haben, doch nun hat er sich durch den spektakulären Kampf einen Namen gemacht und die Massen beeindruckt. Jetzt will er sich als frisch gebackener Ehemann ein normales Leben mit seiner Ehefrau Adrian na (Talia Shire) und dem gemeinsamen Kind aufzubauen.

Als Apollo ihn jedoch ein weiteres Mal herausfordert, gerät Rocky unter Druck. Wird er sich zwischen seiner Leidenschaft als Boxer und seiner Liebe zur Familie entscheiden müssen?

Der zweite Teil der "Rocky"-Filmreihe zeigt nicht nur den Kamp im Ring, sondern auch im persönlichen Leben. Hier geht es nicht nur um Entschlossenheit und Selbstvertrauen, sondern auch um die Kraft der Liebe und der Familie.

Kampf im Ring und im alltäglichen Leben - "Rocky II" kannst du hier streamen: "Rocky II" - jetzt bei Joyn PLUS +

Anzeige

Anzeige

"Rocky Balboa"

Rocky muss sich in "Rocky Balboa" ein letztes Mal als Boxer beweisen. © picture alliance/United Archives

16 Jahre nach seinem letzten Kampf ist der in die Jahre gekommene Rocky Balboa (Sylvester Stallone) als Restaurantbesitzer tätig. Trotz seines Ruhestands kämpft er weiterhin mit den Erinnerungen an seine glorreichen Tage und dem Verlust seiner Frau Adrian (Talia Shire).

Als ein virtueller Boxkampf zwischen Rocky und dem aktuellen Champion Mason "The Line" Dixon (Antonio Tarver) in einem TV-Special gezeigt wird, beschließt Rocky, wieder in den Ring zu steigen, um seine Fähigkeiten und seinen Kampfgeist unter Beweis zu stellen.

Obwohl "Rocky Balboa" der sechste Teil der Filmreihe ist, bleibt er dem Original treu. Er verbindet spannende Box-Wettkämpfe mit tiefgründigen Themen, wie die Auseinandersetzung mit dem Alter und die Suche nach Identität und Leidenschaft.

Sylvester Stallone steigt mit 60 ein letztes Mal in den Kampfring. Hier kannst du "Rocky Balboa" streamen: "Rocky Balboa" - jetzt bei Joyn PLUS +

Anzeige

"Creed - Rocky's Legacy"

Donnie braucht Hilfe von Boxer-Legende Rocky, um sich als ehrwürdiger Nachfolger seines Vaters beweisen zu können. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Adonis "Donnie" Johnson (Michael B. Jordan) möchte das Erbe seines Vaters, die Boxer-Legende Apollo Creed (Carl Weathers), antreten und selbst ein erfolgreicher Boxer werden. Dafür zieht er nach Philadelphia, wo er auf einen ehemaligen Gegner und guten Freund seines Vaters trifft: Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Rocky, der sich mittlerweile im Ruhestand befindet, nimmt die Herausforderung an und wird Donnies Trainer und Mentor.

Nach sechs erfolgreichen Filmen geht die "Rocky"-Saga weiter. Diesmal wird jedoch sein Nachfolger eingeführt. Donnie kämpft dabei mit seiner eigenen Identität als Erbe eines Box-Weltmeisters. Neben einem packenden Kampf, in dem er sich sowohl als Boxer als auch als Mensch beweisen muss, bietet der Film eine emotionale Hommage an die Originale.

Michael B. Jordan übernimmt die Rolle des legendären Boxers. Hier kannst du "Creed - Rocky's Legacy" streamen: "Creed - Rocky's Legacy" - jetzt bei Joyn PLUS +

"Creed III - Rocky's Legacy"

Donnie wird im Kampfring mit seiner Vergangenheit konfrontiert. © IMAGO/Capital Pictures

Adonis "Donnie" Johnson (Michael B. Jordan) hat es endlich geschafft: Als Profi-Boxer lebt er ein erfülltes Leben mit seiner Frau Bianca (Tessa Thompson) und ihrer gemeinsamen Tochter in Los Angeles. Doch als sein ehemaliger Freund, der talentierte Boxer Damian "Dame" Anderson (Jonathan Majors), aus dem Gefängnis entlassen wird, steht Donnie vor einer neuen Herausforderung. Dame möchte sich seinen Platz im Boxsport erkämpfen. Dabei konfrontiert er Donnie mit seiner Vergangenheit.

Im neuesten Film der "Creed"-Reihe aus dem Jahr 2023 wird es persönlich. Der Film spricht Themen wie Freundschaft und Rivalität an, wobei es natürlich nicht an spannenden Box-Kämpfen und emotionalen Herausforderungen fehlt.

Kampf mit der Vergangenheit - "Creed III - Rocky's Legacy" kannst du hier kostenlos streamen: "Creed III - Rocky's Legacy" - jetzt kostenlos auf Joyn!

"Kickboxer - Die Vergeltung"

Kurt Sloane (Alain Moussi) kämpft gegen Kickboxer Champion Tong Po (Dave Bautista), um den Tod seines Bruders zu rächen. © IMAGO/Everett Collection

Als Eric Sloane (Darren Shahlavi) in Thailand bei einem illegalen Kampf mit dem einheimischen Champion Tong Po (Dave Bautista) ums Leben kommt, sinnt sich sein Bruder Kurt (Alain Moussi) nach Rache. Er sucht die Hilfe des erfahrenen Kickbox-Meisters Durand (Jean-Claude Van Damme), welcher die Herausforderung annimmt. Kurt lernt dabei nicht nur Kickboxen, sondern auch mit dem Tod seines Bruders umzugehen und seine innere Stärke zu finden.

Das Remake von "Karate Tiger III - Der Kickboxer" aus dem Jahr 1989 kombiniert spannende Kampfszenen mit Themen wie Rache, Freundschaft und Selbstfindung. Dabei macht auch Jean-Claude Van Damme ein Comeback - diesmal jedoch als erfahrener Lehrer.

Auge um Auge - hier dient Rache als Ansporn zum Boxen. "Kickboxer - Die Vergeltung" kostenlos auf Joyn streamen: "Kickboxer - Die Vergeltung" - jetzt kostenlos auf Joyn!

"The Calcium Kid"

Orlando Bloom als Profi-Boxer? Dieser Film vereint Kampfsport mit Komödie. © IMAGO/Mary Evans

Jimmy "The Calcium Kid" Connelly (Orlando Bloom) ist ein Milchmann mit einer geheimen Leidenschaft: Boxen. Nachdem der ursprüngliche Herausforderer für einen großen Titelkampf verletzt wird, wird Jimmy plötzlich als Ersatz ausgewählt. Ohne wirklicher Erfahrung im Kampfsport muss sich der Amateurboxer nun dem Champion Jose Mendez (Michael Peña) stellen. Ob sein unerschütterlicher Glaube an sich selbst und die Unterstützung seiner Freunde und Familie ausreichen werden, um ihm den Sieg einzubringen?

Wer keine Lust auf ein weiteres Sportdrama hat, wird "The Calcium Kid" lieben. Die britische Komödie mit zahlreichen Anspielungen an die "Rocky"-Filmreihe kombiniert Humor mit sportlichen Herausforderungen. Orlando Bloom in der Rolle als Boxer hat wahrscheinlich auch niemand erwartet.