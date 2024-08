Die Kinowelt ist dank "Alien: Romulus" wieder im Außerirdischen-Fieber. Aber auch bei Joyn tummeln sich jede Menge eklige Körperfresser, Parasiten und Invasoren aus fremden Welten. Bereit für das ultimative Sci-Fi-Horrorkino?

Anzeige

"Alien: Romulus" geht durch die Charts

Mit "Alien" schrieb Regisseur Ridley Scott 1979 Kinogeschichte! Seit Kurzem ist mit "Romulus" der offiziell siebte Film aus der Reihe angelaufen - und das überaus erfolgreich. In den USA verdrängte Film sogar Marvels "Deadpool & Wolverine" von Platz eins in den US-Kinocharts.

Anzeige

Anzeige

"Alien: Romulus" Trailer:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dich hat das "Alien"-Fieber gepackt? Dann bist du hier genau richtig. Denn Joyn hat so einige Alien-Filme für dich am Start:

"The Tomorrow War"

Nicht minder eklige Weltraummonster findest du derzeit auch auf Joyn - allen voran in "The Tomorrow War" (2021) mit Chris Pratt. "Unser Feind ist nicht menschlich sowie klüger, schneller und stärker", heißt es in dem actionreichen Endzeitstreifen, in der die Erde im Jahr 2051 von einer tödlichen Alien-Spezies dominiert wird.



Darum geht's: Die sogenannten White Spikes treten in Scharen auf, haben mehrere Arme und Beine, Zähne, Klauen, Stachel, die sie verschießen können - und obendrein können sie auch noch fliegen. Weil es schlecht um die Zukunft der Menschheit bestellt ist, werden deshalb in der Vergangenheit Soldat:innen über ein künstlich geschaffenes Wurmloch rekrutiert, um das Blatt zu wenden - darunter der Irakkriegsveteran Dan Forester (Chris Pratt). Der stellt irgendwann fest, dass die künftige Erde verloren ist - und nur durch Aktionen in der Gegenwart gerettet werden kann.



⌛: 133 min.

Anzeige

Anzeige

"Parasyte Movie 1" & "Parasyte Movie 2"

Etwas subtiler bei der Eroberung der Erde gehen die Aliens in den beiden "Parasyte"-Filmen von 2014 und 2015 vor. Sie infizieren unbeobachtet die Gehirne der Menschen, um sie zu kontrollieren - und heimlich zu dezimieren.



Darum geht's: Beim High-School-Schüler Shinichi (Shouta Sometani) klappt das aber nur bedingt: Das Alien landet nicht in seinem Kopf, sondern in seiner Hand - was zunächst für reichlich Unruhe sorgt, später aber sogar in einer Freundschaft und letztlich Symbiose endet. Die Manga-Verfilmungen sind laut "Variety" unterhaltsame, schwarz-humorige Iterationen in der Kategorie Body-Horror.



⌛ Teil 1: 106 min.

⌛ Teil 2: 113 min.

Anzeige

Anzeige

"Battalion - Schlachtfeld Erde"

Fast ohne Humor muss dagegen "Battalion - Schlachtfeld Erde" auskommen. Der Film von 2018 vereint Ideen von Roland Emmerichs "Independence Day" und "Starship Troopers" und lässt eine hoch technisierte Alien-Flotte auf die Menschheit los, die fortan ums nackte Überleben kämpft.



Darum geht's: Die jungen Rekruten John Blake (Jesse Richardson), Tracey Gleeson (Ellen Williams) und Chris Jackson (Michael Thomson) werden dabei an die vorderste Front im Südpazifik verlegt. Bereits im ersten Gefecht muss ihr Battalion schwere Verluste hinnehmen ...



⌛: 94 min.

Anzeige

"Attack of the Unknown - Earth Invasion"

Der Film von Brandon Slagle bedient sich laut "Filmdienst" hemmungslos bei Vorbildern aus den 1950er- bis 1980er-Jahren und liefert dabei solide Unterhaltung.



Darum geht's: Der Kampf einer Polizeieinheit gegen einen Mafia-Boss wird in "Attack of the Unknown - Earth Invasion" (2020) jäh durch eine Alien-Attacke aus dem All unterbrochen. Die Kommunikation bricht zusammen. Fortan gehen Verbrecher:innen und Cops ein ungewöhnliches Zweckbündnis ein, um überhaupt eine Chance gegen die blutrünstigen Außerirdischen zu haben ...



⌛: 104 min.

"Battleforce 2: Die Rückkehr der Alienkrieger"

"Battleforce 2: Rückkehr der Alienkrieger" (2016) ist ein adrenalingeladener Invasionsfilm, der den Überlebenskampf eines Mannes zeigt, der alles daran setzt, seine Frau (Tatum Langton) aus den Fängen der außerirdischen Bedrohung zu retten.



Darum geht's: Geschäftsmann David (Blake Webb) kämpft nicht nur verzweifelt darum, seine Ehe zu retten, sondern auch sein eigenes Leben, während die Erde von einer Alien-Invasion überrollt wird. In diesem explosiven Mix aus Beziehungsdrama und Science-Fiction rasen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unaufhörlich aufeinander zu und sorgen für einen packenden, temporeichen Thriller.



⌛: 87 min.

Du willst mehr Infos zu Aliens? Haben wir!