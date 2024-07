Alle Staffeln von "The Originals" kostenlos nur auf Joyn

Wer "The Vampire Diaries" liebt, darf das nicht verpassen: Die Urvampire kehren in der Spin-off-Serie "The Originals" zurück. Ab sofort kannst du exklusiv alle Staffeln kostenlos auf Joyn streamen. Welche alten Lieblingscharaktere noch dabei sind und wen du bald kennenlernen wirst, erfährst du hier.

Das Wichtigste in Kürze Alle Staffeln von "The Originals" kannst du ab sofort kostenlos auf Joyn streamen. Das Spin-off von "The Vampire Diaries" erzählt von neuen Geschichten der Urvampire .

Klaus Mikaelson und seine Geschwister kehren in ihre alte Heimat New Orleans zurück, wo ein alter Bekannter versucht, die Vorherrschaft über die dort lebenden Hexen und Vampire für sich zu beanspruchen. Dafür behält er eine geheime und überaus mächtige Waffe in der Hinterhand.

Der Serien-Ableger bezieht alte Lieblingscharaktere aus dem "Vampire Diaries"-Universum mit ein und stellt neue spannende Persönlichkeiten vor, die in düstere Geschichten rund um die Familie Mikaelson verstrickt werden.

Diese Lieblingscharaktere sind bei "The Originals" dabei

👉 Urhybrid Klaus Mikaelson verlässt Mystic Falls in "Stadt der Vampire" (Staffel 4, Folge 20 von "The Vampire Diaries").

👉 Er folgt dem Hinweis, dass ihm ein neuer Vampir-König seine Vorherrschaft in New Orleans streitig macht. Von Eifersucht zerfressen lässt er alles stehen und liegen, um seine alte Heimat zurückzuerobern. Doch er ist nicht allein.

👉 Klaus zwingt die junge Werwölfin Hayley Marshall, ihn zu begleiten. Nach einem gemeinsamen One-Night-Stand wird sie ungewollt schwanger und trägt nun ein Wesen unter dem Herzen, das womöglich über mehr Macht verfügt, als jede bisher bekannte Kreatur.

👉 In der Übersicht erfährst du, wer außerdem in "The Originals" zu sehen ist und welche verloren geglaubten Charaktere zurückkehren:

Niklaus Mikaelson

Wer ist Niklaus Mikaelson?

Niklaus Mikaelson ist ein Mitglied der Mikaelson-Familie und der Urhybrid. Er entstand aus einer Affäre seiner Mutter Esther mit dem Werwolf Ansel. Er gilt als egoistisch, grausam und manipulativ.

Die meiste Zeit seines bisherigen Lebens verbrachte Niklaus auf der Flucht vor seinem Stiefvater, dem Vampirjäger Mikael.

Mit an seiner Seite: seine Halb-Geschwister Rebekah und Elijah.

Der Urhybrid Niklaus Michaelson stammt von der Urhexe Esther und dem Werwolf Ansel ab. © picture alliance / Everett Collection

Niklaus Mikaelson in New Orleans

1729 helfen Niklaus und seine Halbgeschwister dem Gouverneur von New Orleans dabei, die Stadt zu errichten. Die Urvampire lassen sich im French Quarter nieder und leben dort bis Ende der 1910er Jahre, als sie von Mikael aufgespürt werden und fliehen müssen.

Etwa 100 Jahre später erfährt Niklaus, auch Klaus oder Nick genannt, dass sein ehemaliger Schützling Marcel die Herrschaft über die heute lebenden übernatürlichen Wesen im French Quarter an sich gerissen hat. Er schwört, wiederzugewinnen, was einst das Seine war und kehrt nach New Orleans zurück.

Hayley Marshall

Wer ist Hayley Marshall?

Die junge Werwölfin Hayley Marshall wird von Tyler Lockwood in "The Vampire Diaries" vorgestellt. Sie verlor ihre Eltern früh und weiß so gut wie nichts über ihre Herkunft. Ein einzigartiges Mal auf ihrer Schulter gibt Klaus den Hinweis, dass sie von einem Wolfsclan in New Orleans abstammen muss.

Sie sind im Begriff, die Eltern der wohl mächtigsten Kreatur aller Zeiten zu werden: Hayley und Klaus in "The Originals". © Warner Bros. Entertainment Inc.

Hayley Marshall in New Orleans

In der vierten Staffel von "The Vampire Diaries" wird Hayley bei einem One-Night-Stand von Klaus geschwängert. Dank seiner Werwolf-Hälfte ist Klaus in der Lage, sich fortzupflanzen. Damit wächst in Hayley eine nie dagewesene Kreatur heran, ein sogenannter "lebender Vampir".

Zunächst interessiert sich Klaus nicht wirklich für das Kind. Doch nach einer Rücksprache mit seinem Bruder Elijah ist er entschlossen, das ungeborene Baby zu beschützen. Er zwingt Hayley, ihn nach New Orleans zu begleiten, die will jedoch im selben Zuge auch mehr über ihre Verbindung zu dem dort lebenden Wolfsclan herausfinden.

Elijah und Rebekah Mikaelson

Wer sind Elijah und Rebekah Mikaelson?

Elijah und Rebekah sind die Halbgeschwister von Niklaus Mikaelson und Teil der Urvampir-Familie. Sie sind weit über 2000 Jahre alt und sind die leiblichen Kinder der Hexe Esther und des übernatürlichen Vampirjägers Mikael.

Während Rebekah als äußerst temperamentvoll und stur gilt, zeichnet sich ihr älterer Bruder Elijah durch seine Loyalität und seinen moralischen Kompass aus. Obwohl sie von ihrem Halbbruder Niklaus schon mehrfach enttäuscht und verraten wurden, halten sie stets zu ihm und folgen ihm wiederholt auf ungewisse Pfade.

"Für immer und ewig" vereint: Elijah und Rebekah aus der Ur-Familie in "The Originals". © picture alliance / Everett Collection

Elijah und Rebekah Mikaelson in New Orleans

Elijah sieht in der Schwangerschaft Hayleys eine Chance zur Erlösung seiner Familie. Deshalb stellt er die Werwölfin unter den Schutz der Ur-Familie und folgt seinem Halbbruder nach New Orleans.

Die zurückgelassene Rebekah weiß hingegen nichts von dem ungewollten Nachwuchs ihres Halbbruders und kehrt zunächst unfreiwillig nach New Orleans zurück. Sie sorgt sich um Elijah und macht sich auf die Suche nach ihm. Um ihn zu finden, muss sie sich mit Niklaus zusammentun, mit dem sie noch immer im Streit liegt.

Spoiler: Diese neuen Charaktere sind in "The Originals" zu sehen

Neben altbekannten Lieblingscharakteren mischen auch neue Figuren in "The Originals" mit. Sie sorgen für düstere Geschichten mit spannenden Intrigen und verborgenen Geheimnissen.

Marcel Gerard - Der Vampir-König

Die Machenschaften eines alten Bekannten locken die Urvampire Klaus, Elijah und Rebekah zurück nach New Orleans. © picture alliance / Everett Collection

Marcel Gerard regiert das French Quarter in New Orleans mit eiserner Hand und kontrolliert die dort ansässigen Hexen. Im 19. Jahrhundert wurde er als Kind von Klaus aufgenommen und später in einen Vampir verwandelt. Nun hat er das Herrschaftsgebiet seines ehemaligen Mentors übernommen, was Klaus wieder zurück in seine alte Heimat lockt.

Durch die Rückkehr der Urvampire kommen längst vergessene Intrigen wieder an die Oberfläche. Gut gehütete Geheimnisse werden gelüftet und erbitterte Machtkämpfe ausgetragen.

Davina Claire - Die Geheimwaffe

Mit ihren 16 Jahren ist Davina bereits eine der mächtigsten Hexen im French Quarter. Sie steht unter dem Schutz von Marcel, der sie als Geheimwaffe nutzt, um die dort ansässigen Hexenzirkel zu kontrollieren. Mit ihrer Hilfe spürt er praktizierende Hexen auf und hindert sie daran, ihre Macht zu nutzen. Davina wird von einer düsteren Vergangenheit und einem traurigen Schicksal geplagt, weshalb sie nur Marcel allein ihr Vertrauen schenkt.