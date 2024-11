Jeden Freitag und Samstag zeigt ProSiebenMAXX Animefilme und -serien, die ein bisschen wilder sind als das Nachmittagsprogramm. Im November allerdings ist diese Anime Night kürzer, da am Wochenende die Rugby Autumn Nations Series übertragen wird. Doch für die Animefans gibt es weiter Spannendes zu sehen

Das Wichtigste in Kürze Alle Sendetermine von "ran Rugby live - Autumn Nations Series findest du hier.

Am 08.11., 09., 15.., 16., 22. und 23. November ändert sich wegen "ran Rugby live - Autumn Nations Series" die Anime Night

An den Freitagen entfallen die Filme, an den Samstagen pausiert die Anime Night ganz.

Freitag nach dem Spiel gibt es Serien zu sehe: "Call of the Night", "D. Gray-Man" und "Gurren Lagann"

Ab 29.11. siehst du wieder die übliche Animenight mit einem Film, gefolgt von "Hell's Paradise", "Call of the Night" und "Gurren Lagann"

"Call of the Night" oder: Mach mich zum Vampir!

Der 14--jährige Ko schleicht sich jede Nacht heimlich raus und durchstreift die stillen Straßen seiner Stadt. Eines Tages trifft er bei seinen Streifzügen eine waschechte Vampirin namens Nazuna. Sie lebt immer in der Nacht, die er nur als Gast besucht - wäre es nicht schön, ebenfalls zum Vampir zu werden und den lästigen Tag hinter sich zu lassen? Bevor ihn aber Nazuna wie gewünscht in einen Blutsauger verwandeln kann, muss er ein paar Bedingungen erfüllen.

Hier findest du aktuelle ganze Folgen "Call of the Night" Genieße die Nacht bei "Call of the Night"

"D.Gray-Man": Ein mitleidiger Held im Kampf gegen finstere Mächte

Geliebte Verstorbene ins Leben zurückholen zu können, das verspricht der Millenium-Graf trauernden Menschen. Lassen sie sich allerdings auf den Deal ein, wird ihre Seele in einem Maschinenmonster namens Akuma gefangen. Nur Exorzisten des Schwarzen Ordens können gegen diese Wesen kämpfen. Der junge Allan Walker ist einer dieser Exorzisten. Da er als Kind selbst einen Pakt mit dem Millenium-Grafen geschlossen hatte, kann er auch die verzweifelten Seelen, die in den Monstern eingeschlossen sind, sehen und geht mit größerem Mitleid vor als seine Kollegen. Das bringt ihn oft zwischen die Fronten.

Aug Joyn kannst du "D.Gray-Man" streamen Finde hier die Abenteuer von Allen in "D.Gray-Man"

"Gurren Lagann": Rebellion gegen den Spiralkönig

Der mächtige Spiralkönig hat die Menschheit von der Erdoberfläche vertrieben und zwingt sie, in unterirdischen Dörfern zu leben. Als Simon und Kamina beim Tunnelbohren einen Teil einer "Gunman" genannten Kampfmaschine finden, fliehen sie mit ihm zur Oberfläche und schließen sich einer Rebellengruppe an. Das anfangs lustige Abenteuer wird bald zu einem bitteren Kampf, der tiefe Geheimnisse über die Beschaffenheit des Lebens freilegen wird.

Joyn bringt dich zum Kampf gegen den Spiralkönig: "Gurren Lagann" hier streamen!

"Hell's Paradise": Sterben für die Unsterblichkeit

"Bringt mir ein Mittel gegen den Tod und ihr seid frei", so lautet im Prinzip das Angebot des Shoguns an eine Gruppe von Schwerverbrechern. Das Mittel soll sich auf einer Insel befinden, von der noch keiner lebend zurückgekommen ist. Auftragsmörder Gabimaru wird von Aufpasserin und Henkerin Sagari dorthin gebracht. Die paradiesisch anmutende Umgebung entpuppt sich bald als Hölle auf Erden, und das nicht etwa wegen der anderen mordlustigen Menschen (oder nur zu einem geringen Teil): Insekten mit menschlichen Gesichtern, deren Stiche Menschen in Blumen verwandeln, gewaltige missgestalte Kreaturen und eine Gruppe wunderschöner Wesen, die vielleicht Götter sind, machen Jagd auf die Menschen.

