August-Highlights auf Joyn: "Navy CIS: Hawaii" und weitere neue Serien und Shows

Was gibt es Neues im August auf Joyn? Diese Highlights aus Serien, Filmen und Shows erwarten dich. Und wer keine Lust auf noch ein Abo hat - kein Problem! Joyn geht auch kostenlos - viele Top-Inhalte inklusive!

Serienstarts

"Navy CIS: Hawaii"

Starttermin: 1. August

Genre: Krimi-Drama, Action

Darum geht es: Im Mittelpunkt des dritten Ablegers des NCIS-Franchise steht ein Team des Naval Criminal Investigative Services (NCIS) unter der Leitung von Special Agent in Charge Jane Tennant (Vanessa Lachey). Zusammen als Team, das sich aus erfahrenen Ermittler:innen, Cyber- und Verhörspezialist:innen zusammensetzt, decken sie kriminelle Machenschaften auf Hawaii auf.

Schau dir die ersten beiden Staffeln kostenlos auf Joyn an.

"Navy CIS: New Orleans"

Starttermin: 1. August

Genre: Krimi-Drama, Action

"Navy CIS: New Orleans": Das Ermittlerteam der in New Orleans ansässigen Außenstelle des Naval Criminal Investigative Services (NCIS) untersucht Verbrechen, die im Zusammenhang mit der US Navy, dem US Marine Corps und deren Angehörigen stehen.

Schau dir Staffel 1 bis 7 kostenlos auf Joyn an.

"Navy CIS: LA"

Starttermin: 15. August

Genre: Krimi-Drama, Action

"Navy CIS: LA": Im ersten Ableger der US-amerikanischen Fernsehserie "Navy CIS" geht es um das in Los Angeles residierende Ermittlerteam, welches sich um besondere Undercover-Einsätze kümmert.

Für Fans von: "Criminal Minds", "Without a Trace - Spurlos verschwunden", "Rizzoli & Isles", "Castle"

Schau dir Staffel 1 bis 4 kostenlos auf Joyn an.

"Legacies"

Starttermin: 1. August

Genre: Fantasy

Darum geht es: Die Serie spielt zwei Jahre nach dem Ende von "The Originals". Die 17-jährige Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), die Tochter von Ur-Vampir Niklaus Mikaelson (Joseph Morgan) und der Werwölfin Hayley Marshall (Phoebe Tonkin), besucht mittlerweile die Salvatore Boarding School für übernatürliche Wesen. Dort sollen die Teenager:innen lernen, mit ihren Fähigkeiten umzugehen und ihre Kräfte richtig einzusetzen. Doch neben den normalen Teenager:innen-Problemen, kämpft Hope damit, sich der dunklen Seite ihrer Kräfte zu widersetzen.

Fun Fact: "Legacies" ist ein Spin-Off der Hit-Serie "The Vampire Diaries"und "The Originals", die ebenfalls auf Joyn zu sehen sind.

Für Fans von: "The Vampire Diaries", der "Twilight"-Reihe, "Teen Wolf", "True Blood", "The Originals"

Schau dir Staffel 1 bis 4 kostenlos auf Joyn an.

"Arrow"

Starttermin: 1. August

Genre: Superhelden, Action

Darum geht es: Der Milliardär und Playboy Oliver Queen (Stephen Amell) hat es sich als einziger Überlebender eines Schiffsbruchs zur Aufgabe gemacht, seine Heimatstadt Starling City von den zahlreichen Verbrechen zu befreien. Um seine Identität zu wahren, nimmt er nachts die Geheimidentität "Arrow" an, ein maskierter Rächer, und führt fortan ein Doppelleben.

Für Fans von: "Superman & Lois", "Batman", "Gotham"

Schau dir Staffel 1 bis 6 kostenlos auf Joyn an.

Film-Highlights

"Mamma Mia!"

Starttermin: 27. August

Genre: Musical, Komödie

Darum geht es: "Mamma Mia!" ist ein Musical-Film mit den Liedern der Erfolgsband ABBA. Donna (Meryl Streep) lebt mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie (Amanda Seyfried) auf einer kleinen Insel in Griechenland und betreibt ihr eigenes Hotel. Sophies Hochzeit ist nur noch einige Tage entfernt und sie wünscht sich nichts Sehnlicheres, als von ihrem leiblichen Vater zum Altar geführt zu werden. Doch laut Donnas Tagebuch kommen dafür gleich drei Männer infrage. Um herauszufinden, wer tatsächlich ihr Vater ist, lädt Sophie alle drei zu ihrer Hochzeit ein. Dies lässt bei Donna jedoch alte Gefühle wieder aufleben.

Fun Fact: "Mamma Mia!" ist ein Klassiker, der weltweit als Musical aufgeführt wird.

Für Fans von: "La La Land", "Grease"

Dieser Film ist im Streaming bei Joyn PLUS+ erhältlich.

"Breaking News in Yuba County"

Starttermin: 25. August

Genre: Komödie, Krimi

Darum geht es: Sue Buttons (Allison Brooks Janney) fühlt sich schon lange nicht mehr von ihrem Mann (Matthew Modine) wertgeschätzt. Als sie ihn schließlich mit einer anderen Frau im Bett erwischt, bekommt er einen Herzinfarkt und stirbt. Anstatt den Krankenwagen zu rufen, beschließt sie jedoch, seine Leiche zu vergraben und ihren Mann als vermisst zu melden. In vollen Zügen genießt sie die Aufmerksamkeit der Medien, doch eine örtliche Polizistin (Regina Hall) ist ihr dicht auf den Fersen.

Für Fans von: "The Devil Has a Name", "The Voices", "Man Trouble"

Schau dir den Film kostenlos auf Joyn an.

"Jarhead - Willkommen im Dreck"

Starttermin: 4. August

Genre: Krieg, Action

Darum geht es: Der Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman des Ex-Marineinfanteristen Anthony Swofford: Amerika 1990 - der zweite Golfkrieg wird ausgelöst. Unter den Soldaten, die in die Wüste geschickt werden, befindet sich auch der junge Scharfschütze Anthony (Jake Gyllenhaal). Nach der endlos erscheinenden Ausbildung im Boot-Camp brennen Anthony und seine Kameraden auf ihren Einsatz. Doch vor der eigentlichen Schlacht müssen sie sich zunächst gegen die Langeweile und Hitze in der Wüste behaupten.

Für Fans von: "Battleground - Helden im Feuersturm", "Der Soldat James Ryan"

Kostenlos auf Joyn bis zum 3.11.2024.

Reality Formate

"Good Luck Guys II"

Starttermin: 22. August

Darum geht es: Bei "Good Luck Guys" tauschen zwölf Reality-TV-Persönlichkeiten ihr Luxusleben gegen unbarmherzige Prüfungen des Lost Beach in Thailand. Anspannungen und Drama stehen dabei auf der Tagesordnung. In der neuen Staffel ziehen viele bekannte Gesichter in das "Good Luck Guys"-Camp ein, so zum Beispiel die Love Island-Zwillinge Vanessa und Jenny Grassl, Sänger Daniele Negroni und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Liliana Maxwell.

Für Fans von: "Naked Attraction", "Forsthaus Rampensau", "Beauty and the Nerd"