"Avengers 5": Es erwartet uns ein mega Crossover-Event mit über 60 Marvel-Charakteren

Die Mega-Crossover-Extravaganza kommt! Marvel-Filme sind bekannt für ihre Superhelden-Crossovers. So treffen in den "Avengers"-Filmen Superhelden aufeinander und kämpfen vereint gegen das Böse. Doch der lang ersehnte fünfte Teil verspricht, mit über 60 zurückkehrenden Marvel-Charakteren alle bisherigen Maßstäbe zu sprengen! Alle Infos dazu gibt es hier.

Das ultimative All-Star-Event mit über 60 Charakteren!

Rächer:innen auf der Ziellinie: Dass das geplante Abschluss-Doppel "Avengers 5" und "Avengers 6" der Kultreihe furios werden wird, daran zweifelt kaum jemand. Doch was die Fans genau erwartet, darüber gibt es bislang wenig konkrete Informationen. Jetzt will das Hollywood-News-Portal "Deadline" erfahren haben, dass es im fünften Teil ein Wiedersehen mit sage und schreibe mehr als 60 Charakteren geben wird. Ein All-Star-Event, wie es ihn bisher noch nie gegeben hat!

Exklusiv: Erster und einziger deutsche Filmclip zu "AVENGERS: ENDGAME"

Teil fünf und sechs als Zweiteiler?

Statt der aus den vier Vorgänger-Filmen bekannten Konzentration auf eine Kerngruppe von Hauptcharakteren sollen die Figuren diesmal offenbar ein gleichwertiges Ensemble bilden. Klingt nach einem Mammutprojekt - darum spekulieren manche Medien und Fans auch, die Zahl 60 beziehe sich auf den fünften und sechsten Teil zusammen. Dementsprechend könnten beide Filme auch enger zusammenhängen als ursprünglich geplant, sogar von einem "Secret Wars"-Zweiteiler ist die Rede.



Zu den ersten Namen, die durchgesickert sind, gehören Original-Avengers wie Mark Ruffalo (56) als Hulk und Chris Hemsworth (40) als Thor, zudem sollen auch Benedict Cumberbatch (47) als Doctor Strange und Simu Liu (35) als Shang-Chi dabei sein.

Wiederauferstehung von Iron Man?

Und sogar ein Comeback des einstigen MCU-Aushängeschildes Robert Downey Jr. (59) alias "Iron Man" gilt nicht mehr als ausgeschlossen - auch, wenn das nach seinem dramatischen Tod in "Avengers 4: Endgame" eigentlich unmöglich schien. Aber die Aussage des Schauspielers, die er kürzlich im "Variety"-Interview mit seiner Kollegin Jodie Foster machte, lässt sich durchaus als die Andeutung einer Rückkehr interpretieren:



"Es ist einfach total in meiner DNA. Ich habe vermutlich noch nie eine Figur gespielt, die mir ähnlicher ist, obwohl er (Tony Stark/Iron Man) natürlich viel cooler ist. Ich bin erstaunlich offen für die Idee geworden."

Schließlich ist dank des Multiversums alles möglich, wie Tom Hiddleston schon zu einem möglichen Comeback als Loki sagte. Welche toten Helden wohl noch zurückkommen können?

"Avengers 5" 2026 in den Kinos

Mit welchem oder welchen Bösewicht(en) sie es zu tun bekommen werden, ist noch unklar. Überhaupt müssen sich Fans der Reihe für wirklich harte Fakten noch etwas gedulden. Noch befinden sich die letzten "Avengers"-Filme in einer frühen Planungsphase: Der Dreh soll erst 2025 beginnen, vermutlich unter der Regie von Shawn Levy (55, "Deadpool & Wolverine"). Der kanadisch-US-amerikanische Filmemacher gilt derzeit als heißester Kandidat für diesen Posten.



In die Kinos kommen soll "Avengers 5" am 29. April 2026. Bis dahin ist noch viel Zeit für Spekulationen.