Backstage bei "Die Waltons": Wo sich die Drehorte der Kultserie befinden

Fans der Serie "Die Waltons" kennen das große, helle Holzhaus und dessen Zimmer genauso wie die umgebenden Gebäude und das Bergpanorama. Wir verraten dir, wo sich die Drehorte der Kultserie befinden und die Spuren der Waltons findest.

Ok, war klar: Walton’s Mountain in Virginia, der Wohnort der Walton-Familie, ist genauso fiktiv wie die Familie selbst. Das Haus der Waltons, das Haus der Baldwin-Schwestern, Ikes Gemischtwarenladen - alles Fake. Sämtliche Gebäude wurden in den Warner Bros. Studios zusammengebastelt.

Die Vorlage dafür, die gibt es dagegen in echt und sogar heute noch, in Schuyler, dem Heimatort des "Die Waltons"-Schöpfers Earl Hamner junior. Hier vermitteln Hamner juniors Geburtshaus und nachgestellte Wohnräume im Walton’s Mountains Museum echtes Serien-Feeling. Fehlt nur noch die Stimme im Hintergrund, die sagt: "Gute Nacht, John-Boy".

Das Zuhause der Waltons: Drehort und Außenaufnahmen

Die Kulisse des Walton-Hauses wurde ursprünglich auf dem Freigelände der Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, errichtet. Nach Abschluss der Dreharbeiten wurde das Haus wegen Platzmangel abgebaut und auf der etwa ein Kilometer entfernten Warner Bros. Ranch wieder aufgebaut. Die späteren Spielfilme wurden an dem neuen Standort gedreht.

Das Haus selbst und das umgebende Gelände inklusive Scheune, Sägewerk und ähnlichem war ein speziell für die Serie gebautes Set, das für Außenaufnahmen genutzt wurde. Es war ein fester Bestandteil des Studiogeländes und diente als Hauptschauplatz für viele Szenen in der Serie.

Das Walton-Haus und die umliegenden Gebäude auf dem Ranch-Gelände wirkten so echt und authentisch, dass sich die Zuschauer:innen direkt in die einsame Bergwelt von Walton's Mountain versetzt fühlten.

In den 90er-Jahren führte ein Kurzschluss in der Elektrik fast zu einer Katastrophe: Es entstand ein Brand und das Haus wurde fast vollständig zerstört. Glücklicherweise konnte es aus den geretteten Überresten und neu konstruierten Teilen fast identisch wieder hergestellt werden.

Hinter den Kulissen: Die Studio-Sets des Walton-Hauses

Die Innenaufnahmen wurden nicht im Walton-Haus, sondern hauptsächlich in den Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien, gedreht. Diese Szenen fanden auf speziell dafür eingerichteten Soundstages statt, die den Innenraum des Walton-Hauses nachbildeten und die Atmosphäre und das Ambiente eines ländlichen, gemütlichen Hauses in den 30er-Jahren einfingen. Dazu wurden die verschiedenen Innenräume des Walton-Hauses, etwa das Wohnzimmer, die Küche und die Schlafzimmer innerhalb der Studios aufgebaut. Je nach Bedarf konnten die Räume leicht umgebaut oder neu arrangiert werden.

Die Bergwelt von Walton's Mountain: Außenaufnahmen in Kalifornien

Sanfte Hügel, dichte Wälder, weitläufige Felder und klare Flüsse prägten die Landschaft von Walton’s Mountain, die mit ihrer Idylle die Einfachheit und Ruhe des Lebens der Waltons widerspiegelten. Der Ort Schuyler in den Blue Ridge Mountains von Virginia kam für Aufnahmen nicht infrage, denn er liegt gute 4.000 Kilometer vom Drehort entfernt. Deshalb wurden Gebiete in Kalifornien gewählt, die denen von Virgina sehr ähnlich sahen.

Dazu gehörte etwa der Franklin Canyon Park, ein öffentlicher Park in den Hollywood Hills nahe der Innenstadt von Los Angeles. Hier wurden viele Außenszenen gedreht, die Wälder, Seen und Wanderwege darstellten. Das ruhige, natürliche Gebiet zwischen dem San Fernando Valley und Beverly Hills passte perfekt zur Atmosphäre der Serie.

Ein weiterer Drehort war der Frazier Park, wo die Außenaufnahmen für ausgewählte Folgen gedreht wurden. In den Bergen des Frazier Park befand sich das Grab vom Großvater, der zwischen Staffel 6 und Staffel 7 aus der Serie schied, da der Darsteller Will Geer verstarb. In der Folge "Ein Platz bleibt leer - Teil 2" Staffel 7 Folge 2 versammelt sich die Familie zum Geburtstag des Großvaters an dessen Grab in den Bergen des Frazier Parks.

Den Waltons auf der Spur: das Walton’s Mountain Museum

Es gibt ihn aber doch, den Sehnsuchtsort der Walton-Fans, und er heißt Schuyler. In dem Geburtsort von Waltons-Schöpfer Earl Hamner junior befindet sich sein Elternhaus, das sogenannte "The Walton’s Hamner House", das selbstverständlich besichtigt werden kann.

Zudem gibt’s ein Museum, in dem sich Nachbildungen verschiedener Räume wie etwa John-Boys Schlafzimmer, Ike Godseys Laden, die Küche oder das Wohnzimmer der Waltons befinden. Die Räume des "Walton’s Mountain Museum" sind mit Original-Requisiten ausgestattet, die Wände liebevoll mit Fotos und Zeitungsberichten verziert, alte Bücher stehen in den Regalen und eine Spielzeugpuppe sitzt auf einem Stuhl, als hätte Elizabeth sie gerade dort abgelegt. In einem Film können sich die Besucher:innen Interviews mit Earl Hamner junior und den Darsteller:innen ansehen.

Mehrmals im Jahr finden Festivals statt, zu denen sogar einige der Stars der Serie anreisen. Eingebettet in die atemberaubende Landschaft der Blue Ridge Mountains vermittelt dieser Ort das echte Walton-Feeling. Ein muss für jeden Fan der Serie.

