"Baywatch": Das machte die Kultserie zum Vorreiter der Popkultur

­čîŐ ├ťber eine Milliarde Menschen schalteten jede Woche ein, um "Baywatch" zu sehen! Die Rettungsschwimmer von Malibu brachen Rekorde. Aber was machte die Serie zur erfolgreichsten der Welt? Die Antwort k├Ânnte euch ├╝berraschen! ­čîŐ

Anzeige

Anzeige

Anzeige

David Hasselhoff rettete "Baywatch"

"After Baywatch: Moment in the Sun" hei├čt ein Dokumentarfilm, der k├╝rzlich erschienen ist und einen R├╝ckblick gibt auf die wohl ber├╝hmteste TV-Serie der Welt. Was kaum zu glauben ist: Eigentlich drohte "Baywatch" 1989/90 bereits nach einer Staffel das Aus! Denn diese floppte und der urspr├╝nglich hinter der Action-Drama-Serie steckende Sender NBC wollte sie einstellen.

Es ist Hauptdarsteller David Hasselhoff zu verdanken, dass stattdessen bis 2001 ganze zehn weitere Staffeln gedreht wurden (Staffel 10 und 11, mit neuem Schauplatz als "Baywatch Hawaii")! Denn er ├╝bernahm mit seiner Firma All American Television selbst die Produktion.

Anzeige

Anzeige

Was die Berliner Mauer mit "Baywatch" zu tun hat

Und er bewies einen guten Riecher: In sagenhafte 144 L├Ąnder wurde "Baywatch" verkauft, hatte zeitweise 1,1 Milliarden Zuschauer:innen pro Woche!

Deutschland spielte f├╝r den Mega-Erfolg eine gro├če Rolle, wie Hasselhoff in der eingangs genannten Doku verriet: "Ohne meinen Auftritt auf der Berliner Mauer, ohne 'Looking for Freedom' g├Ąbe es kein 'Baywatch'." Damit verwies er auf den ber├╝hmten Song, den er 1989/90 kurz nach dem Fall der Berliner Mauer ebenda zum Besten gab und der ihm hierzulande zu riesiger Popularit├Ąt und sicher auch einigem Kleingeld verhalf.

Mehr als nur h├╝bsche K├Ârper

Doch zur├╝ck zur Kult-Serie. Insbesondere der attraktive - h├Ąufig wechselnde - und f├╝r die k├Ârperverliebten Neunzigerjahre typische Hauptcast ist in Erinnerung geblieben, allen voran die Sexbomben Pamela Anderson, Carmen Electra und Nicole Eggert in ihren ber├╝hmten roten Badeanz├╝gen und nat├╝rlich David Hasselhoff selbst als Rettungsschwimmer-Boss Mitch Buchannon.

Doch es w├Ąre falsch, die Serie nur darauf zu reduzieren. Denn abgesehen von den Hauptdarsteller:innen kamen in der Serie auch h├Ąufig Menschen mit K├Ârpern vor, die abseits dieser Normsch├Ânheit lagen, etwa solche mit k├Ârperlichen Einschr├Ąnkungen oder starkem ├ťbergewicht. Alles andere als selbstverst├Ąndlich in den 90er-Jahren, in denen der Heroin-Chic von den superd├╝nnen Supermodels wie Kate Moss gefeiert wurde.

Anzeige

Anzeige

"Baywatch" zeigt starke Frauenrollen

Auch hatten die weiblichen Hauptfiguren deutlich mehr zu bieten als ihre ├Ąu├čerliche Attraktivit├Ąt. Waren sie in anderen Serien ihrer Zeit oft nur h├╝bsches "Beiwerk", bekamen sie in "Baywatch" eigene Storylines, retteten gleichberechtigt mit den M├Ąnnern Menschenleben und stoppten auch mal Verbrecher:innen.

Das trug dazu bei, dass die Serie vor allem beim weiblichen Publikum Anklang fand. Endlich gab es im Fernsehen starke Frauenfiguren, mit denen es sich identifizieren und die es als Vorbild nehmen konnte!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter au├čerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsph├Ąre-Einstellungen

Anzeige

Bewegende Storys

Apropos Storylines: Neben Action und Spannung bot die Serie stets auch Schicksale f├╝rs Herz, etwa Beziehungsdramen oder Krankheitsgeschichten. So erkrankten etwa die Eltern von David Hasselhoffs Figur Mitch an Krebs beziehungsweise Alzheimer. Besonders in den sp├Ąteren Staffeln standen diese bewegenden Storys im Vergleich zum Action-Spektakel mehr im Vordergrund.



Du hast Lust bekommen, dir "Baywatch" (erneut) anzugucken? Auf Joyn kannst du jederzeit die ersten neun Staffeln streamen: