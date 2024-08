In der Doku "After Baywatch: Moment in The Sun" kommen mehr als 35 ehemalige "Baywatch"-Darsteller:innen zusammen und berichten über ihre Zeit am Set. Natürlich auch mit heißen Skandalen im Gepäck. Einer, dem die Enthüllungs-Doku jetzt auf die Füße fällt, ist Jeremy Jackson, dessen Fehlverhalten aufgedeckt wurde.

"Baywatch"-Star Jeremy Jackson schockiert Cast mit Schnüffel-Fetisch

Schauspielerin Nicole Eggert (52) war früher für zwei Staffeln als Summer Quinn bei "Baywatch", nun hat sie als Produzentin die guten alten Zeiten in einer Doku wiederaufleben lassen. Nur dass die Zeiten eben nicht immer gut waren. Denn ihr Co-Star Jeremy Jackson (43) schockiert seine Kolleg:innen - und die Welt.

Mit zehn Jahren stieß Jeremy zum Cast dazu, er übernahm die Rolle von Hobie Buchannon, dem Sohn von Mitch Buchannon (gespielt von David Hasselhoff). Anscheinend hinterließ ein Aufwachsen am Set unter leicht bekleideten Sex-Symbolen wie Pamela Anderson oder Carmen Electra seine Spuren bei Jeremy.

Laut "Page Six" berichteten seine Kolleginnen, dass er sich als Teenie nach Drehschluss in die Trailer der Frauen geschlichen haben soll, um an ihren getragenen roten Badeanzügen zu riechen. Jackson bestätigte das in der Doku: "Gewöhnlich schlich ich mich also in die Umkleiden der Frauen, nachdem sie mit ihrem Drehtag fertig waren, und schnappte mir ihre schmutzigen Badeanzüge." Sein Lieblingsziel: Nicole Eggert. Aber auch Pamela Andersons Bekleidung war nicht vor ihm sicher.

Seine fragwürdige Schnüffel-Leidenschaft erklärt sich Jeremy Jackson so: "Ich war zu jung, um mit den Mädels zu schlafen, aber alt genug, um es zu wollen." Generell sei es schmerzhaft gewesen, seine Pubertät am "Baywatch"-Set zu erleben.

Drogen-Eskapaden und Messer-Stechereien: Jeremy Jacksons Abwärtsspirale

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Zwischen 1998 und 1999, also dem Dreh seiner letzten Staffel, soll er Drogen genommen haben. Die Konsequenz: eine Crystal-Meth-Sucht. Er resümiert: "Wenn du seit fünf Tagen nicht geschlafen hast, Crystal Meth geraucht hast und dir dann jemand in die Augen geschaut und gesagt hat: 'Alter, geht es dir gut?' ist es das Schlimmste, was passieren kann." Außerdem soll David Hasselhoff den Verdacht gehabt haben, dass er Gras rauchen würde. "Und ich dachte: 'Jesus, sie denken, ich rauche Gras?' Ich könnte ihnen nie die Wahrheit sagen. Was würden sie denken?"

Lange konnte er seine Sucht sowieso nicht verheimlichen. 1999, als die letzte Staffel gerade über die Bildschirme flimmerte, wurde er wegen Drogendelikten festgenommen. "Mein Leben glitt mir durch die Hände wie Sand", berichtet er über diese Zeit. Jeremy saß 90 Tage im Gefängnis und wies sich danach selbst in eine Reha-Klinik ein.

Doch auch diese Zeit brachte nicht den gewünschten Erfolg. Im Gegenteil: 2005 wurde er erneut festgenommen, diesmal weil er ein eigenes Crystal-Meth-Labor in seinem Haus hatte!

2015 folgte dann die dritte Verhaftung, weil er einen Mann niedergestochen haben soll. Dazwischen verprasste er 200000 US-Dollar in drei Jahren für Steroide, um "wie Sylvester Stallone auszusehen."

Jetzt scheint Jeremy Jackson sein Leben wieder halbwegs im Griff zu haben, 2022 fing er an, als Personal Trainer zu arbeiten. Im Podcast "South Coast Chronicals" berichtete er im Jahr 2023, dass er schon drei Jahre clean sei. Bleibt zu hoffen, dass er auf dem guten Weg bleibt, den er eingeschlagen hat.