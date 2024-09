"Baywatch"-Star Nicole Eggert: Sie schwört auf Schamanen!

Schock-Diagnose Brustkrebs: Ex-"Baywatch"-Schauspielerin Nicole Eggert spricht erstmals über ihre Diagnose und ihren zum Teil unkonventionellen Umgang mit der Krankheit. Wir sagen nur: Schamanen-Power ...

Nicole Eggert: So geht es ihr heute

Im Januar 2024 öffnete sich Nicole Eggert (52) und sprach über ihre Krebsdiagnose. Bereits im Dezember 2023 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, ihre Behandlung sei mittlerweile abgeschlossen. Ihr gehe es gut, sagte sie dem amerikanischen "People Magazine".

"Ich befinde mich in einer Art Grauzone, habe meine Behandlung abgeschlossen, warte auf weitere Untersuchungen und hoffentlich auf eine Operation", erklärte sie am Rande der Premiere von "After Baywatch: Moment in The Sun", einer Doku über die Erfolgsserie "Baywatch", in der sie von 1992 bis 1994 mitgespielt hat.

Hier zeigte sie sich mit ihrer Signature-Haarfarbe platinblond. Doch statt ihrer langen Wallemähne, die sie zu "Baywatch"-Zeiten rockte, sind ihre Haare nun raspelkurz aufgrund ihrer Krebsbehandlung.

In "Baywatch" spielte sie die Rolle der Rettungsschwimmerin Summer Quinn, nach einer Meinungsverschiedenheit mit Serien-Star und Produzent David Hasselhoff musste sie die Serie verlassen. Nur 2003 schlüpfte sie für den Film "Baywatch - Hochzeit auf Hawaii" erneut in ihre Paraderolle.

Das hilft dem "Baywatch"-Star bei seiner Krebsbehandlung

Die Doku kam zum richtigen Zeitpunkt für Nicole, die auch als Produzentin tätig war. Es sei eine "großartige Ablenkung" von ihrer Erkrankung und Behandlung gewesen. "Das war eine große Motivation für mich, nicht nur zu sitzen und über meine Gesundheit nachzudenken. Es hat mir einen Sinn gegeben."

Trotzdem nimmt sie gerade ihre jetzige Situation sehr mit. "Die Grauzone ist das Schwierigste, weil man nicht weiß, was passiert. Und wenn ich in Behandlung bin, habe ich das Gefühl, etwas Produktives zu tun." Deswegen nahm Nicole Eggert die Hilfe eines Schamanen in Anspruch. "Ich tue, was ich kann, was immer ich kann. Ob ich spazieren gehe oder eine Meditation mache - ich tue alles, um mich abzulenken."

Auch ihre Töchter, Dilyn (25) und Keegan (13), halfen ihr, da sie ihr keine Sonderbehandlung gegeben haben. "Sie haben die Sache lebendig gehalten. Und das habe ich wirklich an beiden geliebt. Beide taten so, als ob sich nichts ändern würde. Als ob die Tage einfach so bleiben würden, wie sie sind."