Bester Krimi: Diese Buchverfilmung hat es Steven Gätjen angetan!

ProSieben-Moderator Steven Gätjen ist nicht nur unser Mann in Hollywood, sondern auch ein echter Film-Experte. In seinem Leben hat er wohl schon die ein oder andere Buch-Verfilmung gesehen, aber eine hat es ihm besonders angetan.

Anzeige

Einen von Steven Gätjens Lieblings-Krimis kannst du kostenlos auf Joyn streamen "L.A. Confidential" auf Joyn

Anzeige

Anzeige

"Großartige Besetzung und Spannung bis zur letzten Minute": Für Steven Gätjen stimmt bei diesem Krimi einfach alles

Es gibt viele Beispiele für gut umgesetzte Buch-Verfilmungen. Im Krimi-Genre gibt es einen Kandidaten, der Steven Gätjen besonders begeistert hat: "L.A Confidential" (1997), basierend auf dem gleichnamigen Roman von James Ellroy.

Darum geht es: Die Geschichte spielt im Los Angeles der 50er-Jahre und folgt drei sehr unterschiedlichen Polizisten, die in einen komplexen Fall aus Korruption, Verrat und Gewalt verwickelt werden. Der Film erkundet Themen wie Macht-Missbrauch, Medien-Manipulation und den moralischen Zerfall einer Stadt, die hinter der schillernden Fassade alles andere als glamourös ist.

Buch-Verfilmungen sind in Hollywood sehr beliebt, und das aus gutem Grund: Die Geschichte steht bereits fest und in der Regel gibt es auch eine treue Fanbase, die bereitwillig in die Kinos strömen wird. Dass nicht jede Buch-Adaption durch die Decke geht, haben wir erst vor kurzem bei der Romanze "Nur noch ein einziges Mal" gesehen. Obwohl Autorin Colleen Hoover und ihre Bücher weltweit gefeiert werden, waren viele Fans vom Film alles andere als begeistert.

Du willst noch mehr über Steven Gätjens Lieblingsfilme wissen? Dieser Horror-Film ist so krass, dass ihm sogar übel geworden ist.