Bester Moment in "The Batman": Top-Szene von diesem Flop-Film inspiriert

Was haben die Filme "The Batman" von Matt Reeves und "The Room" von Tommy Wiseau gemeinsam? Die filmische Qualität ist es sicherlich nicht, denn die könnte nicht gegensätzlicher sein. Wir sagen nur: Umrisse einer Stadt ...

Anzeige

Eine der besten Szenen von "The Batman"

Der hochgelobte Reboot "The Batman" mit Robert Pattinson in der Hauptrolle sorgte 2022 für Begeisterung, insbesondere für seine düstere und realistische Atmosphäre und die filmische Qualität. Vor allem eine Szene, vielleicht sogar eine der besten Szenen des gesamten Films, bleibt in Erinnerung: die Silhouette des dunklen Ritters vor der Skyline von Gotham, im rot-orange glühenden Licht der untergehenden Sonne.

Anzeige

Anzeige

Inspiriert wurde dieser markante Moment von einem der schlechtesten Filme aller Zeiten, dem Film "The Room" von Tommy Wiseau.

Und nein, wir übertreiben nicht. Als "The Room" 2003 einem Publikum vorgeführt wurde, kamen mehrere Kritiker und Zuschauer zu dem vernichtenden Fazit, dass Schauspiel, Drehbuch, Dialoge - alles einfach abgrundtief schlecht sei. Schnell wurde er als schlechtester Film aller Zeiten bekannt (und bekam dadurch ein Kult-Following).

Aber genau dieser Film inspirierte jetzt den großartigen Batman-Movie! Dort gibt es eine Szene auf einem Dach, wo im Hintergrund leicht diesig die Skyline von San Francisco zu sehen ist.

Hier gibt's mehr Abenteuer aus dem Batman-Universum! Joyn Alle Folgen von "Gotham" jetzt auf Joyn! Jetzt streamen!

Anzeige

Anzeige

Matte Painting aus "The Room" als Vorlage

Miguel Santa da Silva arbeitete für die Effektschmiede ILM als Digital Artist an "The Batman". Der VFX-Experte erklärte kürzlich auf X, ehemals Twitter, dass er sich "[...] bei der Zusammenstellung des Looks von Gotham in der Sonnenuntergangsszene ein wenig von dem Dach-Matte-Painting in "The Room" inspirieren ließ, das tatsächlich viel besser rüberkommt, als es sein dürfte."

Matte Paintings sind gemalte Teile einer Filmkulisse, früher wurden sie auf Glas aufgetragen, heute werden sie überwiegend digital erstellt. Vergleicht man die Screenshots aus "The Room" und "Batman", ist durchaus eine gewisse Übereinstimmung zu erkennen.

Und, wie Miguel Santana da Silva passend beobachtet: Das Matte Painting mit der Skyline von San Francisco entfaltet definitiv eine emotionale Wirkung, sodass wir dem Film doch etwas Positives abgewinnen können.