Binge-Watching zum Wochenende: 5 Serien-Highlights auf Joyn

Du hast noch keine Pläne fürs Wochenende? Hier fünf Serien auf Joyn, die perfekt für einen Serienmarathon am Wochenende sind.

Anzeige

Lust auf mehr Filme und Serien?

➡ Schau mal auf Joyn!

Worauf wartest du?

Keine Wochenendpläne? Dann bist du hier genau richtig! Diese fünf Serien auf Joyn sind perfekt für dich, wenn du keine Lust auf komplexe Handlungsstränge, zahlreiche Charakterwechsel oder das endlose Warten auf neue Staffeln hast. Und das Beste: Du kannst alle an einem Wochenende durchschauen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann probiere sie gleich aus!

Anzeige

Anzeige

Unsere Joyn-Serien fürs Wochenende

Diese Joyn-Serien, die bisher nur eine Staffel haben, eignen sich perfekt für einen Wochenend-Marathon. Sie bieten eine vielfältige Auswahl an Genres, von Comedy über Drama bis hin zu Tragödie. Hier haben wir eine handverlesene Auswahl unserer Favoriten für dich zusammengestellt:

"INTIMATE."

Emil Belton (v. l. n. r.), Leonard Fuchs, Oskar Belton, Bruno Alexander und Max Mattis in der deutschen Impro-Comedyserie "Intimate." über fünf Kumpels aus Hamburg. © JOYN/ProSieben/Christoph Köstlin

Sex, Ersti-Partys, Seitensprünge, miese Nebenjobs und Geschlechtskrankheiten: Diese von "Jerks." inspirierte Impro-Comedyserie über fünf Hamburger Kumpels Anfang 20 ist nur bedingt jugendfrei und bis zur Schmerzgrenze authentisch. "Intimate." begleitet die fünf Freunde Bruno (Bruno Alexander), Emil (Emil Belton), Oskar (Oskar Belton), Max (Max Mattis) und Leo (Leonard Fuchs) in den Momenten, in denen normalerweise keine Kamera dabei ist.



Genre: Comedy



Folgen: 8

➡ Schau dir die Serie "INTIMATE." jetzt auf Joyn an!

Der "Intimate"-Cast im Talk über die neue Joyn-Serie

Anzeige

"Think Big!"

Raus aus dem Plattenbau: Die Freundinnen Nicole (Hanna Plaß) und Ebru (Yasemin Cetinkaya) wollen mit dem eigenen Nagelstudio so richtig durchstarten. Doch die Bank winkt ab, da ihnen ein handfester Businessplan fehlt. Flugs fälscht Nicole ihr Abiturzeugnis und fängt an, BWL zu studieren. Kann ein BWL-Studium wirklich so schwer sein? Doch zwischen Kaschmirpullovern und Gefühlen für einen Kommilitonen wird das Leben auf dem Campus zur Herausforderung. Während ihre Familie Chaos stiftet, droht auch noch eine Prüfung. Wird Nicole ihren Traum erreichen und einen echten Abschluss bekommen? Und wie sieht es mit der Liebe aus?



Genre: Comedy, Reality



Folgen: 10

➡ Schau dir die Serie "Think Big!" jetzt auf Joyn an!

"Based On A True Story - Sprich oder stirb!"

"Based On A True Story" ist packend und perfekt für ein Binge-Wochenende geeignet. © 2023 Universal Content Productions LLC. All Rights Reserved.

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco in ungewohnter Rolle: Ava (Kaley Cuoco) und Nathan Bartlett (Chris Messina) sollten eigentlich im siebten Himmel schweben, denn schon bald erwartet das Paar sein erstes gemeinsames Kind. Doch ausgerechnet jetzt verliert Nathan seinen Job und sie benötigen dringend eine neue Einkommensquelle. Als dann plötzlich ein grausamer Mord an der jungen Barfrau Chloe (Natalia Dyer aus "Stranger Things") in ihrer Nachbarschaft geschieht, haben Ava und Nathan die rettende Idee: ihr eigener True-Crime-Podcast.



Genre: Drama



Folgen: 8

➡ Schau dir die Serie "Based On A True Story - Sprich oder stirb!" jetzt auf Joyn an!

Anzeige

"Two Weeks To Live"

Sian Clifford und Maisie Williams in "Two Weeks To Live", der Revenge-Comedy mit schwarzem Humor und absurd-komischen Szenen. © Hasselblad H4D

Schwarzer Humor mit absurd-komischen Szenen in der Revenge-Dramedy mit "Game Of Thrones"-Schauspielerin Maisie Williams:



Als kleines Mädchen musste Kim Noakes (Maisie Williams) den grausamen Mord an ihrem Vater miterleben. Jahre später hat die nun 21-jährige Kim die Nase voll vom Survival-Training ihrer Mutter (Sian Cliford) in der schottischen Wildnis. Von Rache getrieben, möchte sie in der Zivilisation die Mörder ihres Vaters suchen. Schwerbewaffnet verlässt sie heimlich ihr abgeschiedenes Zuhause im Wald und trifft unterwegs auf den unbeholfenen Nicky (Mawaan Rizwan), der sich prompt in sie verliebt. Durch Kim findet er sich plötzlich in einem brutalen Konflikt zwischen skrupellosen Gangstern, korrupten Polizisten und Kims unberechenbarer Mutter wieder.



Genre: Tragikomödie



Folgen: 6

➡ Schau dir die Serie "Two Weeks To Live" jetzt auf Joyn an!

"Trickster"

Joel Oulette in der Serie "Trickster" über einen Teenager aus einer dysfunktionalen Familie, der Visionen hat. © 2020 SIENNA FILMS TRICKSTER XIX INC. ALL RIGHTS RESERVED

Der Teenager Jared (Joel Oulette) stammt aus einer dysfunktionalen Familie kanadischer Ureinwohner, in der er die Rolle des "Erwachsenen" übernehmen muss. Seine Eltern sind getrennt: Seine Mutter (Crystle Lightning) kämpft mit einer psychischen Erkrankung und Drogenabhängigkeit, während sein Vater (Craig Lauzon) arbeitsunfähig ist. Um seine Familie über Wasser zu halten, handelt er neben der Schule mit Ecstasy. Doch plötzlich erlebt er seltsame Visionen - sprechende Raben, Doppelgänger und andere unheimliche Erscheinungen ...



Genre: Drama



Folgen: 6

➡ Schau dir die Serie "Trickster" jetzt auf Joyn an!