Blake Lively und Leighton Meester: Können sich die "Gossip Girl"-Stars privat nicht ausstehen?

Ja, auch on screen haben Blair Waldorf und Serena van der Woodsen in "Gossip Girl" eine durchwachsene Beziehung. Doch auch nach Intrigen und Verletzungen finden sie immer wieder als beste Freundinnen zueinander. Im echten Leben sollen Leighton und Blake sich hassen – was ist dran an den Gerüchten?

Besties in der Serie, Feindinnen im echten Leben?

Während der Erstaustrahlung von "Gossip Girl" 2007 war die Teen-Drama-Serie in aller Munde, aber vor allem die Beziehung zwischen den Hauptdarstellerinnen Blake Lively aka Serena und Leighton Meester aka Blair brachte die Klatschspalten zum Überlaufen: "Welche jungen Rivalinnen aus derselben erfolgreichen Serie müssen bei PR-Events zusammen posieren, obwohl sie sich hassen?" schrieb die Daily News. "Eine von ihnen ist verbittert, weil die andere sie vom 'Star der Serie'-Podest gestoßen hat."

Aber: Beide Frauen haben die Gerüchte immer vehement dementiert. "Ich habe gerade etwas darüber gelesen, dass Natalie Portman und Scarlett Johansson sich am Set von 'Die Schwester der Königin' nicht verstanden haben", sagte damals Leighton in einem Interview mit "Vanity Fair". "Warum sagen sie nie, dass George Clooney und Brad Pitt sich nicht verstehen? Es sind immer die Frauen." Recht hat sie.

Was berichteten die Darsteller:innen vom Set?

Michelle Trachtenberg aka Georgina Sparks sagte gegenüber "Vanity Fair": "Während der Dreharbeiten hieß es ständig: 'Leighton hasst Blake, Blake hasst Leighton …' und so weiter." In Wirklichkeit, meinte sie, "waren wir alle entspannt. Es war cool." Make-up-Artistin Amy Tagliamonti bestätigte das und sagte: "Ich muss sagen, es gab einfach zu viel Arbeit, als dass es hinter den Kulissen so dramatisch hätte zugehen können … jeder hat einfach sein Ding gemacht."

"Blake und Leighton waren keine Freundinnen", verriet der ausführende Produzent Joshua Safran in einem Interview mit "Vanity Fair". "Sie waren freundlich zueinander, aber sie waren nicht wie Serena und Blair befreundet. Doch sobald sie gemeinsam am Set waren, schien es, als wären sie es."

Laut Joshua gab es keine größeren Konflikte zwischen den Schauspielerinnen – sie sind einfach zwei unterschiedliche Menschen. "Blake ist sehr im Moment", erklärte er. "Blake weiß immer, was gerade passiert. Man spricht mit ihr auf einer sehr aktuellen Ebene, und sie würde sagen: 'Ich mache heute Abend das und das. Warst du schon mal in diesem Restaurant?'" Leighton hingegen sei, dem Produzenten zufolge, am Set eher zurückgezogen und ruhig gewesen. Okay, aber wir wissen doch, dass extro- und introvertierte Menschen sehr wohl befreundet sein können – nur daran kann es also nicht liegen. Also gab es doch eine Fehde zwischen den Schauspielerinnen?

Fazit: Hassen sich Blake und Leighton?

Vermutlich hat die Klatschpresse sich auf die Gerüchte gestürzt, weil sie sich schön skandalös anhören. Viel wahrscheinlicher als eine wirkliche Feindschaft zwischen den beiden Schauspielerinnen ist aber, dass die beiden einfach keinen Draht zueinander haben.

Das kennen wir doch alle: Selbst wenn es viele Parallelen gibt, man die gleiche Arbeit macht und denselben Freundeskreis hat, ist das noch keine Garantie dafür, dass sich eine Freundschaft zwischen zwei Personen entwickelt. Manchmal sind Kolleg:innen eben einfach nur das: Leute, mit denen man gemeinsam arbeitet und danach geht jede:r getrennte Wege.

Für "Gossip Girl"-Ultras ist das natürlich trotzdem eine bittere Pille. Aber hey, auch wenn Blake und Leighton im echten Leben keine Freundinnen sind, Blair und Serena sind für immer BFFs. Und das ist doch das, was uns zählt.