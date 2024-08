 "Bridgerton"-Produzentin arbeitet mit Jennifer Lopez an neuer Netflix-Serie

Buch-Fans und Romantiker aufgepasst: Es kommt die neue Buchverfilmung heraus. Okay, noch ist alles in der Planungsphase. Aber einiges wissen wir schon.

Endlich: "Happy Place" wird verfilmt

Jennifer Lopez hat einen ganz großen Fisch geangelt. Für ihr neues Projekt, die Buchverfilmung von - und jetzt alle kurz versuchen ruhig zu bleiben - "Happy Place" hat sie sich "Bridgerton"-Drehbuchautorin und Produzentin Leila Cohan geschnappt. Wie opulent und großartig wird es werden? Okay, das mit dem "ruhig bleiben" hat nicht geklappt - wir haben auch geschrien vor Freude.

Darum geht es in "Happy Place"

Denn "Happy Place" von Emily Henry ist eine der Buchsensationen des letzten Jahres gewesen. Egal, ob im Buchladen, im Buchclub oder auf BookTok - an der lustigen und romantischen Story kam niemand vorbei.

Im Buch trennt sich ein Paar, das schon seit der Uni zusammen war - erzählt es aber niemandem. Als das vermeintliche Traumpaar mit seinen Freunden Urlaub macht, wird es prompt in ein Zimmer gesteckt - mit Doppelbett. Sie beschließen, den Urlaub den anderen nicht zu vermiesen und schweigen weiterhin. Wie schwer kann es schon sein, nach so vielen gemeinsam Jahren eine Woche so zu tun, als wäre man noch verliebt?

Zu Recht war die verrückte Liebesgeschichte ein New-York-Times-Bestseller!

Jennifer Lopez ist Rom-Com-Expertin

Und jetzt hat niemand Geringeres als Jennifer Lopez aka die Queen der Romantic Comedy sich das Buch geschnappt und will es in einer Serie umsetzen. Wie gut ist das bitte?

Dass Jennifer Lopez wirklich weiß, was sie tut, liegt auf der Hand. Wir sagen nur "The Wedding Planner", "Manhattan Love Story" oder "Marry Me".

Darum geht es in "Marry Me"

"Marry Me" hat übrigens einige Parallelen mit "Happy Place" - nur andersherum.

Hier findet Jennifer Lopez' Rolle Kat während eines Konzerts - bei dem sie ihren Bühnenpartner und Verlobten Bastian vor Publikum heiraten soll - heraus, dass Bastian sie betrügt - und beschließt den nächstbesten Konzertbesucher zu heiraten. Ihre Wahl fällt auf den Mathelehrer Charlie (Owen Wilson) - doch wie kann ein Popstar an seiner Seite glücklich werden, noch dazu, wenn man sich gar nicht kennt?

Liebeschaos, Lachflashs und große Gefühle sind hier ebenso garantiert wie bei "Happy Place".