"Bridget Jones" Teil 4 kommt im Februar 2025 in die Kinos - Ist Marc Darcy mit dabei?

Bridget Jones ist zurück! Die Dreharbeiten zum 4. Teil sind im vollen Gange. Neue Fotos vom Set lassen die Fans nun aufatmen: Auf diesen Lieblings-Charakter müssen sie auch im neuesten Film (doch) nicht verzichten.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Colin Firth alias Mark Darcy kommt zurück!

Im Februar 2025 soll es wieder "Schokolade zum Frühstück" geben: Die Dreharbeiten für den vierten Teil "Bridget Jones: Mad About The Boy" sind im vollen Gange.

Sicher mit dabei: Natürlich Renée Zellweger in der Hauptrolle. Auch Hugh Grant wird wieder auf der Leinwand zu sehen sein. Fotos vom Set zeigen die beiden Schauspieler bei einer Kuss-Szene. Sind Bridget und Daniel etwa wieder zusammen? Aber was ist mit Mark?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Fans dürfen nun aufatmen: Der amerikanischen "Daily Mail" liegen Fotos vor, auf denen Colin Firth wieder in der Rolle des Mark Darcy zu sehen ist.

Dass auch Mark mit von der Partie ist, war bisher alles andere als selbstverständlich: in der gleichnamigen Buchvorlage von Helen Fielding ist Bridget Jones nämlich Zweifach-Mama und verwitwet.

Colin Firth ist also dabei. Unklar bleibt: Handelt es sich bei den abgelichteten Szenen nun um Rückblenden von vergangenen Momenten des Paares? Oder wird die Figur Marc Darcy in der Filmversion am Leben erhalten? Fragen über Fragen, die wir wohl erst beim Kinostart beantwortet bekommen.

Die Geschichte um Bridget Jones geht weiter

Renée Zellweger wurde als Bridget Jones zum Kult. © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Universal | AF Archive

Mit der Liebe stand sie genauso auf Kriegsfuß wie mit ihrer Waage. In Teil eins ("Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", 2001) muss sich Bridget zwischen dem biederen Mark (Colin Firth) und dem charmanten Daniel (Hugh Grant) entscheiden.

In der Fortsetzung ("Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns", 2005) schwebt Bridget zunächst auf Wolke Sieben - bis ihr plötzlich Marks Kollegin Rebecca Konkurrenz zu machen scheint. Es kommt zur Trennung. Da wittert Womanizer Daniel Cleaver eine neue Chance.

Nach einer langen Pause erscheint 2016 endlich Teil drei ("Bridget Jones' Baby"). Hier muss sich unser Lieblingscharakter mit einem Babychaos herumschlagen. Wer ist der Vater ihres Neugeborenen? Dank eines One-Night-Stands mit Jack (Patrick Dempsey) ist das alles andere als klar.

Wie gesagt, bei Bridget Jones läuft in Sachen Liebe einfach nichts glatt - und genau das macht die Komödien so charmant. Bleibt abzuwarten, in welches Liebeschaos uns "Bridget Jones: Mad About The Boy" stürzen wird.