Bridget Jones Teil 4 kommt: Männer-Chaos für Renée Zellweger geht weiter

"Schokolade zum Frühstück" war in den 2000ern ein Muss für gebrochene Herzen - dank Bridget Jones. Die Filmfigur ist wieder zurück. Das wissen wir bislang über den 4. Film.

Die Geschichte um Bridget Jones geht weiter

Hat eine Filmfigur die 2000er mehr geprägt, als die etwas chaotische und unglaublich liebenswerte Bridget Jones, perfekt verkörpert von Renée Zellweger? Wohl kaum. In insgesamt drei Filmen kämpfte Bridget mit den Pfunden und den Kerlen. Mit der Liebe stand sie genauso auf Kriegsfuß wie mit ihrer Waage. In Teil eins ("Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück", 2001) musste sich Bridget zwischen dem biederen Mark (Colin Firth) und dem charmanten Daniel (Hugh Grant) entscheiden. Teil zwei ("Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns", 2005) beschäftigt sich ebenfalls mit dem Liebeswirrwarr um das ungleiche Trio. In Teil drei ("Bridget Jones' Baby", 2016) gab's ein Babychaos dank eines One-Night-Stands mit Jack (Patrick Dempsey). Wie gesagt, bei Bridget Jones läuft in Sachen Liebe einfach nichts glatt - und genau das macht die Komödien so charmant.

Bridget Jones Teil 4: Das ist bereits bekannt

Ein Highlight für Fans: die ersten Bilder vom Set eines brandneuen Bridget Jones-Films! Das wissen wir bisher darüber:

Laut der Produktionsfirma Working Title Films soll "Bridget Jones: Mad About The Boy" 2025 in die Kinos kommen. Das bestätigte das Unternehmen auf Instagram, auch dass Hugh Grant, Emma Thompson (die Bridgets Frauenärztin spielte), Chiwetel Ejiofor und Leo Woodall mitmachen.

Es gab auch schon erste Fotos vom Set, auf denen man Renée Zellweger mit Hugh Grant knutschen sah. Sind Bridget und Daniel etwa wieder zusammen? Was ist mit Mark?

Fragen über Fragen - die natürlich alle schon beantwortet wissen, die die gleichnamige Buchvorlage von Helen Fielding gelesen haben. Achtung, kleiner Spoiler: Darin ist Bridget Jones 51 Jahre alt, zweifache Mutter und verwitwet.