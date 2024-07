"Captain America 4": Erwartet uns im neuen Marvel-Film eine Auferstehung?

Eines der größten Rätsel des Marvel Cinematic Universe (MCU) könnte bald gelöst werden! Der erste Trailer von "Captain America: Brave New World" deutet jedenfalls darauf hin - wenn du genau hinsiehst.

Neue Hoffnung für das MCU

Das Marvel Cinematic Universe will und braucht neue Erfolge, vor allem, nachdem die letzten drei Filme zum Teil weit unterhalb der Erwartungen geblieben waren. Neben dem in wenigen Tagen startenden "Deadpool & Wolverine" ruhen die Hoffnungen vor allem auf "Captain America: Brand New World", der im Februar 2025 in die Kinos kommen soll. Klar: Bei einem für das Franchise so wichtigen Streifen wird nicht gekleckert, sondern geklotzt.



Zwar soll der Film deutlich weniger gekostet haben als der veritable Flop "The Marvels" (2023). Aber vielleicht sorgt er auf andere Weise für Aufsehen. Der erste offizielle Trailer lässt jedenfalls darauf schließen.

Mutiert Harrison Ford zum roten Hulk?

In den ersten beiden Tagen sahen 15 Millionen Fans den ersten offiziellen Teaser zum vierten "Captain America"-Abenteuer - allein bei YouTube! Seitdem wird in den verschiedensten Foren eifrig diskutiert, was es in dem knapp 150-sekündigen Appetithappen alles zu sehen gibt. Klar und vordergründig: Es gibt einen "neuen" Captain America - Sam Wilson (Anthony Mackie) bekam den magischen Schild am Ende der TV-Miniserie "The Falcon and the Winter Soldier" (2021) in die Finger und hat jetzt seinen ersten Kino-Auftritt als Captain America.



Er bekommt es mit Thaddeus "Thunderbolt" Ross zu tun, dem neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ross ist ein alter Bekannter. Schon in "The First Avenger: Civil War" (2016) tauchte er auf, damals noch als Außenminister, gespielt von William Hurt. Der verstarb 2022, weshalb nun Harrison "Indiana Jones" Ford in diese gewaltige Rolle schlüpft. Gewaltig meint nicht nur die Bedeutung des hohen Amts: Am Ende des Trailers, so sind sich Fans beinahe einig, wird sich Ford beziehungsweise Ross plötzlich in den roten Hulk verwandeln. Die Frage, die diskutiert wird: Ist er ein Freund oder ein Feind von Captain America, den Ross eigens für ein Militärprogramm der Regierung an seine Seite holte?

Tiamut versteinerte in "Eternals": ein Misserfolg an der Kinokasse

Das ist aber nicht die größte Sensation, denn vielleicht kommt es in "Captain America 4" sogar zur Auferstehung eines seit langem Totgeschwiegenen. Es handelt sich um Tiamut, einen Vertreter der riesigen, gottgleichen Celestials. Diese haben die unschöne Angewohnheit, dass sie Planeten übernehmen, indem sie Kraft und Energie der dominierenden Spitzenprädatoren wörtlich aufsaugen. Im Fall der Erde sollte also die Menschheit als Kraftquelle des Celestials dienen.



Dieses üble Vorhaben durchschauten und verhinderten die Superhelden des namensgebenden MCU-Spektakels "Eternals" (2021): Die Eternals schafften es, Tiamut vor seiner eigentlichen Geburt zu vernichten. Seither ragen Teile von ihm als versteinerte Mahnmale aus der Erdoberfläche. Dass sie Tiamut, den Übergiganten, besiegten, nützte nichts: Der Film wurde (für MCU-Verhältnisse) ein kolossaler Flop. Nur vier MCU-Streifen spielten an den Kinokassen der Welt weniger ein als die 400 Millionen Dollar, die "Eternals" erreichte.



Vielleicht war auch das Grund dafür, dass die Überreste Tiamuts seither totgeschwiegen wurden. In den "Eternals" folgenden acht Filmen war Tiamut kein Thema mehr. Bis jetzt ...

Wird Tiamut neues Leben eingehaucht?

Im Trailer sehen wir Captain America auf stählernen Flügeln aufsteigen - und an den gigantischen Trümmern von etwas übermenschlich Großem vorbeifliegen. Auch in weiteren Trailer-Szenen sind schemenhaft die Umrisse des Unkenntlichen zu entdecken. Fans und Expert:innen halten es für Reste von Tiamut. Und viele Fans fragen sich: Gibt es für die Ähnlichkeit mit "Eternals" einen besonderen Grund? Wird Tiamut sogar auferstehen und dem MCU damit einen neuen überirdischen Superbösewicht bescheren?



Die Rolle eines neuen irdischen Schurken dürfte dagegen an Giancarlo Esposito (66, "Die üblichen Verdächtigen", "Breaking Bad") gehen. Er soll die Darstellung des Killers G.W. Bridge übernehmen. Die Figur wurde erst im Rahmen von Re-Shots integriert, allerdings hat Esposito schon im Trailer einige markante Auftritte.

