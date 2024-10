"Chantal, heul leise!": Kennst du wirklich alle Sprüche aus "Fack ju Göhte"?

"Fack ju Göhte" (2013) wurde nicht nur zu einem überwältigenden Erfolg (7,4 Millionen Kinobesucher:innen), sondern hatte auf die Jugendsprache Einfluss wie kaum ein anderer Film in der deutschen Kinogeschichte. Das sind die besten Sprüche aus "Fack ju Göhte".

Anzeige

Auch in der Schweiz wurde "Fack ju Göhte" analysiert: "Was 'Fack Ju Göhte' zu einem sehenswerten Film macht, sind die pfeilschnellen, pointierten Dialoge, in denen es nur so vor deutschen Kraftausdrücken, Anglizismen und grammatikalischen Kapriolen wimmelt. Dabei wird eine Sprache benutzt, die ein überspitztes Konstrukt aus Slang, Umgangs- und Jugendsprache ist - und doch authentisch wirkt", schrieb "SRF.ch". Deshalb fiel das Fazit positiv aus: "'Fack Ju Göhte' ist kein Beleg für Sprachverfall, sondern das Gegenteil. Das Drehbuch der Schulkomödie zeigt, wie lebendig, witzig und kreativ man mit gesprochener Sprache umgehen kann, auch wenn die Vokabeln aus der Gosse kommen."

In der Tat, verbale Klopper kamen in "Fack ju Göhte" im Sekundentakt, in einer Dichte, die man sonst nur aus Sketchen und Stand-up-Comedy kennt. Hier kommen die besten, kultigsten und lustigsten Sprüche der Komödie.

Anzeige

Anzeige

Die Mutter aller Sprüche: "Chantal, heul leise!"

"Jammer nicht so rum" - das gab's schon. Aber "Heul leise!" wurde zum neuen Spruch für alle, die sich über eine:n weinerlich klagende:n Kolleg:in, Mitschüler:in, Freund:in oder ein Familienmitglied beschweren wollten. In "Fack ju Göhte" jammert Chantal (Jella Haase). Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) macht ihren neuen Kollegen, Aushilfslehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek) darauf aufmerksam und der reagiert prompt: "Chantal", sagt er. Sie hebt ergeben den Kopf, auf Zuspruch und Verständnis hoffend. Aber Zeki fährt fort: "Heul leise!" Die Pause zwischen "Chantal" und "Heul leise" macht den Spruch zum Volltreffer und verbalen Klassiker.

Du hast Lust auf noch mehr Schul-Wahnsinn? Schaue "KEKs" jetzt exklusiv auf Joyn

Anzeige

Anzeige

Paintball-Kanone gegen Stinkefinger

Zeki betritt den Klassenraum, nur die Hälfte der Truppe ist da. Die anderen stehen unten auf dem Schulhof, paffen und quatschen. Zeki brüllt aus dem Fenster "Unterricht hat angefangen!", kriegt aber nur Mittelfinger und spöttische Blicke zu sehen. Er zieht ein Gewehr aus seiner Sporttasche und fängt das Ballern an. Chantal trifft er voll. Erst fürchtet sie, zu bluten, dann erkennt sie, dass es sich um ein Paintball-Gewehr und "nur" Farbpatronen handelt. Sie ist entrüstet, weil Zeki ihr Outfit ruinierte: "Hallo, das ist zufällig Pimkie und das geht vielleicht nie mehr raus, Sie Behinderter!"

Zeki verschafft sich Respekt. Problemschüler Burak (Aram Arami) findet an Zeki Müller sogar was ganz Cooles: "Sie sehen gar nicht aus wie Herr Müller. Sie sind ein Bruder, Mann." Der knasterfahrene Zeki will sich aber auch nicht anschleimen lassen: "Kanack mich nicht an hier. Gleich 'ne Sechs!"

Anzeige

Anzeige

Wenn der Lehrer mal wieder verzweifelt

Die 10b nimmt Zeki am ersten Tag ordentlich ran, er taumelt von einer aufgestellten Falle in die nächste. Farb-Pampe überm Kopf, Leim auf dem Stuhl. Zeki ist auf 180, kann sich aber gerade noch zusammenreißen: "Okay, ich geh jetzt eine rauchen, bevor ich einem von euch auf die Fresse haue."

Später haut er noch seinen verzweifelt-frustrierten Spruch raus: "Lauf bitte mit deinem Gesicht in meine Faust, damit's wie'n Unfall aussieht!"

Aber Zeki weiß schnell, wie man die 10b-Bande vielleicht nicht bändigen, zumindest aber echt schockieren kann: "Hefte raus, Klassenarbeit, ihr Opfer!"

Mit so einem Lehrer, der sich wehrt gegen die unwilligen Schüler, hatten die noch nie zu tun. Chantal bringt die Ratlosigkeit auf den beleidigenden Punkt: "Ganz ehrlich, Herr Müller, sind Sie geborderlined, Sie Geisterkranker?!"