Cillian Murphy überrascht mit krasser Verwandlung: So hast du ihn noch nie gesehen

In "Peaky Blinders" trug Cillian Murphy (47) eine Bakerboy-Schiebermütze. In "Oppenheimer" wurde er als Titelfigur mit einer breitkrempigen Porkpie Fedora (Schweinekuchenhut) zum Oscarpreisträger. In "Breakfast on Pluto" trug er Afrolocken und ist auch sonst kaum wiederzuerkennen.

Cillian Murphy gilt als einer der wandlungsfähigsten zeitgenössischen Schauspieler und wurde mit gutem Grund als genialer, aber überehrgeiziger und fast ungesund hagerer Atombombenerfinder Robert Oppenheimer mit dem Oscar geadelt. Murphy spielte von Beginn an seiner Karriere immer wieder extreme Charaktere, extreme Rollen. So in dem britischen Endzeit-Horrorfilm "28 Days Later", der ihm den Durchbruch bescherte, oder in "Batman Begins" (2005), wo er den Fledermausmann-Gegenspieler Scarecrow mimte.

Die größte Wandlung aber zeigte Murphy in "Breakfast on Pluto", einem britischen Drama. Für seine Darstellung wurde Murphy gelobt. Die "New York Post" bescheinigte ihm bereits damals (2006) eine "oscarreife Leistung". Das Meisterwerk, in dem du Cillian Murphy vielleicht nicht erkennen wirst, gibt es auf Joyn.

Afrolook statt Schiebermütze

Regisseur von "Breakfast on Pluto" war der Ire Neil Jordan (74). Der damals 29-jährige Cillian Murphy spielte das ehemalige Findelkind Patrick Braden, das sich, mittlerweile fast 20, auf die Suche nach der Identität seiner Mutter macht. Neben ihm spielte Liam Neeson (72), vielleicht der größte nordirische Hollywood-Star der Gegenwart, einen Priester, der einst Patrick als ausgesetztes Baby auf der Türschwelle der Dorfkirche gefunden hatte.

In der Dramedy, die in ihrer düsteren Grundstimmung vor allem vom unerschütterlichen Optimismus des Patrick konterkariert wird, wird dessen Suche nach der Mutter aber auch zu einer Suche nach sich selbst. Mit kauzigen Freunden landet er mitten in den Wirren des Nordirlandkonflikts, es fliegen Bomben, und es kommen Menschen um. Inmitten des Chaos der späten 1960er-Jahre erblüht Patrick zu einer neuen Identität. Aus Patrick wird die Transgender-Frau Kitten.

In "Breakfast on Pluto" spielt Cillian Murphy die Transgender-Frau Kitten. © imago images / United Archives

Hingucker in High Heels

Die ganze Wandlung des Cillian Murphy verbflüfft, vor allem aber natürlich die Optik. Als Kitten sieht Cillian mit Locken, Pelzmantel und dick mit Mascara geschminkt fast aus wie Glamrock-Legende Marc Bolan in den frühen 70er-Jahren - nur dass der keine Stöckelschuhe trug. Aber selbst darin, so machte der "Rolling Stone" in seiner Filmkritik deutlich, machte Murphy eine Top-Figur: "Murphy ist ein Schauspieler, auf den man aufpassen muss. Sogar in Heels."

Die Kritik erwies sich als geradezu prophetisch. Nach zwei weiteren "Batman"-Filmen als Scarecrow schnappte sich Murphy 2013 die Rolle des Bandenoberhaupts Tommy Shelby in "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham", den er sechs Staffeln lang spielte und wodurch er in Großbritannien zum Kultstar wurde. Da drüber geht nur die Oscar-Legende. Und die wurde er 2024 dank "Oppenheimer".