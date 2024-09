Cold Case nach 41 Jahren aufgeklärt: Das passierte mit der Ex-Frau von Sänger Bill Medley

🔪👰 41 Jahre lang konnte der brutale Mord an Karen Klaas nicht aufgeklärt werden, bis ein Handtuch endlich die Ermittlungen beendete. Der DNA-Abgleich führte zum Täter.

+++Triggerwarnung+++



Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexueller Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote: Wende dich zum Beispiel an "Weißer Ring e.V." (Hilfe für Opfer von Gewalt), "Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs" (UBSKM) oder "Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch": 0800 22 55 530 (anonym und kostenfrei).

Grausames Verbrechen: Ex-Frau von Bill Medley getötet

Bill Medley zählt bis heute zu den berühmtesten US-amerikanischen Sängern in der Musikgeschichte und konnte als ehemaliges Mitglied des Soul-Duos "Righteous Brothers" in den 1960ern und 1970ern mit Hits wie "You’ve Lost That Lovin’ Feelin’" (1964) oder auch "Unchained Melody" (1965) riesige Erfolge feiern.



Zur selben Zeit war er mit Karen Klaas verheiratet, der Mutter seines Sohnes Darrin, deren Leben ein tragisches Ende finden sollte.



In der True-Crime-Serie "Bloodline Detectives: Die DNA der Täter" erklären die Ermittler:innen in Folge 19, wie es ihnen nach Jahren endlich gelang, den Fall aufzuklären.

Das passierte Karen Klaas:

Am Morgen des 30. Januar 1976 brachte Karen Klaas ihren vier Jahre alten Sohn Damien noch in den Kindergarten. Nur wenige Stunden später fanden zwei Freundinnen die damals 32-Jährige tot in ihrem Flur, die daraufhin die Polizei verständigten.



Weitere Freund:innen kontaktierten daraufhin Klaas' Ex-Mann Bill Medley, der an diesem Tag mit Darrin, dem gemeinsamen Sohn, beim Angeln am Lake Arrowhead, etwa zwei Autostunden nordöstlich des Tatortes in Hermosa Beach, Kalifornien, gewesen war. Sie sagten ihm, dass seine Ex-Frau im Koma liege. "Ich wusste, dass sie nicht zurückkommen würde", erinnert er sich. "Jeder wusste das." Nur fünf Tage später starb Karen Klaas an ihren schweren Verletzungen, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.

So brutal war der Mord

Wie die Autopsie später ergab, wurde sie brutal zusammengeschlagen, vergewaltigt und mit ihrer eigenen Strumpfhose erdrosselt. Einen konkreten Hinweis auf den Täter gab es nicht. Die Freundinnen von Karen Klaas sagten gegenüber den Ermittelnden aus, dass sie einen verdächtigen Mann am Tatort gesehen hätten. Die Polizei gab die Beschreibung eines "Mannes mit zotteligen Haaren, Bart, Trenchcoat und einer blauen Jeans" umgehend weiter und so kam es zu einer Großfahndung, die jedoch ebenfalls ohne Erfolg blieb.



Erst über 40 Jahre später sollte der Mord letztendlich doch noch gelöst werden ...

Ein Handtuch als entscheidender Hinweis

Mangels neuer Beweise und fehlender DNA-Technik wurde der Fall zu den Akten gelegt. Allerdings waren die Beamt:innen verpflichtet, alle Spuren zu archivieren und aufzubewahren. In den Jahren 1999 sowie 2001 kam es zu erneuten Ermittlungen und so konnte zumindest durch die DNA auf einem Handtuch, das am Tatort gefunden wurde, ein Täterprofil erstellt werden. "Dieses Profil wurde mit einer Datenbank verglichen, blieb aber ohne Treffer", sagte der damalige Sheriff Jim McDonnell.



Erst 2017 sollte es zu einer Übereinstimmung kommen. Als Täter identifiziert wurde Kenneth Troyer, der wegen 19 Überfällen und mehreren Sexualdelikten im Gefängnis saß und der 1982 nach der Flucht aus einem Gefängnis in Kalifornien und einer Schießerei mit der Polizei selbst ums Leben gekommen war. Wie die Ermittlungen ergaben, beobachtete er damals Karen Klaas über mehrere Tage, brach in ihr Haus ein und wartete auf sie.

