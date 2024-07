Comic-Con-Enthüllung: Robert Downey Jr. kommt zurück zum MCU - aber als Bösewicht!

Das Gerücht bewahrheitet sich: Robert Downey Jr. kehrt in das MCU zurück! Doch statt seine bekannte Rolle als Superheld Iron Man wiederaufzunehmen, wird er der neue Bösewicht des Marvel-Franchises: Dr. Doom. Alles Wichtige zu der unerwarteten Bekanntmachung erfährst du hier im Überblick.

Die Doku-Serie "Inside Marvel" auf Joyn streamen

Robert Downey Jr. wird Superschurke Dr. Doom

Vor Kurzem hat es noch Gerüchte gegeben, ob Robert Downey Jr. in "Avengers: Doomsday" wieder als Iron Man auf der Leinwand erscheinen wird.

Jetzt hat Marvel Studios für Klarheit gesorgt und auf der San Diego Comic-Con 2024 eine Sensation verkündet: Robert Downey Jr. kehrt zum Marvel Cinematic Universe (MCU) zurück!

Doch zu sehen sein wird er nicht in seiner altbekannten Rolle als genialer Erfinder Tony Stark oder besser gesagt, als Superheld Iron Man. Er wird stattdessen den neuen Bösewicht des Franchise, Dr. Doom, verkörpern.

In einem Instagram-Post hat Robert Downey Jr. die Meldung offiziell bestätigt:

Der Schauspieler wollte sich nach "Avengers: Endgame" vorerst von dem MCU distanzieren, um sich anderen Filmprojekten widmen zu können, abseits der Superhelden-Rolle. Und das gelang ihm mit vollem Erfolg!

Im Biopic "Oppenheimer" spielte er den Antagonisten Lewis Strauss und wurde für seine herausragende Performance mit dem Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" belohnt.

Ob ihm die Rolle als Gegenspieler soviel Spaß gemacht hat, dass er sie jetzt auch bei "Avengers: Doomsday" übernehmen will?

Das von Fans oft zitierte Superhelden-Zitat trifft zumindest auf Robert Downey Jr. vollkommen zu:

Entweder stirbst du als Held oder du lebst lange genug, um zu sehen, wie du zum Schurken wirst. Aaron Eckhart als Schurke Harvey Dent in "The Dark Knight"

Das wissen wir sonst schon über "Avengers: Doomsday"

Das steht schon mal fest: 2026 soll der 5. "Avengers"-Teil in die deutschen Kinos kommen.

Auf der Comic-Con wurde nicht nur die Rückkehr von Robert Downey Jr. zu Marvel Studios verkündet. Auch die Brüder Anthony und Joe Russo nehmen wieder ihren Platz auf dem Regiestuhl ein. Zuvor hatten sie bereits die erfolgreichen Avengers-Filme "Infinity War" und "Endgame" gedreht.

Für alle Fans des Multiversums, gab es außerdem noch eine bittere Pille zu schlucken: Robert Downey Jr. und somit Dr. Doom wird keine Multiversum-Variante von Iron Man sein.

Es bleibt also spannend, wie Dr. Doom in das Franchise eingeführt wird und wie die Avengers auf den Umstand reagieren, dass der neue Superschurke aussieht, wie ihr ehemaliger Kollege Iron Man.

Womöglich wird es erste Hinweise dazu im 2025 erscheinenden Film "Fantastic Four: First Steps" geben. Denn Victor von Doom (aka Dr. Doom) ist der klassische Antagonist der Fantastic Four.

