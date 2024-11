Darum ist Adam Brody auch 17 Jahre nach "O.C., California" ein richtiger Traumtyp!

Wer Seth Cohen süß findet, wird Adam Brody lieben. Versprochen! Der Schauspieler, der in "O.C., California" den liebenswerten Nerd verkörpert, ist im echten Leben noch toller. Grund genug, die Kultserie mit dem jungen Adam jetzt wieder zu streamen.

Wie viel Seth Cohen steckt in Adam Brody?

Wie viel Seth Cohen steckt in Adam Brody?

Adam Brodys berühmteste fiktive Figur ist unumstritten den charmante Nerd Seth Cohen aus "O.C., California". Der Teenager aus Orange County hat den Schauspieler schon beim Start 2007 zum absoluten Serien-Schwarm einer ganzen Generation werden lassen. Aber wie viel haben die beiden überhaupt gemeinsam? Ist Adam genauso liebenswürdig und witzig wie Seth?

Einige Gemeinsamkeiten teilen die beiden Traumtypen auf jeden Fall. Nicht nur, weil beide "das Girl" bekommen haben, also Summer Roberts aka Rachel Bilson. Während vier Staffeln finden Seth und Rachel zueinander und sind das absolute Traumpaar. Drei Jahre haben die Schauspieler Rachel und Adam auch im real Life gedated, 2006 trennten sie sich.

Sowohl der reale Adam als auch der fiktive Seth sind bekannt für ihren schlagfertigen, sarkastischen Humor. In vielen seiner Interviews zeigte Adam ein ähnliches Gespür für spontane Witze wie seine Serienfigur. Auch wenn die Gags von Seth gescriptet waren, schien doch Adams natürliche Persönlichkeit einen Teil zum Humor der Serie "The O.C." beigetragen zu haben.

Zudem haben Seth und Adam ähnlich nerdige Interessen. Der Schauspieler hat selbst einmal zugegeben, dass er einige Leidenschaften mit Seth Cohen teilt. Zum Beispiel steht auch er auf Comics und Indie-Musik. Seine Begeisterung für nischige Themen und die Popkultur der 00er-Jahre war also nicht immer gespielt, sondern teilweise sogar echt.

Wir haben noch eine super sympathische Gemeinsamkeit entdeckt. Beide, Adam und Seth, wirken trotz ihrer jeweiligen Erfolge ziemlich bodenständig. Adam gibt sich nie als luxusverliebter Hollywood-Star, während Seth trotz seiner wohlhabenden Familie nie zur glamourösen Welt von Newport Beach passte.

Beide sind also witzige, bodenständige Nerds und damit bieten damit schon mal absolutes Schmacht-Potenzial. Aber wir haben Adam Brody noch etwas weiter unter die Lupe genommen und mussten feststellen: Er hat noch deutlich mehr zu bieten.

Deswegen ist Adam Brody ein absoluter Traumtyp

Zunächst ist Adam super selbstsicher. Eine tolle Eigenschaft, durch die er Seth einen Schritt voraus ist. Während dieser ein unsicherer und sozial unbeholfener Teenager ist, wirkt Adam Brody deutlich selbstbewusster und ausgeglichener. Er scheint sich in seiner Haut viel wohler zu sein als der neurotische Seth.

Außerdem ist Adam wesentlich zielstrebiger als Seth. Der Teen aus der Serie war ziemlich unentschlossen, was seine Zukunft betraf. Adam Brody hingegen hat eine lange und vielfältige Karriere hinter sich. Er hat, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent, Erfolge gefeiert.

Trotz seines Erfolgs scheint er keine Allüren entwickelt zu haben. Adam ist für seine unaufgeregte und entspannte Art bekannt. Er wirkt nie überheblich und hat sich trotz des Erfolgs seine zugängliche Persönlichkeit bewahrt.

Dass Adam persönlich unglaublich witzig ist, hat er zur Genüge bewiesen, aber in vielen seiner Interviews zeigt er außerdem auch noch seine nachdenkliche und reflektierte Seite. Kolleg:innen und Freund:innen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, beschreiben ihn als tiefgründig und kreativ, mit einem starken künstlerischen Instinkt. Vor allem, wenn er auf seine Beziehung, seine Familie oder ähnlich persönliche Themen angesprochen wird, zeigt er sich sehr tiefsinnig.

Apropos Beziehung: Seine zehnjährige Ehe mit "Gossip Girl" Schauspielerin Leighton Meester liefert auch noch einiges an Beweismaterial, weshalb Adam ein echt guter Fang ist. Während Seth Cohens Liebesleben, besonders seine dramatische Beziehung zu Summer Roberts, von Unsicherheiten und Missverständnissen geprägt war, punktet Adam Brody mit Stabilität und Zuverlässigkeit.

Zum einen ist er ein toller, unterstützender Partner für Leighton. Er scheint ihre Karriere zu fördern, wo und wann immer er kann. Während sie auch seine Projekte unterstützt. Sie hat in Interviews betont, dass er sehr eine große Stütze für sie ist und eine hervorragende Balance zwischen Karriere und Familienleben schafft.

Außerdem fällt in Interviews immer wieder auf, wie er über seine Frau Leighton Meester spricht. Er umschreibt sie stets als großartigen Menschen und betont, wie glücklich er ist sie an seiner Seit zu haben. Umgekehrt beschreibt sie ihn als hingebungsvollen Ehemann und Vater, der seine Familie immer an erste Stelle setzt.

Obwohl beide in der Unterhaltungsbranche tätig sind – Leighton Meester hat Blair Waldorf in "Gossip Girl" gespielt – schätzen sie ihr Privatleben sehr und halten ihre Familie weitgehend aus der Öffentlichkeit fern. Adam und seine Frau legen großen Wert darauf, ihre Beziehung und ihr Familienleben diskret zu behandeln. Leighton hebt oft hervor, wie ähnlich ihre Werte und Lebensansichten sind, insbesondere in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder und ihr Privatleben. Sie beschreibt ihre Beziehung als gleichberechtigt, partnerschaftlich und betont, dass sie viele Entscheidungen gemeinsam treffen.

Wäre Adam Brody nicht schon seit 2014 offiziell vom Markt, wäre er also ein absoluter Traummann. Allerdings hat Leighton dies schon vor zehn Jahren erkannt und sich den witzigen, charmanten, bodenständigen, zielstrebigen, liebevollen, werteorientierten Adam geschnappt. Heute ist er der fürsorgliche Vater ihrer zwei gemeinsamen Kinder.

Und bleibt also nichts anderes übrig als doch wieder seinen Seriencharakter Seth Cohen anzuschmachten.