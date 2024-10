Darum ist diese türkische Soap in Lateinamerika ein echter Hit!

"Wounded Birds" entstand bereits 2019, doch die türkische Daily-Soap hat sich zum "Sleeper"-Hit entwickelt. Vor allem in Südamerika wird sie als Renner gefeiert. Ab Oktober gibt's die 165 dramatischen Episoden um eine Frau, die einen kleinen Jungen beschützen will, auch auf Joyn.

Im Original trägt "Wounded Birds" den Titel "Yarali kuşlar". Die erste Episode wurde am 1. April 2019 im türkischen Fernsehen ausgestrahlt. Aber die Serie um zwei Waisenkinder, die sich - ständig auf der Flucht vor Verbrechern - in Istanbul ein neues Leben aufbauen wollen, wurde zu einem Riesenerfolg der türkischen TV-Geschichte.

Die Fans fieberten insgesamt 165 Episoden lang mit Meryem (Gizem Arıkan), die versucht, den kleinen Ömer (Emre Mete Sönmez) zu beschützen. Die Drama-Serie war als tägliche Soap angelegt - am 29. November 2019 wurde die letzte Folge ausgestrahlt.

Jetzt kommt die Serie nach Deutschland. Ab 1. Oktober ist sie auf Joyn verfügbar.

Wem kann Meryem vertrauen?

Meryem und Ömer sind nicht verwandt, aber Meryen schützt das Leben des Jungen, als sei sie seine große Schwester. Im Kampf um ein neues, besseres Leben muss sich Meryem immer wieder gegen alle Arten von Problemen durchsetzen. Die begannen schon, als sich beide kennenlernten, denn Ömer war als Baby entführt worden. Dabei spielte Meryems Vater eine dubiose Rolle. Meryem gelang es, Ömer vor einem schlimmen Schicksal zu bewahren - und seither geht ihr gemeinsamer Kampf unentwegt weiter.

Meryem stammt - wie Ömer - aus einfachsten Verhältnissen, ihre Heimat war die Straße. Doch plötzlich landet sie im feudalen Anwesen der Familie Metehanoğlu. Aber der Luxus ist trügerisch. Welche Rollen spielen Levent Metehanoğlu (Ali Yasin Özegemen) und Tekin Avci (Özgür Özberk)? Meryem weiß bald nicht mehr, wem sie glauben, vertrauen - und wen sie lieben darf. Die Wahrheit aber, die sich hinter der wahren Identität von Ömer verbirgt, bedroht nicht nur Ömers Leben. Auch Meryem gerät in Gefahr.

Fan-Urteil über "Wounded Birds": "Ich habe mich in die Serie verliebt."

"Mir fehlen die Worte, um es zu beschreiben, ich liebe die Charaktere und ihre Geschichten", schwärmte ein Fan aus Südamerika über die türkische Serie. Das ist keine Einzelmeinung. Die Fans vor allem in Chile und Peru begeisterten sich für das Drama in Serie. Vor allem deshalb, wie eine Rezensentin schrieb, "weil sie so ganz anders ist als die Serie aus meiner Heimat". Das Fazit eines Fans: "Ich habe mich in diese türkische Serie verliebt."

So soll es nun auch den deutschen Fans gehen. Exklusiv auf Joyn.

Ins Herz der Fans spielten sich neben Jungdarsteller Emre vor allem Meryem-Darstellerin Gizem Arıkan und Ali Yasin Özegemen als Levent. Für Gizem bedeutete ihre erste Hauptrolle den Durchbruch. Ali Yasin ist schon seit 2011 in der Schauspielbranche, startete vorher als Model. 2015 war er Teilnehmer bei "Big Brother Türkiye".