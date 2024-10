Darum will "Friends"-Star Jennifer Aniston keine Sitcom mehr drehen

Jennifer Aniston (55) wurde dank der Sitcom "Friends" zum Superstar - trotzdem lehnt sie eine weitere Comedy-Show vehement ab. Das ist der (traurige) Grund dahinter ...

Anzeige

Jennifer Aniston will kein Comedy-Show mehr drehen

Krasse Ansage von Schauspielerin Jennifer Aniston im Podcast "Smartless". Auf die Frage, ob sie je wieder in einer Sitcom bzw. Comedy-Show mitspielen würde, hatte sie eine klare Antwort. Obwohl sie mit "Friends", eine der erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten, 1994 ihren Durchbruch feierte und ihre Karriere der Show verdankt, lehnte sie ab. Aus gutem Grund! Im Podcast sagte sie: "Wenn ich wüsste, dass es dieselbe Erfahrung sein würde wie mit den anderen, ja, aber ich bezweifle, dass das jemals passieren wird." Mit den "anderen" sind Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer gemeint, mit denen sie Jennifer Aniston blendend verstand - und bis heute noch versteht.

"Friends", betonte sie, war einer ihre liebsten Jobs in ihrer Karriere - auch weil sie so eine enge Bindung mit ihren Kolleg:innen pflegte. Sie ist sogar die Patin von Courteney Cox' Tochter Coco. Wie nah sich der Cast ist, sah man auch beim Tod von Matthew Perry, der im Oktober 2023 an einer Überdosis in seinem Pool verstarb. Neben einer öffentlichen Trauerbekundung kamen die Schauspieler natürlich auch geschlossen zur Beerdigung.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Noch heute bekommt Jennifer Tränen in die Augen, wenn sie über ihren alten Kollegen spricht - und in jeder ihrer Worte schwingt ganz viel Liebe mit. Vielleicht will Jennifer auch deswegen nicht eine ander Sitcom drehen - damit das was sie und ihren Kolleg:innen - allen voran Matthew Perry - der Welt mit "Friends" gegeben hat für immer einzigartig bleibt.