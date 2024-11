Fahrzeuge, Maschinen, Ausrüstung: Michael Manousakis und sein Team handeln mit dem US-Militär und reisen dafür um die Welt. In der Doku-Soap "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" kannst du zuschauen, wenn das Team Stahl zu Geld macht. Was du über die Firma wissen musst und welches Konzept hinter dem größten US-Warenhandel Europas steckt.

"Morlock Motors" ist ein Unternehmen im Westerwald, das unter anderem mit militärischer Ausrüstung handelt.

Hinter "Morlock Motors" steht ein Vertrag mit der U.S. Army

Im beschaulichen Westerwald steht eine große Sammlung an Maschinen, Fahrzeugen und sogar Flugzeugen vom amerikanischen Militär. Wie kommt das dahin? Michael Manousakis spürt auf der ganzen Welt Big Deals für seinen Gebrauchtwaren-Handel auf. Der Sammler und Motor-Freak kauft ausgesondertes Equipment der U.S. Army auf - und transportiert es mit seiner Crew aufwändig nach Deutschland. Seine Firma "Morlock Motors" besteht seit 1994 und ist der größte US-Waren-Handel in Europa.

Kann das einfach jede:r machen? Tatsächlich steckt hinter dem Business ein exklusiver Vertrag mit der U.S. Army. Was das Militär aussondert, gehört bald "Morlock Motors". Der Chef Michael Manousakis soll sogar auf Lebenszeit verpflichtet sein, ausrangierte Militärsachen zu kaufen. Ein Bund für die Ewigkeit!

Über viele Jahre hat "Morlock Motors", ein weltweit vernetztes Team aufgebaut. Einen Helikopter in wenigen Tagen auf einer exotischen Insel auseinander schrauben - und nach Deutschland bringen. Solche Herausforderungen gipfeln oft im verrückten Treiben und die Beteiligten hauen sich Sprüche um die Ohren. Das ganz normale Chaos eben!

Und als wäre das noch nicht genug, hat Chef Michael Manousakis natürlich eine Sammel-Leidenschaft für amerikanische Fahrzeuge. Der Motor-Freak kriegt kaum genug von alten US-Schulbussen und KFZ-Raritäten - die er dann auch noch in den Westerwald zur Firmenzentrale bringt.

Was machen die da genau bei "Morlock Motors"?

Morlock Motors besteht aus einem großen Team an Mitarbeitenden. Zu deren Aufgaben zählen etwa:

Artikel sortieren und katalogisieren

Lager organisieren

Fahrzeuge und Maschinen aufbereiten und reparieren

Transporte und Exporthandel organisieren

Maschinen, Fahrzeuge und Co. weiter verkaufen

"Morlock Motors" das Unternehmen live erleben

Der Firmensitz von "Morlock Motors" befindet sich in Peterslahr, eine Ortsgemeine im Landkreis Altenkirchen im Westerwald. Zahlreiche Fans wollen gerne einen Blick auf das mit Fahrzeugen und Equipment vollgestellte Gelände werfen. Da der Ansturm so groß ist, gewährt "Morlock Motors" aber nur den Blick aufs Büro. Tipp: Der angrenzende Waldweg oberhalb bietet gute Aussichten auf die Fahrzeuge. Außerdem gibt es regelmäßig Führungen, bei denen Mitarbeitende das riesige Gelände, die Werkstätten und Fahrzeuge präsentieren. Termine findest du auf der Homepage von Morlock Motors. Das ist dir zu viel Aufwand? Dann schau einfach die neue Doku-Soap "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" auf Kabel Eins und Joyn - ganz gemütlich Daheim.

US-Army-Trucks und andere Fahrzeug-Raritäten finden neue Besitzer:innen

Abgefahren, na und? Die Fahrzeuge von "Morlock Motors" sind Stücke für Liebhaber:innen. Oft zerlegt das Team sie komplett und baut sie wieder neu auf. Egal, ob Chevrolet, U.S: Army Truck oder Pickup - es gibt über tausend Fahrzeuge zur Auswahl. Wer Fahrzeuge in Peterslahr besichtigen möchte, braucht einen Termin. Es gibt auch einen Fanshop mit Army-Equipment und natürlich einen Fundus an Teilen von Kugellagern bis zu speziellen Hummer Ersatzteilen.