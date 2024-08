Das ist die beste Folge von "Hart of Dixie" - Achtung, es geht um Sex!

Zwischen Zoe Hart (Rachel Bilson) und Wade Kinsella (Wilson Bethel) aus "Hart of Dixie" knistert und knallt es. Doch finden sie jemals zusammen? Diese Folge solltest du dir definitiv ansehen!

Worum geht es in "Hart of Dixie"?

Sie lieben und sie hassen sich: Barkeeper Wade Kinsella (Wilson Bethel) und Ärztin Zoe Hart (Rachel Bilson) aus "Hart of Dixie". In vier Staffeln "Hart of Dixie" gibt es zahlreiche Höhen und Tiefen zwischen Wade und Zoe. Die heißesten Szenen, die du gesehen haben musst? Definitiv in Folge 22 von Staffel 1!



In "Der große Tag" sollte eigentlich die Hochzeit von Zoes Schwarm George Tucker (Scott Porter) und Lemon Breeland (Jamie King) im Vordergrund stehen. Doch die fällt sprichwörtlich ins Wasser, da eine Schlechtwetterfront über Bluebell zieht.



Und Zoe Hart? Die flieht aus der Stadt und findet sich wegen des Sturms plötzlich in einer Scheune am Straßenrand wieder. Und auch Wade findet dort Zuflucht. Völlig durchnässt kommen die beiden sich nach einem heftigen Streit näher ... Das willst du dir ansehen? Hier kannst du Folge 22 kostenlos streamen!

Im Clip: "Hart of Dixie" - Das wurde aus Serien-Hottie Wade

Zoe Hart und Wade Kinsella: Achterbahnfahrt der Gefühle

(Spoiler!) Zu Beginn von Folge 22 betont Zoe noch: "Ständig streiten wir, wir sind sehr verschiedene Menschen und das würde uns nirgendwo hinführen." Doch schnell wird sie von ihren Gefühlen mitgerissen. So geht es auch Wade, der endlich zugibt: "Ich finde, da ist etwas zwischen uns."

Gerade, als das Knistern immer größer wird und sich ein Kuss anbahnt, werden sie vom Sheriff "gerettet" und nach Hause gefahren. Ist die Liebe der beiden etwa doch zum Scheitern verurteilt?

Doch nach einem kurzen Intermezzo, bei dem sich beide zu Hause für die Hochzeit vorbereiten, wird es romantischer denn je, und das Traumpaar landet gemeinsam im Bett.

Achtung, Super-Spoiler: Das lang ersehnte Happy End gibt es erst im Finale von Staffel 4. Bis dahin wird die Serie durch die Liebeswirren von Wade und Zoe bestimmt, deren Herzen scheinbar einfach nicht zueinanderfinden wollen.

