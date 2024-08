Das ist die beste Folge von "The Walking Dead": Hier kannst du sie sehen!

"The Walking Dead" ist bekannt für die schwankende Qualität seiner Folgen. Doch diese muss wirklich jeder Fan gesehen haben! Warum "No Way Out" so gut ist und wo man die Folge streamen kann, verraten wir dir hier.

"No Way Out" - die beste Folge von "The Walking Dead" jetzt auf Joyn streamen! Joyn "The Walking Dead" - Staffel 6, Folge 9 In Alexandria spitzt sich die Lage immer weiter zu. Rick und seine Gruppe befinden sich mitten unter Beißern. Währenddessen sehen sich Daryl, Abraham und Sasha einer neuen Gefahr konfrontiert.

Worum geht es? - Vorsicht: Spoiler!

"No Way Out" (auf Deutsch: "In der Falle") ist die neunte Folge der sechsten Staffel von "The Walking Dead". Zuerst wurde sie in Deutschland am 15. Februar 2016 ausgestrahlt.

Das passiert in der Folge: Noch immer in Alexandria gefangen und von Beißern umzingelt, müssen sich Rick Grimes und seine Truppe unbemerkt einen Weg durch die Untoten-Herde bahnen. In Innereien getränkt, sind sie gut getarnt - bis Jessies Sohn Sam plötzlich in Panik verfällt und die Aufmerksamkeit der Beißer auch auf die anderen Mitglieder der Gruppe lenkt. Bei dem tragischen Vorfall trifft der ältere Sohn Ron mit einem fehlgeleiteten Schuss Carls Auge. Ron verliert dabei sein Leben. Rick trägt den verletzten Carl, während Michelle ihnen einen Weg zur Krankenstation erkämpft. Nachdem Rick seinen Sohn in Sicherheit gebracht hat, dreht der unter Schock stehende Rick plötzlich wieder um und läuft hinaus, um sich der annähernden Herde zu stellen. Langsam trauen sich auch die Bewohner Alexandrias aus ihren Häusern und greifen, inspiriert durch den Ricks Mut, zu ihren Waffen.

9,6/10 auf IMDB - das hat die Fans überzeugt

Die Fans auf IMDB sind sich einig: Diese Folge ist nicht nur der Höhepunkt der sechsten Staffel, sondern der ganzen Serie! Die Performance der Darsteller:innen, die Szenen, die Kameraführung und die Musik - alles passt einfach perfekt zusammen. "No Way Out" strotzt nur so vor Spannung, Überraschungsmomenten und Action. Es sind nicht nur die genretypischen Unmengen an Blut und Gewalt, die Fans überzeugen, sondern auch die Figuren. Niemand wird vergessen und selbst Nebenfiguren werden richtig eingebunden.

"In dieser Folge wurden endlich, ENDLICH alle Handlungsstränge in einer epischen und groß angelegten Folge zusammengeführt und zu einem extravaganten Ensemble zur Mid-Season verwoben", schreibt ein Fan auf IMDB.

Viele bekommen bei der Folge Gänsehaut und werden emotional - und das nicht nur, weil ihre Lieblingscharaktere sterben. Vielmehr ist es der Gruppenzusammenhalt und die Stadt, die zusammenkommt, um gemeinsam gegen die Beißer zu kämpfen. Natürlich hilft es, dass die Kämpfer dabei total "badass" aussehen.