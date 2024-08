Das machen die "K11"-Kommissare heute!

Wer zwischen 2003 und 2013 zum Vorabendprogramm den TV einschaltete, wird ziemlich sicher auch mal bei der Scripted-Reality-Serie "K11" hängen geblieben sein. Die beliebte Pseudo-Doku war fester Feierabend-Bestandteil etlicher Haushalte. Was ist aus den Darsteller:innen geworden?

"K11 - Die neuen Fälle": Von Verbrecherjagd zum Whodunit

Über zwölf Jahre, 14 Staffeln und 2142 Folgen hinweg haben wir das Kommissariat durch seinen Alltag bei Ermittlungen gegen verschiedenste Verbrechen begleitet. Auch wenn die Serie 2013 eingestellt wurde, kam sie 2020 in teils neuer Besetzung und mit einem neuen Prinzip zurück. Während in der originalen Version anfangs sowohl Tat als auch Täter:in gezeigt wurden, basierte die Neuauflage von "K11 - Die neuen Fälle" auf dem Whodunit-Prinzip. Dabei ist der oder die Täter:in anfangs unbekannt. Einige der Hauptfiguren sind uns definitiv im Kopf geblieben, daher haben wir ermittelt, was aus unseren Lieblings-Charakteren geworden ist.

Michael Naseband

Der wahrscheinlich bekannteste "K11"-Darsteller ist nicht nur auf dem TV-Bildschirm ein Polizeibeamter. Michael Naseband, der seiner Serien-Figur seinen echten Namen geliehen hat, hat vor seiner Schauspiel-Karriere eine Laufbahn bei der Polizei absolviert. Er war als Ermittler für schwere Raubdelikte sowie in der Mordkommission tätig und für ein Jahr sogar als Polizeichef im Rahmen einer UN-Mission am Flughafen in Kosovo eingesetzt. Für seine Rolle im Fernsehen beendete er seine Karriere allerdings.



Als Fans-Liebling war er sowohl in der Original-Serie als auch der Neuproduktion zu sehen. Nach dem Ende von K11 war Naseband noch einige Male Teil verschiedener TV-Produktionen. Heute konzentriert er sich vor allem auf seine Kneipe mit dem Namen "Naseband’s" in der Düsseldorfer Altstadt und schreibt zudem Krimis. Genug Stoff dürfte er dafür definitiv haben.

Alexandra Rietz

Auch Alexandra Rietz hat vor ihrer Fernsehkarriere als Polizeioberkommissarin gearbeitet. Bei der Kriminalpolizei Osnabrück war sie unter anderem für die Bereiche Raub, Tötungsdelikte und Staatsschutz zuständig. Wie ihr Kollege Michael war auch sie Teil der neuen Fälle.



Von ihren Kolleg:innen hat sie vermutlich die meisten TV-Auftritte außerhalb ihrer Rolle zu verzeichnen. Ob bei "Promi Big Brother" oder "Das große Promibacken" - sie ist regelmäßig auf den Bildschirmen zu sehen. Vor allem in Formaten, die sich um Kriminalität und Verbrechen drehen. Ansonsten arbeitet sie nach wie vor als Schauspielerin, Moderatorin und Buchautorin.

Jonas Rohrmann

Während die meisten der Darsteller:innen ihre eigenen Namen auch in der Serie tragen, heißt Robert Ritter im wahren Leben Jonas Rohrmann. Bevor der Serien-Liebling 2008 zum "K11"-Cast dazustößt, hat er lange Zeit in der ersten sowie zweiten Bundesliga American Football gespielt, Umwelt- und Ressourcenmanagement studiert und einige Monate als Ranger u.a. in Südafrika, Botswana und Namibia verbracht. Zudem ist er staatlich anerkannter Physiotherapeut.



Auch wenn er im Gegensatz zu den beiden oben genannten Kolleg:innen nicht von Anfang an dabei war, hat er bis zum Schluss seine Serienfigur verkörpert und war ebenfalls bei der Neuauflage dabei. Heute nimmt er seine Fans bei Instagram ab und an mit in seinen Alltag und vor allem zu den noch immer regelmäßig stattfindenden Treffen mit seinen ehemaligen Kolleg:innen.

Gerrit Grass

Bevor Gerrit Grass 2006 das "K11"-Team bereichert, besitzt er Mitte der 1990er-Jahre einen Jeans-Laden und arbeitet im Anschluss als Aufnahmeleiter bei der Produktionsfirma Constantin Entertainment. Der Schritt in die Fernsehwelt war also gemacht. Als die Serie 2013 zum ersten Mal eingestellt wird, kehrt Grass fürs Erste der Fernsehwelt den Rücken zu. Drei Jahre später steht er das letzte Mal für K11 vor der Kamera. 2017 ist er noch einmal in einem Fernsehfilm zu sehen. Ansonsten gründet er 2014 gemeinsam mit einem Geschäftspartner ein Unternehmen, das sich auf Smartphone-Ladestationen spezialisiert.

Sewarion Kirkitadse

Er ist einer der wenigen "K11"-Darsteller:innen, die keinen Polizisten verkörpern. Sewarion Kirkitadse ist in der Serie sowie im echten Leben als Rechts- und Staatsanwalt tätig. Schon vor seiner Zeit an der Seite von Michael Naseband und Alexandra Rietz hatte er immer wieder Auftritte in verschiedenen Sendungen. In den 1990er-Jahren war er etwa als Anwalt in einer ZDF-Produktion zu sehen. Er gehört bei "K11" zur Originalbesetzung, steigt nach sieben Jahren 2010 jedoch aus.



Nach einer Verurteilung wegen Untreue, ebenfalls im Jahr 2010, bekommt er für fünf Jahre ein Berufsverbot, als Strafverteidiger zu arbeiten. Heute gehört das zur Vergangenheit und er arbeitet mit seiner zweiten Ehefrau in einer gemeinsamen Kanzlei.

