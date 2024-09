Seit 40 Jahren aus der Welt der Manga und Anime nicht wegzudenken: "Dragonball". Im Herbst 2024 startet ein neues Spin-off der erfolgreichen Abenteuergeschichte um den superstarken Son-Goku: "Dragon Ball Daima". Die Gerüchteküche kocht - und Folgendes steht fest:

Das Wichtigste in Kürze "Dragon Ball Daima" ist die sechste Anime-Serie aus dem Dragon-Ball-Universum.

Sie startet im Herbst 2024 in Japan.

Der im Frühjahr 2024 verstorbene Autor Akira Toriyama entwickelte die Figuren und Schauplätze und gab Ratschläge zur Geschichte.

Aus Trailern und offiziellen Kommentaren lässt sich schon einiges über die Geschichte schließen.

Worum es bei "Dragon Ball Daima" gehen wird

"Finde die sieben Dragonballs und deine Wünsche werden war" - damit begann vor 40 Jahren das große Abenteuer. Auf der Suche nach den magischen Kristallkugeln stieß das Mädchen Bulma auf den wilden Jungen Son-Goku und gemeinsam gingen sie auf große Reisen. Inzwischen ist Son-Goku ein erwachsener Mann und Vater, ein großer Kämpfer und mehrfacher Retter der Welt. "Dragon Ball Daima" schickt aller Voraussicht nach ihn und seine Freunde in einen schwächeren, kindlichen Zustand zurück.

Das Studio hält sich noch bedeckt, was offizielle Inhaltsangaben betrifft, doch aus drei Trailern und ein paar offiziellen Kommentaren (beispielsweise auf dem Toei-Panel der Animagic 2024) lässt sich schon einiges schließen: So sehen wir im ersten Trailer zunächst den Wünsche erfüllenden Drachen, dann Son-Goku und Vegeta, die eine schmerzhaft wirkende Verwandlung durchmachen und zu "Mini-Versionen" werden, wie die offizielle Dragonball-Seite die an Kinder erinnernde Formen nennt. Das erinnert an die Prämisse von "Dragon Ball GT", bei dem Son-Goku verjüngt wurde, doch diesmal werden wohl eine ganze Reihe "Dragon Ball"-Charaktere - Krillin, Piccolo, C-18, Mister Satan, ja sogar der dem Jenseits entstammende Kaio-Shin - zur Mini-Version.

Son-Goten und Trunks hingegen kullern im Trailer noch als Kleinkinder herum. "Dragon Ball Daima" spielt damit nach den Ereignissen von "Dragon Ball Z", aber etwa zehn Jahre vor den Abenteuern in "Dragon Ball Super". Anders als "Dragon Ball GT", das ohne die Beteiligung des Dragonball-Erfinders Akira Toriyama entstand, könnte "Daima" ein kanonisches Abenteuer werden. Toriyama war diesmal bei der Charakter-Entwicklung involviert und gab Ratschläge für die gesamte Produktion.

Wer und was bei "Dragon Ball Daima" vorkommen wird

Die offizielle Seite zu "Dragonball" enthüllt sieben Figuren mit ihren Namen. Die uns bekannten Helden Son-Goku, Vegeta, Piccolo und den Kaio-Shin (alle als Mini-Versionen) sowie drei neue Gestalten: Den nach einem jungen Erwachsenen oder zumindest Teenager aussehenden blauhäutigen Glorio, eine verhüllte kleine, maskierte Figur namens Masked Majin und den clownartig geschminkten Gomah.

Weiterhin sah man im Trailer viele aus der bisherigen Serie bekannte Figuren als Mini-Versionen und überraschenderweise den bösen Zauberer Babidi, wie zuletzt in "Dragon Ball Z" alt und runzelig. Weitere Figuren aus alten Abenteuern waren nicht zu sehen, dafür aber die Art, wie Son-Goku kämpft. Agil, superschnell und ein bisschen verspielt springt er in seine Kampfposen. Während er in späteren Abenteuern mehr Energieattacken einsetzt und Schläge mit kraftvollen Blocks auffängt, scheint er in seiner Mini-Version auch zu seiner früheren Form, die blitzartige Vorstöße und geisterhaftes Ausweichen kombinierten, zurückzukehren. Die Welten, die uns der Trailer zeigt, sind dafür neue und bisher ungesehene Orte im Universum, die dank Toriyamas Stil doch vertraut wirken.

Der Tod des Erfinders von "Dragon Ball", Akira Toriyama, hat die Fangemeinde stark erschüttert. "Dragon Ball Daima", so hieß es Anfang des Jahres 2024 von Produktionsseite, möchte Toriyamas Werk noch einmal würdigen. "Dragon Ball Super", das die Abenteuer in neue Richtung lenkte, wird aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls fortgesetzt. Wie es bei "Dragon Ball Super" weitergeht, lest ihr hier.

"Dragon Ball Daima" - Datum der Premiere

Am 2. September gab der japanische Fernsehsender Fuji TV während einer programmvorschau endlich das Startddaum bekannt: Die erste Folge von "Dragon Ball Daima" läuft am 11. Oktober 2024 in einem Late-Night-Block um 23:40 Uhr. Für die erste Folge ist ein sogar 40-minütiger Slot reserviert. Die restlichen Folgen werden die übliche Länge etwa 20 Minuten haben.

Wer im Oktober in Tokio ist, hat einer weitere Gelegenheit, die neue Serie zu sehen: Am 6. Oktober findet zum 40. Jubiläum des Franchises die Feier "Dragon Ball Dai-Matsuri" im Kongresszentrum Tokyo Big Sight. Der Eintritt ist frei, aber man muss sich vorher anmelden.

Wann "Dragon Ball Daima" in anderen Ländern und Sprachen zu sehen sein wird, ist noch nicht geklärt.