Das verrät der neue "Venom 3"-Trailer aus dem Marvel-Universum

Was passiert nach dem rätselhaften Finale des Sci-Fi-Action-Krachers "Venom 2: Let There Be Carnage"? Diese Frage brannte den Fans des Marvel-Antihelden auf der Seele. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende - zumindest teilweise: Der erste Teaser-Trailer zu "Venom 3: The Last Dance" ist da! Doch der Trailer wirft noch mehr Fragen auf und verspricht spannende Rätsel.

"Venom": Der komplexe Antiheld und Sensationserfolg des Marvel-Universums

Er ist einer der komplexesten und spannendsten Marvel-Charaktere: Venom. Zu diesem finsteren, dauerhungrigen Antihelden aus dem Marvel-Kosmos sind ein außerirdischer Symbiont und der Journalist Eddie Brock (Tom Hardy, 46) verschmolzen und haben Sony's Spiderman Universe (SSU) mit dem gleichnamigen Film 2018 zu einem Riesen-Hit verholfen: Bei einem für Comic-Blockbuster recht moderaten Budget von "nur" knapp über 100 Millionen Dollar (ca. 108,7 Millionen Euro) spielte der Streifen satte 856 Millionen Dollar (ca. 930,4 Millionen Euro) ein!

"Venom"-Trailer: So sieht Tom Hardy als Spider-Man-Bösewicht aus

Finstere Endzeitstimmung bei "Venom"

Doch offenbar ist mit dem dritten "Venom"-Film, der am 24. Oktober in die Kinos kommt, schon wieder Schluss.



Doch offenbar ist mit dem dritten "Venom"-Film, der am 24. Oktober in die Kinos kommt, schon wieder Schluss. Das deutet nicht nur der Titel des Films an: "Venom 3: The Last Dance", sondern auch sein kürzlich veröffentlichter erster Teaser-Trailer, der Düsteres ahnen lässt. Denn er ist gespickt mit tödlichen Anspielungen: "Bis dass der Tod sie scheidet" etwa oder "Solange Venom lebt, findet jeder, einfach alles ein Ende". Tatsächlich bestätigte auch Sony-Boss Tom Rothman höchstpersönlich, dass der dritte auch der letzte "Venom"-Film mit Tom Hardy sein wird - was auch immer wir daraus letztlich schließen wollen. Im Marvels Multiversum ist schließlich so einiges möglich. Das zeigt auch Disney mit den ersten Einbllicken zu "Avengers 5". Dort sollen 60 altbekannte Figuren wieder auftauchen.



Mit wem genau es das symbiotisch verbundene Reporter-Alien-Gespann diesmal zu tun bekommt, wird darin nur angedeutet. Sicher scheint allein: Nach Eddies/Venoms Flucht vor dem Militär sehen sie sich einer Bedrohung ausgesetzt, die offenbar von Venoms Heimatplaneten stammt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Achtung! Spoiler zu "Venom 2: Let There Be Carnage"!

Unklar dagegen bleibt, ob es zu einem Wiedersehen mit dem Serienkiller-Symbionten-Schurken Cletus Kasady/Carnage (Woody Harrelson, 62) kommen wird. Eigentlich scheint das nach dem Ende von "Venom 2: Let There Be Carnage" unmöglich, ist dieser doch im furiosen Showdown neben Eddies Ex-Freundin Anne (Michelle Williams, 43) und seiner eigenen Geliebten Frances Barrison alias Shriek (Naomie Harris, 47) zu Tode gekommen - und das auf ziemlich drastische Weise: Venom biss Kasady in einer der letzten Szenen den Kopf ab. Und dessen roter Symbiont Carnage? Der löste sich von seinem Wirt und wurde anschließend von Venom verspeist.



Doch es gibt bereits Spekulationen, auf welche Art Carnage eventuell doch überlebt haben könnte: Womöglich ist ein Teil der roten Symbionten-Masse Venom entkommen und findet einen neuen Wirt. In den Comics war schließlich auch Eddie schon einmal mit Carnage verbunden. Außerdem ist denkbar, dass dieser in seinem Erzeuger und Verspeiser Venom weiterlebt und sich später erneut abtrennen kann.

Das blaue Licht - ein Mysterium aus Teil 2

Ein weiteres Rätsel aus Teil 2 ist das mysteriöse blaue Leuchten in den Augen des eigentlich getöteten und am Ende plötzlich erwachenden Detective Mulligan (Stephen Graham, 50). Die meisten Fans gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Anspielung auf das Erscheinen von Toxin handelt. Dieser ist ein weiterer Symbiont, der von Carnage abstammt und dementsprechend so etwas wie Venoms Enkel ist. Wir bleiben gespannt!

