David Corenswet reicht's: Er macht Schluss mit der Superman-Diät!

Es ist vollbracht! Die Dreharbeiten zu James Gunns neuem "Superman"-Film sind beendet. Der neue Darsteller des Superhelden David Corenswet kann es gar nicht abwarten, diese Nachricht seinen Fans zu verkünden - und vor allem seine strenge Diät zu beenden. Mit einer Instagram-Story schlägt er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Zum Neustart des DCEU (DC Extended Universe) wird es einen neuen "Superman"-Film unter der Leitung von James Gunn geben. Die Rolle des Clark Kent beziehungsweise Superman übernimmt nicht wie bei "Man of Steel" Henry Cavill, sondern der "Twisters"-Darsteller David Corenswet. Um eine Superman-würdige Physis zu bekommen, musste der Schauspieler ein strenges Diät- und Trainingsprogramm absolvieren.

Ein Brownie sagt mehr als tausend Worte

Auf Instagram veröffentlichte "Superman"-Darsteller Corenswet eine Story, bei der er genüsslich in einen Brownie hineinbeißt, mit den Worten #wrap und #Superman. Die Hashtags lassen wenig Interpretationsspielraum: Die Dreharbeiten zu James Gunns neuem "Superman"-Film sind abgeschlossen.

Somit kann Corenswet auch wieder essen und trinken, worauf er Lust hat - zum Beispiel einen saftigen Brownie. An strikte Diätpläne muss er sich nicht mehr halten - zumindest so lange nicht, bis der nächste DCEU-Film mit ihm als Superman gedreht wird.

Ursprünglich hat David Corenswet das Brownie-Video auf seinem Instagram-Kanal davidcorenswet als Story hochgeladen. Der Fan-Account davidcorenswetupdates hat es später repostet:

Von Regisseur James Gunn wurde die Neuigkeit bestätigt. Auf Instagram hat er sich gebührend bei allen am Film Beteiligten bedankt: "Und das war's dann auch schon. Gott segne unsere Darsteller und die Crew, deren Engagement, Kreativität und harte Arbeit dieses Projekt zum Leben erweckt haben."

Die Dreharbeiten, die Ende Februar begonnen hatten, dauerten somit ungefähr fünf Monate. Das Projekt "Superman" ist damit aber noch lange nicht beendet. Zunächst steht ein langer Nachbearbeitungs-Prozess an.

Stand jetzt soll der Film am 11. Juli 2025 in die Kinos kommen.

6000 Kalorien täglich: So streng ist die Superman-Diät von David Corenswet

Bereits vor den Dreharbeiten war David Corenswet athletisch gebaut. Für die Rolle des Superman musste er jedoch noch einiges an Muskelmasse zulegen, damit er der Comic-Vorlage gerecht wird. Um das in nur wenigen Monaten zu bewerkstelligen, hat James Gunn Star-Trainer Paolo Mascitti angeheuert, den er bereits im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu "The Suicide Squad" kennengelernt hat.

Mascetti verrät im Interview mit dem Magazin "GQ - Gentlemen’s Quarterly", wie er David Corenswet in Superman-Form gebracht hat: Um das Gewicht des Schauspielers drastisch zu erhöhen, musste dieser 6000 Kalorien genau kontrollierter Lebensmittel zu sich nehmen. Der Kalorienüberschuss ist laut ihm nötig, um neben der bloßen Gewichtszunahme noch Bausteine für die Muskeln liefern zu können. Nach und nach konnte Corenswet so seine Muskeln überlasten und sich in Windeseile an die schwerer werdenden Gewichte gewöhnen.

Grundlegend funktioniert das Training nach einer altbekannten Fitness-Formel: Einen Tag drücken, einen Tag ziehen, einen Tag Beine - und im Anschluss das Ganze wieder von vorn.

Eine Zauberformel, wie man zu der Superman-Statur kommt, hat Mascitti nicht verraten. Für den Personal Trainer ist es wichtig, Disziplin zu bewahren und gängige Übungen wie Bankdrücken, Bizep-Curls, Squads und Co. korrekt auszuführen.

Es wird aber einen Grund geben, weshalb Corenswet - fast schon provokant - den Brownie in seiner Instagram-Story so genüsslich verschlungen hat. Mascittis Programm muss es in sich haben.

