Nicht nur der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" ist legendär! Wir stellen dir weitere kultige Fahrzeuge aus Filmen und Serien vor, die du unbedingt kennen solltest: Vom berühmten Wunderauto K.I.T.T. aus der Serie "Knight Rider", über das Batmobil bis hin zum Käfer Herbie.

Der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft"

Marty McFly in "Zurück in die Zukunft 2" mit dem DeLorean. © imago images/Mary Evans

In insgesamt drei "Zurück in die Zukunft"-Kinofilmen diente der silberne DeLorean Marty McFly (Michael J. Fox) und Dr. Emmett L. "Doc" Brown (Christopher Lloyd) als Zeitmaschine. Der verwendete DeLorean DMC-12 ist eine echte Rarität und wäre ohne die Filme vielleicht schon längst vergessen. Durch das "Zurück in die Zukunft"-Franchise gelangte er aber zu einer weltweiten Bekanntheit, die bis heute anhält.



Bei dem Sportwagen mit den Flügeltüren handelt es sich um das einzige jemals gebaute Modell der DeLorean Motor Company, die von dem ehemaligen General-Motors-Vizepräsidenten John DeLorean gegründet wurde. In den Jahren 1981 und 1982 wurden in Nordirland rund 9.000 DeLoreans gebaut, dann ging der Hersteller in die Insolvenz.



Im Vergleich zu K.I.T.T. ist der "Zurück in die Zukunft"-DeLorean relativ nah der Serienausstattung – abgesehen natürlich von dem Fluxkompensator! Die im Heck angebrachte Zeitmaschine ermöglicht Sprünge in die Zukunft und die Vergangenheit. Einzige Bedingung: Das Auto muss eine Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern erreichen. Was Marty McFly das eine oder andere Mal vor Probleme stellt.

Das Wunderauto K.I.T.T. aus "Knight Rider"

K.I.T.T. mit seinem Fahrer Michael Knight ( David Hasselhoff ). © imago images/Everett Collection

In den 1980er-Jahren eroberte weltweit ein sprechendes Wunderauto die Herzen der Menschen: K.I.T.T. aus der Serie "Knight Rider" stellte sich gemeinsam mit seinem Fahrer Michael Knight (David Hasselhoff) im Auftrag der "Foundation für Recht und Verfassung" Schurken und Verbrechern entgegen.



K.I.T.T. präsentiert sich in der Serie als echter Alleskönner. Der umgebaute Pontiac Firebird Trans Am kann mehr als 300 Stundenkilometer erreichen: Er kann über Hindernisse fliegen, Telefongespräche abhören und auf zwei Rädern fahren. K.I.T.T. ist kugelsicher und verfügt über verschiedenste Modi, um die Umgebung zu überwachen oder beinahe geräuschlos zu fahren.



Sogar einen Schleudersitz und einen Geldautomaten hat K.I.T.T. an Bord. Was den schwarzen Sportwagen mit dem charismatischen roten Scanner in der Motorhaube aber besonders sympathisch macht, ist sein sanftes Wesen. Immer wieder führt die Künstliche Intelligenz des Wunderautos einfühlsame Gespräche mit Michael Knight oder gibt ihm wichtige Hinweise.



Sein liebenswerter Charakter, seine Gadgets und Funktionen machen K.I.T.T. aus "Knight Rider" bis heute zu einem der populärsten und kultigsten Film- und Serien-Autos. Wir zeigen dir seine prominenten Konkurrenten.

Der Ecto-1 aus "Ghostbusters"

Der Ecto-1 aus dem Film "Ghostbusters - Die Geisterjäger". © imago images/Everett Collection

Mit dem Ectomobile, besser bekannt als Ecto-1, gehen die "Ghostbusters" auf Geisterjagd. Wie der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" ist auch der umgebaute Krankenwagen eine echte Rarität. Weniger als 500 Modelle des 1959er Cadillac Miller-Meteor wurden gebaut.



Auf der Dachreling des Autos ist die Ausrüstung der Gespensterjäger angebracht, Protonenrucksäcke, Ecto-Brillen und verschiedene Geisterfallen gehören zur Ausstattung. Interessant: Während der Dreharbeiten zu "Ghostbusters II" im Jahre 1989 erlitt Ecto-1 auf der New Yorker Brooklyn Bridge einen Motorschaden und verursachte einen gigantischen Stau. Die im Film zu sehenden Fehlzündungen dokumentieren das echte Ende des Ghostbuster-Autos.



In weiteren Verlauf der Film-Franchise wurde das Ectomobile über die Jahre immer wieder modernisiert. Im jüngsten Ableger "Ghostbusters: Frozen Empire" verfügt das Fahrzeug sogar über eine Drohne, die als Geister-Falle dient.

Der Aston Martin DB5 von "James Bond"

Der Aston Martin gehört zu James Bond wie die Bond-Girls und der geschüttelte, nicht gerührte Martini. Das ikonischste Modell der Geheimagenten-Franchise ist der Aston Martin DB5, der in "Goldfinger" 1964 seine Premiere als Bond-Mobil hatte und in vier weiteren Filmen zum Einsatz kam.



Selbstverständlich fuhr der damals von Sean Connery verkörperte Agent 007 nicht einfach die Straßenversion des Aston Martin DB5. Der Geheimdienst-Waffenschmied Q (Desmond Llewelyn) rüstete das Auto unter anderem mit Maschinengewehren und einem verstellbaren Nummernschild aus (siehe oben). Auch ein Schleudersitz wurde eingebaut.



Auch wenn James Bond immer wieder mit Aston Martin verbunden wird, fuhr der Geheimagent mit der Lizenz zum Töten im Verlauf der Jahre eine ganze Reihe anderer Modelle. Etwa einen Lotus Esprit S1 in "Der Spion, der mich liebte" (1977), einen Porsche 911 in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" (1970) oder einen BMW Z8 in "Die Welt ist nicht genug" (1999).



Mittlerweile ist Bond aber wieder zu den britischen Luxus-Sportwagen zurückgekehrt. Im bisher letzten Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (2021) bekommt Daniel Craig den Aston Martin Valhalla als künftiges Dienstfahrzeug präsentiert.

Das Batmobil aus den "Batman"-Filmen

Das Batmobil aus dem Film "Batman Begins" von 2005. © IMAGO/Avalon.red

Batman ist ein Superheld ohne Superkräfte. Umso mehr ist der dunkle Ritter auf funktionale Gadgets angewiesen. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Batmobil, mit dem Batman durch die Straßen Gothams rast.

In den verschiedenen Batman-Filmen wurde das Batmobil immer weiterentwickelt. In der Fernsehserie von 1966 basierte das Batmobil auf dem Konzeptauto Lincoln Futura und war gar nicht so weit von damaligen Straßenfahrzeugen entfernt. Das Auto, das Christian Bale als Batman in "Batman Begins" 2005 fuhr, erinnert hingegen an eine futuristische Mischung aus Panzer und Supersportwagen.

Die starke Panzerung und der leistungsstarke Raketenmotor sind zwei der Hauptmerkmale des Batmobils, außerdem sind jede Menge Waffen in dem Auto verbaut. Selbstverständlich verfügt das Batmobil auch über leistungsstarke Rechner und Kommunikationsmöglichkeiten. Ein bisschen wie K.I.T.T. also.

Der Käfer aus den "Herbie"-Filmen

Im bisher letzten Herbie-Film nahm Lindsay Lohan 2005 am Steuer des Wunderkäfers Platz. © IMAGO/FAMOUS

Während die bisher vorgestellten Autos technische Wunderwerke sind, hat der VW-Käfer aus den "Herbie"-Filmen statt Gadgets und Hightech-Funktionen eine Seele und einen eigenen Willen. Herbie fährt, wohin er will und steht auf seinen Touren immer wieder guten Menschen bei. Ist jemand nicht nett, lässt der hilfsbereite Käfer gerne ein wenig Öl auf die Hosenbeine der Bösewichte tropfen.



Seine Premiere feierte der weiße Käfer mit den charismatischen Rennstreifen und der Startnummer 53 in dem Film "Ein toller Käfer" 1968, es folgten bis 2005 insgesamt sechs Fortsetzungen. Zuletzt nahm Lindsay Lohan in "Herbie Fully Loaded – Ein toller Käfer startet durch" am Steuer des Wunderautos Platz.

Ob Herbie, das Batmobil, der Aston Martin von James Bond, Ecto-1 oder der DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" – alle diese Autos haben ihren Platz in der Film- und Fernsehgeschichte gefunden und sind längst Kult. Unser Favorit ist aber K.I.T.T. aus "Knight Rider".