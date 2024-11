"Der letzte Bulle": Geht die Serie mit Henning Baum nach Staffel 6 noch weiter?

60 Folgen lang spielte Henning Baum zwischen 2010 und 2014 in "Der letzte Bulle" mit. Du willst in Erinnerung schwelgen und dir alle fünf Staffeln noch einmal ansehen? Dann bist du hier genau richtig.

Darum geht's in "Der letzte Bulle"

Kommissar Mick Brisgau (gespielt von Henning Baum) wurde vor 20 Jahren durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Er lag jahrelang im Koma, erwacht zu Beginn der Serie aber endlich aus dem Tiefschlaf. Schnell stellt Mick fest, dass sich in den vergangenen Jahren viel getan hat. Dem 80er-Jahre-Macho fällt es schwer, sich in einer Welt mit Erfindungen wie dem Internet, Handys, Frauenfußball und Metrosexualität zurechtzufinden. Dass seine Frau Lisa (gespielt von Floriane Daniel) seit einiger Zeit einen neuen Partner an ihrer Seite hat und das gemeinsame Töchterchen Isabelle (gespielt von Luise Risch) kein Baby mehr ist, sondern mittlerweile eine junge Frau, muss Mick erst einmal verarbeiten.

Sein früherer Partner-Ermittler Martin Ferchert (gespielt von Helmfried von Lüttichau) ist inzwischen Micks Vorgesetzter. Auch daran muss er sich erst einmal gewöhnen. Wie wird er sich in seiner neuen Realität zurechtfinden und mit den ganzen Veränderungen klarkommen?

Hier kannst du "Der letzte Bulle" streamen

Du hast "Der letzte Bulle" früher gerne geschaut und willst dir alle Staffeln noch einmal anschauen? Kein Problem. Auf Joyn kannst du alle fünf Staffeln jetzt ansehen. Hier geht's zum Stream:

Diese Stars spielen in "Der letzte Bulle" mit

Neben Henning Baum, Luise Risch, Floriane Daniel und Helmfried von Lüttichau sind natürlich noch weitere bekannte Stars in "Der letzte Bulle" zu sehen. Hier findest du einen kleinen Überblick über den Cast:

Maximilian Grill spielt Andreas Kringge , Micks Kollegen

Proschat Madani spielt die Polizeipsychologin Tanja Haffner

Robert Lohr spielt den Rechtsmediziner Dr. Roland Meisner

Tatjana Clasing spielt Uschi Nowatzki, die Besitzerin von Micks Stammkneipe

"Der letzte Bulle" wurde zum Kinofilm

Die Comedy-Serie war bei den Fans so beliebt, dass die Geschichte von Mick Brisgau sogar in die Kinos kam. Am 7. November 2019 wurde "Der letzte Bulle - der Kinofilm" veröffentlicht. Bei dem Streifen handelte es sich jedoch nicht um eine Fortsetzung der Serie, stattdessen wurde die Handlung neu erzählt.

Wird es eine sechste Staffel geben?

Die letzte Folge von "Der letzte Bulle" wurde am 2. Juni 2014 in SAT.1 ausgestrahlt. Viele Fans hofften auf eine Fortsetzung, doch aktuell ist keine neue Staffel geplant. Henning Baum hatte 2014 gegenüber "Bild am Sonntag" verraten, dass er eigentlich keine fünfte Staffel mehr drehen wolle. "Ich wollte eigentlich schon mit der vierten Staffel aufhören", erzählte er gegenüber dem Magazin. Ob es eines Tages doch noch ein Remake geben wird, bleibt abzuwarten.