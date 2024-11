"Der letzte Bulle": Wo die Stars der Kult-Serie heute zu sehen sind

"Der letzte Bulle" begeisterte zwischen 2010 und 2014 zahlreiche Fans. Insgesamt 60 Folgen wurden in fünf Staffeln ausgestrahlt, bevor die Serie letztendlich abgesetzt wurde. Wie ergeht es den Hauptdarsteller:innen zehn Jahre nach dem Serien-Aus?

Henning Baum alias Mick Brisgau

Auch nach dem Serienende ging es für Henning Baum schauspielerisch weiter bergauf. 2014 lieh er Blade Ranger in "Planes 2 - Immer im Einsatz" seine Stimme. 2018 spielte er in "Der Staatsfeind" die Hauptrolle eines gejagten Polizisten. Im Jahr darauf konnten sich die Fans über ein kurzzeitiges Wiedersehen mit Hennings legendärer Rolle Mick Brisgau freuen. Für "Der letzte Bulle - der Kinofilm" schlüpfte er noch einmal in seine Paraderolle.

Auch danach ging es schauspielerisch weiter. Es folgten Filme wie "Jim Knopf und die Wilde 13" (2020), "Catweazle" (2021), "Die Himmelsreiter" (2023) und "So weit kommt's noch!" (2024).

Doch auch fernab der Leinwand sorgte Henning Baum mit TV-Auftritten für Schlagzeilen. 2016 nahm er bei "Schlag den Star" teil und gewann gegen den einstigen Profisportler Matthias Steiner. 2021 war er in der vierten Staffel von "The Masked Singer" zu sehen.

Privat sorgte der Schauspieler ebenfalls für Aufmerksamkeit. 2015 trennte er sich von seiner Ehefrau Corinna, mit der er seit 2003 verheiratet war. Die beiden haben zusammen einen Sohn und eine Tochter. Aus einer vorangegangenen Beziehung hat Henning Baum einen weiteren Sohn.

2016 wurde er daraufhin erneut Vater: Mit seiner neuen Lebensgefährtin bekam er eine zweite Tochter. Sein Privatleben hält der Schauspieler jedoch strikt aus der Öffentlichkeit raus.

Maximilian Grill war Andreas Kringge

Auch bei Maximilian Grill nahmen die Angebote nach dem Serien-Aus nicht ab. Er spielte unter anderem in "Heiraten ist nichts für Feiglinge" (2015) und der "Tonio & Julia"-Fernsehreihe (2018 bis 2020) mit. Auch er kehrte 2019 erneut ans Set von "Der letzte Bulle" zurück und übernahm für den Kinofilm wieder seine Rolle Andreas Kringge. Danach spielte er in "Zum Glück zurück" (2021) und "Gäste zum Essen" (2023) mit. Sein neuestes Projekt ist die Miniserie "Wo wir sind, ist oben", die 2024 erschienen ist. Genau wie sein Kollege Henning Baum hält auch er sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss.

Maximilian Grill im Juli 2023 in München. © picture alliance / SvenSimon | FrankHoermann/SVEN SIMON

Helmfried von Lüttichau spielte Micks Vorgesetzten Martin Ferchert

Auf Helmfried von Lüttichau warteten nach dem Ende von "Der letzte Bulle" ebenfalls viele Aufträge. Er spielte von 2011 bis 2018 in "Hubert und Staller" mit. Danach folgten Formate wie "Der Alte" (2015), "Reiterhof Wildenstein" (2019 bis 2021), "Die Bergretter" (2023) und "Kreuzfahrt ins Glück" (2024). Auch er kehrte 2019 zu "Der letzte Bulle" zurück und wurde im Kinofilm wieder zu Martin Ferchert.

Im Theater machte sich Helmfried von Lüttichau ebenfalls einen Namen. Er spielte bereits in zahlreichen Stücken mit, zuletzt trat er im November 2024 mit "plugged - ein Soloprogramm" im Kurtheater in Bad Kissingen auf.

Privat ist Helmfried von Lüttichau in zweiter Ehe mit Gabriela Raible von Lüttichau verheiratet. Zuvor war er seit 1992 mit der Schauspielerin Karin Werner verheiratet, die 2009 starb. Mit seiner jetzigen Ehefrau Gabriela lebt Helmfried abwechselnd in München und am Schliersee.

Helmfried von Lüttichau im Juni 2023. © picture alliance / Franz Neumayr / picturedesk.com | Franz Neumayr

Floriane Daniel verkörperte Micks Ex-Frau Lisa

Auch der berufliche Erfolg von Floriane Daniel nahm nach dem Ende von "Der letzte Bulle" nicht ab. Sie spielte in zahlreichen Krimis mit - unter anderem im "Tatort" (2011) und "Der Bozen-Krimi" (2016 bis 2017). Seit 2017 hat sie in "WaPo Bodensee" zudem eine feste Rolle als Kommissarin Nele Fehrenbach.

Floriane Daniel spielte in "Der letzte Bulle" die Rolle von Micks Ex-Frau Lisa. © picture alliance / rtn - radio tele nord | rtn, ulrike blitzner

Luise Risch spielte Micks Tochter Isabelle

Dank ihrer Rolle in "Der letzte Bulle" feierte Luise Risch ihren großen Durchbruch als Schauspielerin. Auch danach war sie in einigen Filmen und Serien zu sehen - darunter in "Pommes essen" (2012) und "SOKO Köln" (2023). Zuletzt wurde es jedoch ein wenig ruhiger um die Schauspielerin.