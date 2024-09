"Der Upir": Die schräge Comedy-Serie mit Fahri Yardım ist ein echter Streaming-Leckerbissen

Jetzt wird's gruselig komisch: Ab sofort kannst du "Der Upir", die neue Serie mit Fahri Yardım (44) und Rocko Schamoni (58), kostenlos auf Joyn streamen. Wir sagen dir, warum du dir diesen Vampir-Leckerbissen nicht entgehen lassen solltest.

"Der Upir": Darum geht es in der neuen Serie

"Ups, ich bin ein Upir", könnte Burgerladen-Besitzer Eddie (Fahri Yardım) sagen. Allerdings ist die Situation nicht so witzig, wie es das Wortspiel vermuten lässt, denn: "Wenn ich in 30 Tagen keinen Kuss von ihm bekomme, werde ich auch zum Vampir." Dahinter verbergen sich eine ganze Menge Probleme für den hippen Berliner Eddie. "Er" ist nämlich der Vampir Igor (Rocko Schamoni), der Eddie im Rahmen einer aus dem Ruder gelaufenen Wohnungsbesichtigung ein bisschen angesaugt hat. Dadurch wurde Eddie zum Upir gemacht, quasi zum "Vampir auf Probe". Um wieder zum reinen Menschen zu werden (oder zum Vampir auf unendliche Lebenszeit) muss sich Eddie als Igors Diener beweisen.

Hier kannst du "Der Upir" kostenlos ansehen

Über acht Folgen zeigt "Der Upir", wie sich Eddie und Igor mühen, in ihrem neuen Leben zurechtzukommen. Denn Igor war 135 Jahre eingesperrt und kann mit dem modernen Berlin genauso wenig anfangen wie Eddie mit seinem plötzlichen Faible für rohes Fleisch. Die wunderbar slapstickige Gruseldramedy ist auf Joyn kostenlos streambar.

Das musst du über "Der Upir" wissen

Der Macher von "Der Upir" ist Peter Meister (37). Er gilt als eines der größten deutschen Nachwuchsfilmer-Talente, was er unter anderem mit der Kunstfälscher-Komödie "Das schwarze Quadrat" bewies. Auch da spielte schräger, schwarzer Humor die eigentliche Hauptrolle. In "Der Upir" wird der Witz noch ein bisschen - im wahrsten Sinne des Wortes - bissiger.

Diese Stars spielen in "Der Upir" mit

Neben den Hauptdarstellern Schauspieler Yardım ("jerks.") und Multitalent Schamoni (Schauspieler, Sänger, Autor) ist die skurrile Comedy, die im Februar und März in Berlin und Brandenburg gedreht wurde, auch in den Nebenfiguren stark besetzt: Andrea Sawatzki spielt die Vampirin Thekla, Anne Schwarz ("Alles ist gut") ist Eddies Freundin Julie. Der österreichische Kabarettist und Schauspieler David Scheid ("Dave") verkörpert hinreißend Eddies Kumpel Andi. In weiteren Rollen sieht man Bernhard Schütz ("Eichwald, MdB"), Thelma Buabeng ("Käthe und ich") und Lana Cooper ("Love Steaks").

