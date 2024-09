"Der Upir": Warum sich Fans von derben "jerks."-Humor die Serie mit Fahri Yardim gönnen sollten

Zugegeben, auf den ersten Blick ist das Vampir-Genre von der Fremdschamserie "jerks." mindestens so weit entfernt wie Transsylvanien von Potsdam. Trotzdem sind wir uns sicher, dass die neue Serie "Der Upir" vor allem Fans von "jerks." begeistern wird…

Anzeige

Streame jetzt "Der Upir" Joyn Jetzt streamen!

Anzeige

Anzeige

Grenzwertiger Humor

Die neue Serie um den Vampir-Lehrling Eddie (Fahri Yardım) und den exzentrischen Altvampir Igor (Rocko Schamoni) lebt von absurden, teilweise tabubrechenden Witzen und Slapstick-Momenten. Wie bei "jerks." ist auch in "Der Upir" der Humor ziemlich derb. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein Beispiel hätten wir: Igor, der einige Jahre in einem Keller eingeschlossen war, hat die Zeit anhand seiner gesammelten Zehennägel gemessen. Diese präsentiert er Fahri stolz mit den Worten: "Das ist meine Fußernte!" Beinahe so appetitlich wie der Moment in "jerks.", in dem Christian sich auf einem Katzenklo erleichtert…

Viele Fremdscham-Momente

"jerks." lebt ja von diesen Momenten, bei denen man vor lauter Fremdscham die Augen zukneifen möchte. Schon nach den ersten beiden Folgen von "Der Upir" ist klar: auch hier kann man mit einigen peinlichen Szenarien rechnen. Vielleicht sind diese nicht ganz so doll und nicht ganz so zahlreich. Doch es gibt sie. Stichwort: Überraschungsparty…

Anzeige

Anzeige

Fahri – lässig wie immer

Wuschelige Haare, grüner Parka, manchmal ein wenig chaotisch und mit Tendenzen zum notorischen Lügen. Eddie unterscheidet sich gar nicht sooo sehr von Fahri in "jerks.". Na gut, er ist scheinbar in einer ziemlich normalen, soliden Beziehung und wohl weniger besessen von Sex – allerdings ist er mit den Folgen des Vampirbisses auch mehr als abgelenkt.

Echte Männerfreundschaft

Zugegeben, das Kennenlernen von Eddie und Igor ist alles andere als freundlich-fröhlich. Man könnte gar sagen: Igor zwingt Eddie, mit ihm abzuhängen. Aber schon nach den ersten Folgen spürt man: Da bahnt sich etwas an. Eine interessante Freundschaft zwischen zwei ganz unterschiedlichen Typen. Anders als die Bromance von Fahri und Christian in "jerks.". Aber vielversprechend. Und dann gibt es da noch den trotteligen Kumpel Andy (David Scheid). Der ist unfassbar nervig, unfassbar zäh und ziemlich anhänglich. Die besten Voraussetzungen für unterhaltsame Männerfreundschaften.