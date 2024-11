"Detektiv Conan": Eine der am längsten laufenden Anime-Krimiserien der Welt kommt zurück

Über 1000 Folgen voller Morde, genialer Gadgets, einem aufgemotzten Skateboard - und nicht zu vergessen, einem Detektiv, der aussieht wie ein Grundschüler. Wir reden natürlich von der Anime-Serie "Detektiv Conan". Im November kehrt sie ins deutsche Fernsehen und auf Joyn zurück.

ProSiebenMAXX wiederholt ab 11. November 2024 die Serie beginnend mit Folge 112.

Montags bs freitags siehst du um 18:55 jeweils eine Folge

Die Folgen können auf Joyn gestreamt werden.

Am 1. Nobember zeigt ProSieben MAXX darüber hinaus fünf Filme der Anime-Krimi-Reihe.

Darum geht es bei "Detektiv Conan"

"Es gibt immer nur eine Wahrheit, und ich finde sie" - das ist die Maxime von Shin'ichi Kudo. Die Kombinationskünste des genialen 17-Jährigen sind in Tokio schon so bekannt, dass er offiziell der Polizei hilft. Eines Tages aber fällt er den Männern in Schwarz in die Hände. Sie flößen ihm ein Gift ein, dass ihn ohne Spuren zu hinterlassen töten soll, doch er hat Glück im Unglück: Das Gift verjüngt ihn. Zur Größe eines Grundschülers zusammengeschrumpft nimmt er die Identität von Conan Edogawa an - und ermittelt weiter.

Mit ein paar Trickserein nistet er sich bei seiner Freundin Ran ein. Ihr Vater, Kogoro Mori, ist ein grottenschlechter Privatermittler, der nun plötzlich die kompliziertesten Fälle löst. Warum? Weil ihn Conan per Narkose-Chronometer im entscheidenden Moment betäubt und mit einem Stimmen-Transposer - versteckt in seiner Fliege - an Moris Stelle die Fälle löst. Als unschuldiger Grundschüler getarnt, versucht er so, den Männern in Schwarz auf die Spur zu kommen.

"Detektiv Conan" läuft in Japan seit 1996 im Fernsehen. 1139 Folgen (Stand Oktober 2024) und 27 Filme machen die Serie zu einer - wenn nicht sogar der - langlebigsten Krimireihen der Welt. Und auch zu einer der erfolgreichsten: Der 27. Film stellte in Japan einen Verkaufsrekord an Kinokarten ein. Übrigens: "Detektiv Conan" ist nicht der einzige Anime-Krimi. Hier haben wir Highlights für dich zusammengestellt.

Lang erwartet: Neue Folgen "Detektiv Conan"

"Detektiv Conan"-Fans haben einen langen Atem. 2002 wurden die ersten Folgen der Serie im deutschen Fernsehen ausgestrahlt, doch 2006 war mit Folge 333, "Der stumm zurückgelassene Beweis, Teil 2" Schluss. Erst zwölf Jahre später konnten sie die Teile 3 bis 5 (ja, die Story war als Fünfteiler ausgelegt!) sehen, als ProSieben MAXX neue Folgen ins deutsche Fernsehen brachte. Nach hundert Episoden gab es wieder eine Pause von zwei Jahren, nach der 50 weitere gezeigt wurden.

Seit Anfang 2023 jedoch warten die Fans auf Folge 484, aber wenigstens stecken sie diessal nicht mitten in einem Mehrteiler. ProSieben MAXX äußerte sich zu dem Thema im August auf der Animagic-Messe: Dort versprach Johanna Tübbing den versammelten Fans, auf alle Fälle neue Folgen ins Programm zu bringen. Die Fans müssen also noch etwas geduldig sein, so geduldig und hartnäckig wie ihr Lieblingsermittler.

"Detektiv Conan"-Filmreihe am 1. November

Zu Allerheiligen ändert ProSieben MAXX sein Nachmittagsprogramm und zeigt von 10 bis 22:35 Uhr insgesamt sechs "Detektiv Conan"-Filme. Und der Anime-Fan kann sich danach von weltlichen Rätseln in überiridische stürzen, denn im Anschluss geht es mit der Premiere der Serie "Hell's Paradise" auf die Jagd nach einem Mittel für Unsterblichkeit. Allerdings ist es auf einer Insel versteckt, von der noch keiner lebend zurück gekehrt ist.