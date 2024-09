Die besten Buchverfilmungen auf Joyn: "A Good Girl's Guide to Murder" und weitere Highlights

Liebst du Mystery und True Crime? Dann ist "A Good Girl's Guide to Murder" genau das Richtige für dich! Staffel 1 kannst du jetzt ganz einfach auf Joyn streamen! Plus: acht weitere spannende Buchverfilmungen!

Ab 8. September um 20:15 jeden Sonntag zwei Folgen hintereinander im ZDF neo-Livestream schauen: "A Good Girl's Guide to Murder" jetzt im Livestream auf Joyn!

Das Highlight des Sommers nach dem Buch "A Good Girl's Guide to Murder"

"A Good Girl's Guide to Murder" ist eine fesselnde neue Serie im Mystery-Thriller-Genre. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Holly Jackson und bringt modernen Krimi mit jungen Protagonist:innen auf den Bildschirm.

Im Mittelpunkt steht die 17-jährige Pip Fitz-Amobi (gespielt von Emma Myers, bekannt aus der Serie "Wednesday"), die sich in ihrem Schulprojekt mit einem ungelösten Mordfall beschäftigt. Offiziell wurde die Schülerin Andie Bell von ihrem Freund Sal Singh getötet - doch Pip hat ihre Zweifel. Mit viel Mut und Cleverness begibt sie sich auf Spurensuche in ihrer Kleinstadt und stößt auf dunkle Geheimnisse: geheime Raves, verbotene Affären und knallharte Erpressung.

Obwohl eine zweite Staffel von "A Good Girl's Guide to Murder" noch nicht offiziell bestätigt ist, sind alle Beteiligten begeistert und hoffen auf eine Fortsetzung. Da die Serie auf Holly Jacksons Bestseller basiert, gibt es noch viele aufregende Geschichten zu erzählen.

Denn mittlerweile gibt es drei Bücher der Reihe ... Eine Rückkehr mit Emma Myers als Pip und neuen Geheimnissen wäre also durchaus möglich - vielleicht sogar schon im Jahr 2025! Doch bis dahin ist es noch lang - darum haben wir Buchverfilmungen, die die Wartezeit verkürzen.

Diese Filme auf Joyn basieren auf Büchern

"Dune", "Harry Potter" und "The Great Gatsby" waren gestern! Wir verraten dir die besten buchbasierten Filme auf Joyn. Von Romanze, über Science-Fiction bis hin zu Thriller und Biografie ist alles dabei:

"Die Tribute von Panem - Catching Fire"

Im zweiten Teil von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" steht Katniss (Jennifer Lawrence) erneut vor Herausforderungen. © picture alliance / AP Photo | Murray Close

Im epischen Nachfolger von "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" stehen Katniss (Jennifer Lawrence) und Peeta (Josh Hutcherson) vor einer neuen Herausforderung. Trotz des vermeintlichen Triumphs in der Arena der 74. Hungerspiele zwingt die grausame Regierung sie zu einem gefährlichen Schauspiel: Als vermeintliches Liebespaar sollen sie weiterhin für das Kapitol posieren. Während sie durch die Distrikte touren, werden sie Zeugen der Unterdrückung und spüren den aufkeimenden Widerstand. Als Symbole der Rebellion sind sie die Zielscheibe von Präsident Snows (Donald Sutherland) Rache. Um den Funken der Rebellion im Keim zu ersticken, sollen Katniss und Peeta erneut in die Arena der Hungerspiele geschickt werden. Doch dieses Mal müssen sie nicht nur gegen ihre Gegner:innen kämpfen, sondern auch gegen die dunklen Geheimnisse des Kapitols. Und langsam wird ihnen klar, dass sie in Wirklichkeit Teil eines viel größeren Plans sind.



Buch: "Catching Fire" von Suzanne Collins



Genre: Science Fiction, Action, Abenteuer



Dauer: 141 min.

"Die Känguru-Verschwörung" Dimitrij Schaad (l.) und Marc-Uwe Kling bei der Premiere der skurrilen Känguru-Geschichte. © ddp

Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) führt ein unauffälliges Leben, bis eines Tages ein Känguru in seine Wohnung einzieht und alles auf den Kopf stellt. Mit der Hilfe seines tierischen Mitbewohners versucht er, die unerreichbare Maria (Rosalie Thomass) zu überzeugen, mit ihm auszugehen. Doch das erste Date endet in einem Desaster, und das Känguru trägt seinen Teil dazu bei.



Um eine zweite Chance zu bekommen, versucht Marc-Uwe, sich bei Marias Mutter, einer Verschwörungsfanatikerin, beliebt zu machen. Zusammen mit dem Känguru begibt er sich auf einen chaotischen Roadtrip, um sich dem skrupellosen Verschwörungsguru Adam Krieger (Benno Fürmann) zu stellen.



In dieser turbulenten deutschen Filmkomödie, inszeniert von Marc-Uwe Kling und Alexander Berner, erwartet die Zuschauer eine Mischung aus Humor und Gesellschaftskritik. Die Känguru-Verschwörung ist die Fortsetzung zu "Die Känguru-Chroniken" (2020) und bietet einen interessanten Blick auf die skurrilen Abenteuer von Marc-Uwe und seinem Känguru.



Buchreihe: "Die Känguru-Chroniken" von Marc-Uwe Kling



Genre: Komödie, Abenteuer



Dauer: 103 min.

"Die Tore der Welt"

England, 1327: Am Ende eines blutigen Bürgerkriegs liegt das Schicksal des Königreichs in den Händen von Königin Isabella (Aure Atika), der ehemaligen Gattin von König Edward II. (Ben Chaplin). Nach dessen Niederlage auf dem Schlachtfeld krönt sie ihren Sohn Edward III. (Blake Ritson) zum neuen König, behält jedoch selbst die Macht in ihrer Hand. Die Umwälzungen im Königshaus bringen Unruhe und Unsicherheit in das Land. Als Edward II. unter mysteriösen Umständen im Gefängnis stirbt, beginnt eine Verfolgungsjagd auf seine einstigen Verbündeten. Mittendrin findet sich Edmund Wooler (Carlo Rota) wieder, ein wohlhabender Kaufmann und Vater der schönen Caris (Charlotte Riley).



In dieser epischen Saga voller Intrigen und Verrat enthüllt sich die düstere Seite der Macht, während die Schatten der Vergangenheit die Gegenwart bedrohen. Erlebe das Drama mit Herzschmerz und Spannung in diesem fesselnden historischen Epos.



Buch: "Die Tore der Welt" von Ken Follett



Genre: Historisches Drama, Romanze, Mini-Serie



Dauer: 93 min.

"Der Hypnotiseur"

Durch Hypnose dringt Erik Maria Bark (Mikael Persbrandt) in "Der Hypnotiseur" in Josefs (Jonatan Bökman) Unterbewusstsein ein. © picture alliance / dpa | PROKINO Filmverleih

Tauche ein in die düstere Welt des schwedischen Krimi-Bestsellers von Lars Kepler: Ein grausamer Mord in Stockholm erschüttert ganz Schweden. Als Kommissar Joona Linna (Tobias Zilliacus) den Tatort erreicht, offenbart sich ein grauenvolles Bild: Nicht nur der Familienvater, sondern die gesamte Familie wurde auf bestialische Weise ermordet. Einzig der verstörte Sohn überlebt und liegt im Koma. Als dann auch noch die älteste Tochter auf mysteriöse Weise verschwindet, wird klar, dass hier jemand versucht, die Familie auszulöschen. Im Wettlauf gegen die Zeit bittet Linna den Hypnotiseur Erik Maria Bark (Mikael Persbrandt) um Hilfe, um mittels Hypnose den Jungen zu erreichen. Doch was sie dabei entdecken, führt sie in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche, wo das Böse lauert und die Grenzen zwischen Realität und Albtraum verschwimmen.



Buch: "Hypnotisören" von Lars Lepler



Genre: Krimi-Drama, Thriller



Dauer: 117 min.

"Die Wanderhure"

Lili Gesler (v. l.), Alexandra Neldel als Marie in der Titelrolle und Nadja Becker im Mittelalter-Krimi "Die Wanderhure" von 2009. © picture alliance / dpa | DB Oliver Roth

Konstanz im Jahr 1414: Die schöne junge Marie Schärer (Alexandra Neldel) soll gegen ihren Willen Ruppertus heiraten, den unehelichen Sohn des Grafen von Keilburg. Doch Maries große Liebe ist ihr Jugendfreund Michel Adler (Bert Tischendorf), der aufgrund seines gesellschaftlichen Standes nicht den Vorstellungen ihres Vaters entspricht. Als Ruppertus (Julian Weigend) ihre Abneigung spürt, plant er eine furchtbare Intrige: Er lässt Marie brutal vergewaltigen, der Unzucht beschuldigen und in den Kerker werfen. Marie wird schuldig gesprochen, gefoltert und halb tot in den Fluss geworfen. Die Wanderhure Hiltrud (Nadja Becker) und ihre Gefährtinnen finden sie schwer verletzt am Wegrand und nehmen sie mit sich. Um zu überleben, bleibt ihr nur eine Wahl: als Prostituierte zu arbeiten. Getrieben von ihrem unerschütterlichen Willen zur Rache, stellt sich Marie ihrem Schicksal und beschließt, ihr Leben in selbst in die Hand zu nehmen.



Buch: "Die Wanderhure" von Iny Lorentz



Genre: Romanze, Historisches Drama



Dauer: 116 min.

Du möchtest mehr historische Dramen sehen? Dann findest du hier einige Film- und Serientipps, die vor allem "Bridgerton"-Fans begeistern werden.

"Fallen - Engelsnacht"

Eine Jugendbuchverfilmung nach der internationalen Bestseller-Reihe von Lauren Kate: Nach einem mysteriösen Unfall wird Lucinda "Luce" Price (Addison Timlin) in das Internat Sword & Cross für schwer erziehbare Jugendliche gesteckt. Dort trifft sie nicht nur auf die warmherzige Lehrerin Miss Sophia (Joely Richardson), sondern auch auf zwei geheimnisvolle Mitschüler: den rebellischen Cam (Harrison Gilbertson) und den unnahbaren Daniel (Jeremy Irvine). Obwohl Luce das Gefühl hat, Daniel bereits zu kennen, bleibt er distanziert. Während sie mehr über ihn erfährt und von mysteriösen Visionen heimgesucht wird, deckt sie ein düsteres Geheimnis auf: Daniel und Cam sind gefallene Engel, dazu verdammt, auf der Erde zu wandeln. Doch das Internat birgt auch eine Bühne für den epischen Konflikt zwischen Himmel und Hölle. Für wen wird sich Luce entscheiden - Daniel oder Cam?



Buch: "Fallen" von Lauren Kate



Genre: Fantasie, Romanze, Drama



Dauer: 89 min.

"Die Tänzerin"

Die französische Schauspielerin Soko in "La danseuse" (Die Tänzerin). © picture alliance / dpa | Cannes Film Festival / Handout

In einer Zeit, in der Paris im Glanz der Belle Époque erstrahlt, erhebt sich Loïe Fuller (Soko) als strahlender Stern am Himmel der Künste. Unter endlosen Schleiern aus Seide verwandelt sie sich jede Nacht auf der Bühne des Folies Bergère und fasziniert das Publikum mit ihrem einzigartigen Tanzstil. Doch der Preis des Ruhms ist hoch: Ihr Körper wird durch ihren anspruchsvollen Serpentinentanz erschöpft, während ihre Augen unter der Last des Perfektionismus leiden. Auf der Suche nach Unterstützung findet sie Trost bei dem melancholischen Adligen Louis Dorsay (Gaspard Ulliel) und der zärtlichen Gabrielle (Mélanie Thierry). Doch als die junge und anmutige Tänzerin Isadora Duncan (Lily-Rose Depp, Tochter von Johnny Depp) in ihr Leben tritt, erlebt sie einen Strudel aus Begeisterung und Verwirrung, der ihr den Atem raubt.



Buch: "Loïe Fuller. Danseuse de la belle époque" von Giovanni Lista



Genre: Biografie, Drama



Dauer: 113 min.

"American Gangster"

Denzel Washington als Frank Lucas im New York des Jahres 1968 in "American Gangster". © picture alliance/United Archives | United Archives / kpa Publicity

New York 1968: Frank Lucas (Denzel Washington) übernimmt nach dem Tod seines Mentors Bumpy Johnson die Macht der Mafia. Sein ausgeklügelter Plan, Heroin direkt aus Vietnam zu importieren und es durch das US-Militär zu schmuggeln, macht ihn zum unangefochtenen Herrscher der Harlemer Unterwelt. Mit seinem "Blue Magic" wird er zum ersten afroamerikanischen Drogenbaron, der die Straßen von New York kontrolliert. Währenddessen kämpft der entschlossene Underdog-Cop Richie Roberts (Russell Crowe) gegen die grassierende Korruption innerhalb der Polizei und setzt alles daran, Lucas das Handwerk zu legen. Als er eine Spezialeinheit gegen Drogenkriminalität leitet, kommt er Frank Lucas gefährlich nahe.



Buch: "The Return Of Superfly" von Mark Jacobson



Genre: Krimi-Drama, Biografie



Dauer: 157 min.