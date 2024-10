"Die Mumie": Hier kannst du den Blockbuster mit Brandon Fraser streamen

Die Rolle des charismatischen Actionhelden Rick O’Connell war der Durchbruch für Brendan Fraser und der Beginn einer vielversprechenden Karriere. Doch auf den Aufstieg folgte der Fall. Neben filmischen Flops, Depressionen und gesundheitlichen Problemen gab es einen weiteren Grund für seinen Rückzug aus Hollwood

"Die Mumie": erfolgreiches Franchise mit Brendan Fraser

Brendan Fraser war die perfekte Besetzung für die Rolle des draufgängerischen Abenteurers Rick O’Connell in "Die Mumie": Mit seinem humorvollen, sympathischen Auftreten begeisterte er die Fans und trug wesentlich zum großen Erfolg der Neuinterpretation des klassischen Mumien-Mythos bei. Körperlich in Topform, war er sogar in Action- und Stunt-Szenen selbst am Start. Schnell wurde er zum Hollywood-Darling, dem die Fans zu Füßen lagen.

Nach dem erfolgreichen ersten Film wurde das Franchise durch die Fortsetzungen "Die Mumie kehrt zurück" (2001) und "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers" (2008) erweitert, außerdem gab’s 2002 das Spin-off " Scorpion King", das der Start eines eigenen kleinen Franchise mit mehreren Fortsetzungen war. Kurzum: "Die Mumie"-Filme machen einfach auch noch Jahre später Spaß.

Gefeierter Hollywoodstar auf dem Höhepunkt seiner Karriere

Markante Gesichtszüge, volles braunes Haar, stahlblaue Augen und ein muskulöser Körper: Brendan Fraser war in den 90er- Jahren ein echter Frauenschwarm. Der große Erfolg von "Die Mumie" machte ihn zum gefragten Hollywoodstar.

In der Fantasy-Komödie "Teuflisch" spielte er 2001 an der Seite von Elizabeth Hurley, in der Krankenhausserie "Scrubs - die Anfänger" eroberte er als leukämiekranker Ben Sullivan die Herzen den Fans. Sogar mit Superhelden arbeitete er zusammen! Mit "Batman"-Star Michael Keaton drehte er die spannende Tragikomödie "Krumme Geschäfte".

Zu seinen bekanntesten Filmen gehören zudem "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" und die Fantasybuch-Verfilmung "Tintenherz", der 2008 trotz Star-Besetzung allerdings nur mäßige Kritiken erreichte. Brendan Fraser zeigte seine Vielseitigkeit in verschiedenen Genres von Komödien bis zu Action-Abenteuern.

Film-Flops und private Probleme führen zum Rückzug

Doch die Karriere begann zu bröckeln: Nach dem dritten Teil von "Die Mumie" blieben die guten Rollenangebote aus und es folgten vermehrt Flops wie "Ausnahmesituation" oder "Fellsache".

Doch die actionreichen Szenen von "Die Mumie" haben Spuren hinterlassen. In einem Zeitraum von sieben Jahren musste sich Fraser siebenmal operieren lassen.

Der körperlich angeschlagene Brendan Fraser musste sich schließlich mit verschiedenen Nebenrollen und kleineren Auftritten in B-Filmen und einzelnen Serienfolgen begnügen, konnte sich jedoch als erfolgreicher Synchronsprecher für verschiedene Animationsfilme etablieren.

Doch als die Jahre vergingen, verblasste Frasers Stern in Hollywood. Er zog sich immer mehr aus der Filmszene zurück. Brendan war geschüttelt durch private Krisen, wie seine gescheiterte Ehe, seine anhaltenden gesundheitliche Probleme und Depressionen.

Brendan Fraser: Mut durch "'MeToo"

2018 ging Fraser mit einem brisanten Vorwurf an die Öffentlichkeit: Philip Berk, der ehemalige Präsident der Hollywood Foreign Press Association, die für die Verleihung der Golden Globes zuständig ist, soll ihn im Jahr 2003 sexuell belästigt haben.

Diesen Vorfall sieht Brendan Fraser als Hauptgrund für seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit und als Auslöser seiner Depressionen. Und auch als Grund, wieso er immer weniger Rollenangebote bekam und zu Business Events eingeladen wurde. Berk selbst stritt ab, sich jemals gegenüber Brendan Fraser falsch verhalten zu haben und für dessen Karriere-Down verantwortlich zu sein.

Fraser ist zurück: Comeback als Oscar-Gewinner

Nachdem der 90er-Superstar schon fast in Vergessenheit geraten war, überraschte er 2022 mit einem fulminanten Comeback. In der Rolle des übergewichtigen Lehrers Charlie, der sich seiner Tochter wieder annähern will, eroberte Brendan Fraser in "The Whale" die Herzen der Zuschauer:innen und gewann direkt einen Oscar für die beste Hauptrolle.

Danach war er in dem für 10 Oscars nominierten Epos "Killers Of The Flower Moon" von Martin Scorsese an der Seite von Stars wie Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone und Robert De Niro zu sehen. Auch wenn seine schauspielerische Leistung in der Rolle des fragwürdigen Anwalts W.S. Hamilton auf heftige Kritik stieß - Brendan Frasers Karriere-Tief gehört definitiv der Vergangenheit an. Und laut Bericht eines Insiders steht sogar seine Rückkehr als Rick O’Connell in Teil 4 von "Die Mumie" bevor - wir sind gespannt!