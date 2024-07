Die richtige Reihenfolge der "Hannibal"-Saga: Alle Filme mit dem mörderischen Kannibalen

Fünf Filme und eine TV-Serie erzählen die Geschichte des geistesgestörten Serienkillers Hannibal Lecter. Bei den Prequels und Sequels kann man schnell mal den Überblick verlieren. In dieser Reihenfolge solltest du die Erzählungen über den hochintelligenten Kannibalen anschauen ...

Das Wichtigste in Kürze Hannibal Lecter ist ein fiktiver Serienmörder aus einer Romanreihe von Thriller-Autor Thomas Harris. Er tauchte das erstmal in dem 1991 erschienenen Roman "Das Schweigen der Lämmer" auf.

Inzwischen gibt es fünf Spielfilm-Adaptionen der Buchreihe und zwei TV-Serien , die in der Welt des hochintelligenten Serienmörders spielen.

Die Verfilmung des gleichnamigen Prequels "Roter Drache" von 2002 kannst du jetzt kostenlos auf Joyn streamen.

Hannibal Lecter: Serienmörder und Kannibale

📖 Der fiktive Serienmörder Hannibal Lecter stammt aus einer Romanreihe von Thomas Harris. Mit "Das Schweigen der Lämmer" wird der hochgefährliche Killer in die Literatur geboren.

📽️ 5 Filme und eine TV-Serie erzählen von dem psychopathischen und hochintelligenten Serienkiller.

⭐ Hollywoodstar Anthony Hopkins verkörpert in vier Filmen Dr. Hannibal Lecter. In der Roman-abweichenden Verfilmung des Prequels "Blutmond" schlüpft William Petersen in die Rolle des Serienkillers.

😨 Hannibal Lecter ist ein hochintelligenter Psychiater, der zuvor als Chirurg praktizierte. Mit etwa 13 Jahren begeht er seinen ersten Mord. Weil er dazu neigt, Teile seiner Opfer zu verspeisen, erhält er den Namen "Hannibal der Kannibale" von der Presse.

Einer dieser Meinungsforscher wollte mich testen. Ich genoss seine Leber mit ein paar Favabohnen und einem ausgezeichneten Chianti. Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer"

Chronologie der "Hannibal"-Saga

In welcher Reihenfolge solltest du die Filme rund um Hannibal Lecter anschauen? Die Chronologie der Geschichte entspricht nicht der Reihenfolge, in der die Filme erschienen sind.

Um den späteren Serienkiller Hannibal Lecter von Kindesbeinen an zu begleiten, solltest du mit "Hannibal Rising - Wie alles begann" von 2006 starten.

"Roter Drache" (2002) ist die Fortsetzung der Erzählung rund um den hochintelligenten Psychiater. "Blutmond" von 1986 erzählt zwar die gleiche Geschichte, hat jedoch ein anderes Ende.

Auf die Ereignisse von "Roter Drache" folgt "Das Schweigen der Lämmer" (1991).

Am Ende des Films gelingt Lecter die Flucht. 10 Jahre später setzt die Handlung von "Hannibal" (2001) ein.

Die chronologische Reihenfolge der "Hannibal"-Saga im Überblick:

"Hannibal Rising - Wie alles begann" (2006)

"Blutmond" (1991)

"Roter Drache" (2002)

"Das Schweigen der Lämmer" (1991)

"Hannibal" (2001)

"Hannibal" (TV-Serie) (2013-2015)

Die TV-Serie "Hannibal" solltest du erst nach den Filmen anschauen. Zwar beschäftigen sich die ersten beiden Staffeln ebenfalls mit der Jugend von Hannibal, Staffel drei greift jedoch Handlungen aus "Hannibal" und "Roter Drache" auf und ergänzt sie.

In der Image-Gallery liest du alle wichtigen Infos zu der "Hannibal"-Saga:

