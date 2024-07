 "Die Tribute von Panem" geht 2025 weiter - was du wissen solltest!

"Die Tribute von Panem" fesseln als Buch, auf der Leinwand und im Stream! Aber wie sieht der fiktionale Staat in dieser dystopischen Zukunft genau aus? Die Welt von Panem siehst du kostenlos auf Joyn.

Darauf dürfen sich die Fans freuen: Die Fortsetzung der "Panem"-Saga kommt 2025

2023 knüpfte das Prequel "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" an den immensen Erfolg der "Panem"-Saga an. Nun dürfen sich die Fans auf neue Geschichten aus dem Universum rund um Katniss Everdeen freuen.

Schriftstellerin Suzanne Collins kündigte die Veröffentlichung ihres neuen Romans für den 18. März 2025 an. "Sunrise on the Reaping" soll eine beliebte Nebenfigur aus den Panem-Büchern in den Fokus rücken: Haymitch Abernathy.

Das Prequel erzählt von dem 16-Jährigen Haymitch der anlässlich der 50. Hungerspiele in die Arena gebracht wird. Offiziell bestätigt ist die Handlung noch nicht. Die Filmrechte sind jedoch schon verkauft und die Produktion ist für 2026 angesetzt.

Suzanne Collins beängstigende Vision aus "Die Tribute von Panem"

Bestseller-Autorin Suzanne Collins erschuf 2008 mit der Roman-Reihe "The Hunger Games", die seit 2009 auch in deutscher Sprache unter dem Titel "Die Tribute von Panem" bekannt ist, eine düstere Zukunft.

Seit 2012 sind fünf Kinofilme erschienen, die im fiktiven Staat Panem spielen. Der entstammt zwar der Fantasie der Autorin, erinnert aber an eine Region, die tatsächlich auf der Erde zu verorten ist. In der Handlung von "Die Tribute von Panem" entstand Panem aus dem, was Naturkatastrophen von Nordamerika übrig ließen.

Denn nach der Verknappung der Ressourcen durch die Verwüstung führten die Menschen - so das Setting der Story - Kriege um die knappen Güter. Die Neuformierung in Form einer Diktatur sollte das Chaos ordnen.

Die Welt von Panem: Eine Diktatur mit 13 Distrikten

Der Staat Panem ist in 13 Distrikte aufgeteilt, die die Hauptstadt, als "das Kapitol" bekannt, mit Nahrung, Kohle und anderen Ressourcen versorgen. Dann kamen "die dunklen Tage" - Aufstände gegen die Regierung, die im Distrikt 13 ihren Anfang nahmen. Die Rebellion in den anderen zwölf Distrikten konnte die Regierung niederschlagen, während der 13. Distrikt angeblich zerstört wurde.



Um die Bürger:innen an ihre Niederlage zu erinnern und von weiteren Aufständen abzuhalten, wurden die Hungerspiele ins Leben gerufen, die der Reihe ihren Namen im Original gaben: "The Hunger Games". Aus jedem der zwölf verbliebenen Distrikte werden seitdem alljährlich ein Junge und ein Mädchen zwischen 12 und 18 Jahren ausgelost, die in der Arena kämpfen müssen, bis nur ein:e Sieger:in übrig bleibt. Sie werden "Tribute" genannt, das den zweiten Bestandteil der Buch- und Filmtitel erklärt.



Nicht zufällig erinnern diese Spiele an die Gladiatorenkämpfe im Alten Rom. Der Name Panem erinnert an den lateinischen Spruch "panem et circenses", übersetzt: Brot und Spiele. Die Idee dahinter: Nahrung und Unterhaltung seien ausreichend, um die Menschen davon abzuhalten, sich gegen die Machthaber aufzulehnen.

Nach welchen Ressourcen sind die Distrikte unterteilt?

Jedem Distrikt ist ein eigener, spezialisierter Wirtschaftszweig zugeteilt:

Distrikt 1 : Luxuswaren

Distrikt 2 : Steinbruch und das Abstellen von Soldaten, sogenannten Friedenswächtern

Distrikt 3 : Elektronik

Distrikt 4 : Fischerei

Distrikt 5 : Energieversorgung

Distrikt 6 : Transport

Distrikt 7 : Holz und Papier

Distrikt 8 : Textilien

Distrikt 9 : Getreide

Distrikt 10 : Viehzucht

Distrikt 11 : Landwirtschaft

Distrikt 12 : Bergbau

Distrikt 13: Atomwaffen und Graphit

Bei genauerem Hinsehen verbirgt sich hinter den Distrikten eine Klassengesellschaft. Die Distrikte 1, 2 und 4 sind so etwas wie die Elite-Gegenden von Panem. Die dort lebenden Kinder werden trainiert, um bei den Hungerspielen zu siegen.

