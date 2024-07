Die 7 besten Arzt-Serien Von "Grey's Anatomy" bis "Scrubs"

Vorsicht, diese Arzt-Serien machen süchtig! Warum du sie trotz Risiken und Nebenwirkungen streamen solltest und was gegen Entzugserscheinungen hilft.

Arzt-Serien zum Mitfiebern

Ein Tag in der Notaufnahme hat durchaus seinen Reiz - wenn wir ihn auf dem Sofa verbringen. Dort erleben wir hautnah den emotionalen Mix aus Liebe und Leid, Hoffnung und Trauer: Vielleicht sind Krankenhaus-Serien so beliebt, weil sie die ganz großen Gefühle auf den (OP-) Tisch bringen? Unsere liebsten Arzt-Serien kannst du jetzt kostenlos auf Joyn streamen. Und das Beste: Für Fans von "Grey's Anatomy" und "Die Landarztpraxis" gibt's die richtige Medizin gegen Serienkummer: neue Folgen!

1. "Scrubs - Die Anfänger"

➡ Schau dir die Serie "Scrubs - Die Anfänger" jetzt auf Joyn an!

Achtung, hier drohen viereckige Augen: "Scrubs" folgt in 181 Episoden den täglichen Erlebnissen und Missgeschicken einer Gruppe junger Ärzt:innen rund um John Dorian alias J.D. (Zach Braff). Frisch von der Uni tun sich die angehenden Mediziner:innen schwer, es ihren durchgeknallten Chefärzten Dr. Cox und Bob Kelso recht zu machen. 2001 wurde die erste Folge der neun Staffeln in den USA ausgestrahlt - "Scrubs" gehört inzwischen also zu den absoluten Klassikern unter den Krankenhaus-Serien. Für Hauptdarsteller Zach Braff war die Serie der Durchbruch in seiner Schauspielkarriere, so konnte er endlich seinen Kellnerjob an den Nagel hängen. 2002 wurde das "Scrubs"-Ensemble für den wichtigsten US-amerikanischen Fernsehpreis, den Emmy, nominiert. Zach Braff erhielt 2005 und 2006 eine Nominierung für den Golden Globe in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie - Comedy/Musical". Ein absolutes Qualitätssiegel für die lustigste Arzt-Serie ever!



Für Fans von: Chaoten in Kitteln und Serien wie "Auf Herz und Nieren".

2. "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"

➡ Schau dir die Serie "In aller Freundschaft" jetzt auf Joyn an!

Wie viele Leben Roland Heilmann (Thomas Rühmann) in mehr als 1000 Episoden "In aller Freundschaft" schon gerettet hat, kann wohl niemand mehr zählen. Die deutsche Serie wird seit 1998 in der fiktiven Sachsenklinik gedreht und ist sogar erfolgreicher als die "Schwarzwaldklinik". Zwei Spin-offs, drei Spielfilme und fünf Dokumentationen über den Dreh sind in den letzten 26 Jahren erschienen. Zwischen Notaufnahme, Intensivstation und Cafeteria bleibt's auch weiterhin spannend - ein Ende der MDR-Kultserie scheint noch lange nicht in Sicht! Tipp: Wer sich den Spin-off des Klassikers ansehen möchte, kann "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte" jetzt auch auf Joyn streamen.

Für Fans von: Gut gelauntem Krankenhauspersonal und Serien wie "Lindenstraße", "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe".

3. "Grey's Anatomy"

➡ Schau dir die Serie "Grey's Anatomy" jetzt auf Joyn an!

Eine der bekanntesten Krankenhaus-Serien US-amerikanischer TV-Geschichte ist "Grey's Anatomy". Vom Serientod weit entfernt startet die 20. Staffel nun auf ProSieben im Free-TV! Tipp: Folge 1 und 2 kannst du sogar jetzt schon auf Joyn streamen!



Seit dem dramatischen Finale, mit dem die 19. Staffel der Erfolgsserie Ende August 2023 endete, warten Fans ungeduldig darauf, wie es weitergeht: Dr. Teddy Altman (Kim Raver) kollabierte während einer Operation plötzlich im Kreise ihrer Kolleg:innen. Ob es ihrem herbeigeeilten Ehemann Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd) gelang, sie wiederzubeleben? Und kann Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) ihre Alzheimer-Forschungen tatsächlich veröffentlichen? Zehn neue Episoden gibt es ab dem 8. Juli 2024 immer montags, um 20.15 Uhr, bei ProSieben zu sehen. Wer sein medizinisches Wissen auffrischen will, kann das mit einem Studium von Staffel 17 und 18 bei Joyn erledigen!

Für Fans von: Patrick Dempsey (die Rolle des Dr. Derek Shepherd machte den Schauspieler zum Star) und Serien wie "Emergency Room" oder "General Hospital".

4. "Die Landarztpraxis"

➡ Schau dir die Serie "Die Landarztpraxis" jetzt auf Joyn an!

Ready für Staffel zwei? Wir erinnern nochmal an die Story: In "Die Landarztpraxis" wagt Dr. Sarah König (Caroline Frier) einen Neuanfang in den bayerischen Alpen. Zwischen medizinischen Notfällen und romantischen Verwicklungen findet sie mit ihrer Tochter Leo in Wiesenkirchen ein neues Zuhause. Zwei Männer verdrehen ihr den Kopf: Jugendfreund Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck) und Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll). Wen erhört die Landärztin wohl? Leider belastet Sarah ein brisantes Geheimnis, das die Idylle zu zerstören droht. Die zweite Staffel der Landarztpraxis läuft aktuell von Montag bis Freitag um 19 Uhr bei SAT.1.

Tipp: Bei Joyn gibt's immer freitags alle Folgen der kommenden Woche exklusiv vorab.

Für Fans von: Liebe zwischen Praxis und Bergpanorama und Serien wie "Betty's Diagnose" und "Die Bergretter".

5. "Hart of Dixie"

➡ Schau dir die Serie "Hart of Dixie" jetzt auf Joyn an!

Fühlt sich an wie "Gilmore Girls" meets "Grey's Anatomy": "Hart of Dixie" ist eine Drama-Serie in vier Staffeln. Die ambitionierte New Yorker Ärztin Zoe Hart möchte sich auf dem Gebiet der Herzchirurgie spezialisieren. Um jedoch das nötige Stipendium dafür zu bekommen, muss sie ein Jahr lang die Praxis eines Provinzstädtchens in Alabama leiten - gemeinsam mit einem Landarzt. Natürlich gibt es jede Menge Anwärter, die der Medizinerin näher kommen wollen. Wie die Serie zu ihrem Namen kam? "Hart of Dixie" ist der Spitzname des Drehorts Alabama, das mitten in einer Gruppe von Staaten im tiefen Süden der USA liegt. Gleichzeitig ist der Nachname der angehenden Herzchirurgin 'Hart'.

Für Fans von: Feel-Good-Serien, die sich der Frage "Wer kriegt wen" in mehreren Staffeln widmen, und Serien wie "Desperate Housewives" und "O.C. California".

6. "Atlanta Medical"

➡ Schau dir die Serie "Atlanta Medical" jetzt auf Joyn an!

Der idealistische und perfektionistische Nachwuchs-Mediziner Devon Pravesh (Manish Dayal) kommt frisch von der Uni. Im Chastain Park Memorial Hospital wird er dem brillanten Conrad Hawkins (Matt Czuchry - bekannt als Logan aus "Gilmore Girls") unterstellt. Der neigt zu unkonventionellen Methoden am Operationstisch und will Neulingen wie Devon beibringen, dass die Medizin in der Praxis nichts mit dem theoretischen Studium zu tun hat.

Was ist so besonders an der Serie? In jeder Folge steht das Krankenhauspersonal vor einer moralischen Frage: Sollte die Untersuchung einer Krankenpflegerin verweigert werden, weil sie nicht ausreichend versichert ist? Wer bekommt das einzige Spenderherz: ein junger Lehrer oder ein korrupter Kongressabgeordneter?

Für Fans von: Realismus im Beruf und Serien wie "Grey's Anatomy" und "Gilmore Girls".

7. "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft"

➡ Schau dir die Serie "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" jetzt auf Joyn an!

Das muss wirklich Leidenschaft sein: Von 1993 bis 1998 brachte es Jane Seymour als "Dr. Quinn" in sechs Staffeln zum weltweit gefeierten Star. Man glaubt es kaum, aber Anfang der 90er war die Western-Serie, die im Jahr 1867 spielt, ein feministisches Stück TV-Geschichte - waren doch die Hauptrollen bisher den männlichen Medizinern reserviert. Darum geht's: Dr. Quinn nimmt eine Stelle als Ärztin im ländlichen Colorado Springs an. Weil man dort aber mit einem Mann gerechnet hat, wird sie direkt wieder weggeschickt. Doch "Dr. Mike", wie Michaela Quinn genannt wird, stellt sich dem Kampf gegen hartnäckige Vorurteile und sorgt außerdem dafür, dass der Stamm der Cheyenne-Indianer nicht mehr im Reservat unterdrückt wird. Vier Emmys und 15 Nominierungen heimste die Serie für ihre realistische Darstellung amerikanischer Geschichte in 150 Folgen ein. Absolut sehenswert!

Für Fans von: Geschichten aus dem Wilden Westen und Serien wie "Maverick" und "Marvelous Mrs. Maisel".